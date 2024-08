Ist der Bored Ape Yacht Club (BAYC) tot?

Seit seinem Debüt im April 2021 hat der Bored Ape Yacht Club (BAYC) eine fesselnde Geschichte rund um seine schrulligen, cartoonartigen Affen gesponnen. Diese 10'000 NFTs sind digitale Sammlerstücke auf der Ethereum-Blockchain mit besonderen Merkmalen.

Die Affen sind in der Kryptoindustrie zu einem Symbol für Status und digitale Identität geworden. BAYC ist eine Flaggschiff-NFT-Kollektion des kontrollierenden Unternehmens Yuga Labs, dem auch renommierte Projekte wie die CryptoPunks, Mutant Apes, Meebits, Moonbirds und andere gehören. Das Projekt startete ursprünglich im April 2021 zu einem Preis von 0.08 ETH, also etwa 150 US-Dollar. Der Mindestpreis für die Sammlung schnellte auf 128 ETH (370'000 USD), wobei der höchste Verkauf bei einer Auktion auf Sothebys 3.4 Millionen USD einbrachte. BAYC verzeichnete einen Rückgang von 93% gegenüber seinem Allzeithoch, hält aber seit einem Monat einen stabilen Mindestpreis von 9 ETH (ca. 35'000 USD). BAYC ist nach wie vor die zweitwertvollste NFT-Sammlung nach Marktkapitalisierung. Jeder Bored Ape NFT fungiert als eine Art Mitgliedskarte, die Zugang zu exklusiven Vorteilen gewährt, einschliesslich der Teilnahme am Otherside-Metaverse und anderen Projekten von Yuga Labs.

In der Vergangenheit wurden NFTs mehrmals für tot erklärt, nachdem der Hype um die NFT abgeklungen war. Die Realität ist jedoch, dass die Projekte grosse Mengen an Kapital aufbringen konnten, das sie zur Verbesserung ihrer Infrastruktur verwenden können. Der Bored Ape Yacht Club hat im Jahr 2022 satte 450 Millionen Dollar eingesammelt. Dieses Kapital wird aktiv in die Schaffung des Metaverse "Otherside" und seiner eigenen Layer 3 (L3) Blockchain auf Arbitrum investiert. Die ApeChain ist in erster Linie für Spiele konzipiert. Sie zielt darauf ab, niedrige und konsistente Transaktionsgebühren und eine überlegene Leistung zu bieten, um ein robustes Gaming-Ökosystem innerhalb der YugaLabs-Community und über ein Netzwerk von Partnern zu fördern.

THANK YOU to everyone who came out to our first Project Dragon playtest today.

We had well over a thousand of you running and gunning around Meetropolis as your apes, meebs, and voyagers. The start of something beautiful imo.

We're building this game in public, and we're doing…

