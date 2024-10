Memecoin-Supercycle: Warum „wertlose“ Projekte so beliebt sind

Memecoins haben sich zu einer treibenden Kraft des Kryptomarkts entwickelt. Schlüsselfaktoren, die diesen Trend vorantreiben, sind das Engagement der Community, die Viralität von sozialen Medien, niedrige Eintrittsbarrieren für Kleinanleger und „FOMO“.

Memecoins sind eine Art von Kryptowährung, die von Internet-Memes und Populärkultur inspiriert ist. Sie werden oft als Scherz oder zur Ausnutzung viraler Trends eingeführt. Im Gegensatz zu Mainstream-Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum haben Memecoins in der Regel wenig bis gar keinen inneren Wert oder praktischen Nutzen, was sie zu hoch spekulativen und volatilen Anlagen macht. Daten deuten jedoch darauf hin, dass sich dieser Sektor in den letzten 12 Monaten deutlich besser entwickelt hat als die traditionellen Altcoins, was auf die zunehmende Beteiligung des Einzelhandels und die zyklische Natur von Kryptotrends zurückzuführen ist. Während sich der Kryptomarkt weiterentwickelt, stellen Memecoins traditionelle Wertvorstellungen und Anlagethesen in Frage.

Meme-Narrative verstehen

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Memecoin-Sektors liegt bei etwa 55 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht etwas mehr als 2% der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung. Tatsächlich haben das schnelle Wachstum und die Popularität von Memecoins traditionelle Investoren und Analysten vor ein Rätsel gestellt. Memecoins haben bemerkenswerte Erfolge erzielt, obwohl ihnen viele der traditionellen Grundlagen fehlen, nach denen Investoren normalerweise suchen. Im Allgemeinen gibt es keinen klaren Nutzen oder Anwendungsfall. Projekte werden oft als Scherz oder Parodie gestartet, und oft von nicht verifizierten Konten. Die schiere Anzahl der geschaffenen Projekte ist atemberaubend. Allein auf der Solana-Blockchain wurden über die Plattform Pump.Fun mehr als 3 Millionen Token geschaffen. Darüber hinaus gibt es kaum oder gar keine technischen Entwicklungen oder Roadmaps.

Memecoin-Geschichten entwickeln sich ständig in rasantem Tempo weiter. Der Sektor begann mit Tiermünzen wie Dogecoin, die durch mehrere abgeleitete Kryptowährungen und über Blockchains hinweg beliebt blieben. Das Shiba-Narrativ beispielsweise schwappte auf Solana über und manifestierte sich in BONK. Es tauchten Münzen mit Katzenmotiven auf, wie z.B. Popcat mit einer Marktkapitalisierung von über 1.1 Milliarden USD. Weitere Trends sind abstrakte Kunst, Emoji-basierte Memecoins oder Münzen, die auf Kultur und Persönlichkeiten basieren. Diese wurden kürzlich von Persönlichkeiten wie Joe Biden, Donald Trump oder anderen Hollywood-Stars inspiriert. Die verschiedenen Blockchains haben auch begonnen, Gemeinschaften zu bilden. So hat die Layer-2-Blockchain Base beispielsweise einen der Top-10-Memecoins "BRETT." Brett ist eine Figur aus Matt Furies Boys' Club-Comic, dem Künstler hinter dem ikonischen PEPE-Meme.

Memecoins überzeugen ehemaligen Bitcoin-Maximalisten

Murad Mahmudov, der früher als Bitcoin-Maximalist bekannt war, ist zu einem prominenten Verfechter dessen geworden, was er den „Memecoin-Supercycle“ nennt. Mit seinen Analysen und kühnen Vorhersagen über die Zukunft der Memecoins hat er die Aufmerksamkeit von Krypto-Enthusiasten auf X (vormals Twitter) erregt. Gemäss Murads Memecoin-Philosophie sind diese Token nicht nur spekulative Vermögenswerte, sondern kulturelle Phänomene mit erheblichem Wachstumspotenzial. Er argumentiert, dass Memecoins ein Nebenprodukt des aktuellen Wirtschaftssystems sind, ähnlich wie Bitcoin selbst, und dass ihr Aufstieg von ähnlichen Kräften der Ernüchterung über das traditionelle Finanzwesen angetrieben wird.

Die wichtigsten Aspekte von Murads Memecoin-Theorie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Emotionale Resonanz ist ein Schlüssel zum Auffinden unterbewerteter Memecoins. Das Meme muss etwas in einem auslösen. Zweitens ist die kulturelle Bedeutung wichtig. Memecoins füllen eine Lücke in der modernen Gesellschaft und ersetzen möglicherweise traditionelle Bedeutungsquellen. Erfolgreiche Memecoins erfordern die Stärke der Gemeinschaft. Insbesondere die aktivsten Mitglieder eines Projekts sind von entscheidender Bedeutung, da sie diejenigen sind, die seine Kultur prägen. Diese Punkte gipfeln in dem, was Murad als "Kult"-Memes zusammenfasst. Murad zeigt einen starken Glauben an den Sektor und gibt sehr optimistische Preisziele an. Dies basiert auf der Annahme, dass der Memecoin-Markt möglicherweise den spekulativen Handel vom Altcoin-Markt abziehen könnte.

Memecoins are a sign that the Crypto Industry is Maturing. For a decade, Altcoins were largely Speculation Vehicles (Gambling Chips) Memecoins will absorb most of the Speculation Premium AWAY from Alts. pic.twitter.com/GuAUKwZ1yR — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) October 16, 2024

Einige der Top-Memecoins nach Marktkapitalisierung

Der ursprüngliche Memecoin, Dogecoin, wurde 2013 von den Software-Ingenieuren Billy Markus und Jackson Palmer als Scherz geschaffen und ist mit einer Marktkapitalisierung von über 18.5 Milliarden US-Dollar immer noch die unangefochtene Nummer eins. Elon Musk war ein namhafter Unterstützer, der häufig über DOGE twitterte und ihn sogar als Zahlungsmittel für den Kauf von Tesla-Fahrzeugen akzeptierte. Der Erfolg von Dogecoin ebnete zweifellos den Weg für andere Memecoins. Jahre später, im Jahr 2022, wurde Bonk als gemeinschaftsbasiertes Projekt auf Solana ins Leben gerufen. Der Token zeigt einen Shiba-Inu-Hund als Maskottchen, ähnlich wie Dogecoin. Er wurde speziell für Solana entwickelt, wobei 50% des Gesamtbestands bei der Einführung per Airdrop an die Solana-Community verteilt wurden.

Obwohl Solana aktuell im Mittelpunkt steht, haben auch andere Blockchains an Bedeutung gewonnen. Basierend auf Brett positionierte sich das Maskottchen der Base Chain, das oft als "Pepes bester Freund" bezeichnet wird. Kurz darauf wurde das Runes-Protokoll auf der Bitcoin-Blockchain live geschaltet und brachte Memes auf das grösste dezentrale Netzwerk. Dies ermöglichte den Handel mit Memes auf Bitcoin und brachte einen erfolgreichen Hunde-Memecoin mit sich. Die Rune "DOG" (vollständiger Name: DOG•GO•TO•THE•MOON) hat eine Marktkapitalisierung von fast 550 Millionen US-Dollar.