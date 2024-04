Bitcoin-Runes: fungible Token auf der Bitcoin-Blockchain

Seit einem Jahr ermöglichen die sogenannten Ordinal Inscriptions Entwicklern die Erstellung von fungiblen Token (BRC-20s) und nicht-fungiblen Sammelobjekten (NFTs) auf der Bitcoin-Blockchain. Am Tag des Bitcoin-Halving wird der Schöpfer der Ordinals seinen verbesserten Standard für fungible Token veröffentlichen: Runes.

Bitcoin (BTC) war das erste Blockchain-basierte System zur dezentralen Wertübertragung über das Internet. Die Smart-Contract-Funktionalität, die zu einer breiten Palette von Anwendungen (dApps) führte, wurde erst 2015 mit dem Start des Ethereum-Netzwerks eingeführt. Daher ist Bitcoin nicht für die Erstellung von Token optimiert. Dies änderte sich im Dezember 2022, als der Entwickler Casey Rodarmor das Ordinals-Protokoll einführte. Ein Ökosystem an Projekten direkt auf Bitcoin entstand. In ähnlicher Weise entwickelte Rodarmor einen verbesserten Standard zur Erstellung fungibler Token auf der Grundlage von Bitcoin, das Runes-Protokoll. Im Gegensatz zum bestehenden BRC-20-Standard, der Beschränkungen für Token-Transfers vorsieht, verspricht Runes mehr Einfachheit und Sicherheit. Sein Hauptmerkmal ist die Möglichkeit, mehrere Token gleichzeitig in einer einzigen Transaktion zu übertragen, was letztlich die Benutzerfreundlichkeit verbessert und die Komplexität verringert.

Das vorherige Projekt von Rodarmor, Ordinals, brachte frischen Wind in die Innovation und entfachte die Kreativität innerhalb des Bitcoin-Ökosystems. Die Blockchain der ersten Kryptowährung ist dafür bekannt, dass sie eher traditionell und konservativ ist und an ihrer Kernfunktion als Wertaufbewahrungsmittel festhält. Ordinals werden oft mit nicht-fungiblen Token (NFTs) verglichen, da sie ein einzigartiges Objekt darstellen. Der Hauptunterschied zu NFTs besteht darin, dass die kleinste Stückelung der Währung BTC, Satoshis oder "Sats" genannt, mit Metadaten, typischerweise einer Bilddatei, versehen wird. Dieser Prozess findet auf der Blockchain selbst statt und stützt sich nicht auf Smart Contracts oder andere Token als Bitcoin.

Ordinals führte zu einem massiven Anstieg der Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain, wodurch das Netzwerk überlastet wurde. Dies wirkte sich jedoch positiv auf die Miner aus, die für die Verifizierung von Transaktionsblöcken zuständig sind, was zu einer Einnahmesteigerung von 256 Millionen Dollar führte. Die Transaktionsgebühren sind die zweite Einnahmequelle der Miner nach den Blockbelohnungen. Während die Nutzer des Netzwerks mit langsamen Transaktionszeiten und hohen Gebühren zu kämpfen hatten, verdienten die Miner mehr Geld. Mit der bevorstehenden Einführung des Runes-Protokolls wird ein ähnlicher Effekt auf das Bitcoin-Netzwerk erwartet.

Durchschnittliche Bitcoin-Transaktionsgebühren / Quelle: bitinfocharts

Seit seiner Gründung im Dezember 2022 wurden im Bitcoin-Netzwerk fast 70 Millionen Inscriptions geprägt, die fast 4'000 Bitcoins an Gebühren generierten. Hohe Gebühren sind notwendig, um Miner im Netzwerk aktiv zu halten. Sie sind die Motivation, das Bitcoin-Netzwerk zu unterstützen und zu schützen. Da das bevorstehende Halving die Blockbelohnung der Miner um 50% reduziert, wird der Anreiz für die Miner, das Netzwerk zu sichern, zunehmend von den Transaktionsgebühren abhängig. Wie Rodarmor es ausdrückte: "Das Schicksal von Bitcoin sind hohe Gebühren." Eine erhöhte Aktivität auf der Bitcoin-Blockchain würde den begrenzten 1MB-Blockraum verringern, wodurch die Gebühren in die Höhe getrieben und die Netzwerksicherheit gestärkt würde. Der Anreiz für Miner, Transaktionen zu validieren, steigt.

In einem Blogbeitrag vom September 2023 legt Rodarmor einen ersten Rahmen für das Runes-Protokoll fest. Es ermöglicht die Erstellung von Kryptowährungen auf Bitcoin-Basis - ähnlich wie Altcoins, die auf anderen Ketten wie Ethereum und Solana veröffentlicht werden. Laut Rodarmor kann die Schaffung eines fungiblen Token-Protokolls für Bitcoin die Einnahmen aus Transaktionsgebühren deutlich erhöhen und Entwickler und Nutzer zu Bitcoin locken, was die Plattform insgesamt stärkt. Laut dem Entwickler werden Runes hauptsächlich für Memecoins entwickelt, die keinen Nutzen aufweisen. In Anbetracht des Solana-Memecoin-Wahns von Anfang 2024 könnte dies eine grosse Menge an Liquidität für Bitcoin anlocken, aber eine eher spekulative, weniger technische Investorengruppe ansprechen.

Runes were built for degens and memecoins, but the protocol is simple, efficient, and secure. It is a legitimate competitor to Taproot Assets and RGB.

The protocol is self contained and has no dependencies on ordinals or inscriptions, making it extremely simple.

Balances are…

— Casey (@rodarmor) April 1, 2024