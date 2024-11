Cardano steigt trotz schleppender Ökosystem-Entwicklung

In diesem Jahr erreichte Cardano wichtige Meilensteine mit Implementierung des Chang Hard Fork sowie die Weiterentwicklung als Bitcoin-Settlement-Layer. Nach dem Wahlsieg von Trump kamen Gerüchte auf, dass der Gründer von Cardano, Charles Hoskinson, als Krypto-Berater tätig werden könnte.

Entsprechend stieg Cardanos native Kryptowährung ADA nach Trumps Sieg deutlich an. Zweifellos haben die positiven makroökonomischen Entwicklungen einer kryptofreundlichen Regierung, die 2025 in den USA ihr Amt antritt, zum Anstieg von ADA beigetragen. Der Kurs legte in nur sieben Tagen um über 100% zu. Die fundamentalen Kennzahlen spiegeln diesen Kursanstieg jedoch nicht wider.

Ein Überblick über das forschungsbasierte Cardano-Ökosystem

Charles Hoskinson, Mathematiker, Unternehmer und Mitbegründer von Ethereum, ist der Hauptgründer und Visionär hinter der Cardano-Blockchain. Die Blockchain wurde entwickelt, um die Einschränkungen früherer Netzwerke wie Bitcoin und Ethereum zu überwinden. Sie verwendet einen einzigartigen Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus (Ouroboros), der im Vergleich zu Proof-of-Work (PoW)-Systemen eine höhere Energieeffizienz bietet. Cardano unterstützt Smart Contracts und dezentrale Anwendungen (dApps) und legt den Schwerpunkt auf Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Wahrung von Sicherheit und Dezentralisierung.

Die Plattform stützt sich auf eine akademische Grundlage und basiert auf von Experten begutachteter Forschung und einem wissenschaftlichen, evidenzbasierten Entwicklungsprozess. Der hohe Stellenwert des wissenschaftlichen und forschungsbasierten Ansatzes zeigt sich in den Namen, die den Schlüsselelementen der Cardano-Blockchain gegeben wurden, was dazu führt, dass sie oft als „akademische Blockchain“ bezeichnet wird. So ist beispielsweise die Basiswährung von Cardano nach Ada Lovelace benannt, einer Mathematikerin aus dem 19. Jahrhundert, die oft als erste Computerprogrammiererin der Welt gilt. Dieser akademische Ethos ist tief in der DNA von Charles Hoskinson verankert, in dessen Familie mehrere Ärzte tätig sind. In diesem Sinne gründete Hoskinson auch die Hoskinson Clinic, die ADA als Zahlungsmittel akzeptiert.

Aktuelle Entwicklungen und eine Zusammenarbeit mit Ripple in Sicht?

Cardanos "Chang Hard Fork" gibt ADA-Inhabern mehr Governance-Rechte und ermöglicht es ihnen, über zukünftige Aktualisierungen der Blockchain abzustimmen. Die Blockchain wird auch effizienter, wodurch die Transaktionsgeschwindigkeit von 250 auf über 1'000 Transaktionen pro Sekunde erhöht wird. Darüber hinaus werden neue Sicherheitsfunktionen sie vor Cyber-Bedrohungen schützen. Dieses Update, in Kombination mit der Einführung der BitcoinOS Grail Bridge, die Bitcoin und Cardano verbindet, eröffnet den Zugang zum riesigen Liquiditätspool von Bitcoin in Höhe von 1.8 Billionen US-Dollar. Es verbessert die Funktionalität, indem es Cardano-Nutzern ermöglicht, direkt mit Bitcoin zu interagieren, ohne dass Vermittler benötigt werden. Dies schafft aufregende neue Möglichkeiten im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi), indem die starke Sicherheit von Bitcoin mit den Smart-Contract-Fähigkeiten von Cardano kombiniert wird.

Jüngste Interaktionen zwischen Charles Hoskinson und Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, haben Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden grossen Krypto-Projekten ausgelöst. Hoskinson teilte mit, dass er ein Gespräch mit Garlinghouse geführt habe, und beschrieb ihn als „äusserst kooperativ“. Garlinghouse reagierte positiv und betonte die Bedeutung der Einheit innerhalb der Krypto-Community. Ein möglicher Bereich der Zusammenarbeit, der diskutiert wurde, war die Integration von Cardanos datenschutzorientierter Sidechain Midnight in das XRP-Ökosystem, was beiden Netzwerken neue Möglichkeiten eröffnen könnte. Ähnlich wie Cardano verzeichnete auch Ripples native Währung XRP eine positive Preisentwicklung, die möglicherweise durch die wegweisende Entscheidung des US-Bezirksrichters befeuert wurde, dass XRP nicht von Natur aus ein Wertpapier ist.

Mögliche Beteiligung an der US-Regierung

Charles Hoskinson kündigte kürzlich an, dass er als US-Krypto-Berater eng mit Gesetzgebern und der Trump-Administration zusammenarbeiten wird, um sich für kryptofreundliche Regelungen einzusetzen. Obwohl er nicht offiziell Teil von Trumps Team ist oder öffentlich von Trump unterstützt wird, unterstreicht sein Engagement einen proaktiven Ansatz bei der Gestaltung der Regulierungslandschaft. Dies ist ein interessanter Sinneswandel, da er im April 2024 Robert F. Kennedy Jr. als Präsidentschaftskandidaten unterstützte. RFK wurde inzwischen von Trump zum Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten ernannt.

Neben seiner engen Beziehung zu RFK steht Hoskinson auch mit einer weiteren Schlüsselfigur in Trumps Kampagne in Kontakt, Elon Musk, der das Department of Government Efficiency (DOGE) leiten wird. Hoskinson twitterte über einen Besuch bei SpaceX. Im Monat zuvor hatte Cardano einen Workshop mit der NASA abgeschlossen, was auf Cardanos Interesse am Wettlauf ins All hindeutet.

Schwache Ökosystem-Kennzahlen

Die grundlegenden Nutzerkennzahlen von Cardano liegen jedoch weiterhin deutlich hinter der Konkurrenz zurück. In allen relevanten Bereichen übertreffen andere Layer-1-Blockchains das "akademische Netzwerk" um ein Vielfaches. So verfügt Ethereum beispielsweise trotz der viel höheren Transaktionsgebühren über 400'000 täglich aktive Adressen im Vergleich zu Cardanos 60'000. Blockchains mit vergleichbaren Gebühren wie Solana und Near haben täglich aktive Adressen in Millionenhöhe.

Andere Kennzahlen sind noch extremer. Das Cardano-Netzwerk verarbeitet nur 100'000 Transaktionen pro Tag, während Ethereum 1.2 Millionen, Near 6.3 Millionen und Solana über 47 Millionen Transaktionen pro Tag verarbeiten. Handelsvolumen und Total Value Locked (TVL) sind bei Cardano im Vergleich zur Marktkapitalisierung praktisch nicht vorhanden. Daher sehen viele Investoren Cardano auf der Grundlage grundlegender Kennzahlen als überbewertet an. Aufgrund einer starken Community und einem überzeugenden Narrativ konnte sich Cardano trotzdem über viele Jahre hinweg behaupten.