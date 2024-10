Cardano kapituliert: Von der „akademischen Kette“ zu einer weiteren Bitcoin Layer-2?

Cardano, einst das Aushängeschild als "akademischen Blockchain", scheint sich in Richtung Layer-2-Geschäft zu bewegen, indem es die Möglichkeiten auf Bitcoin erweitert. Diese strategische Verlagerung soll Cardano als potenzielle Abwicklungsschicht für die weltweit führende Blockchain, Bitcoin, positionieren.

Cardano wurde kürzlich über die Grail Bridge in BitcoinOS integriert und ist damit nach dem Internet Computer Protocol von DFinity die zweite grosse Layer-1-Blockchain, die auf den 1.3 Billionen Dollar schweren Liquiditätspool von Bitcoin zugreift. Dieser Schritt schliesst die Lücke zwischen Cardano und Bitcoin und öffnet die Liquidität von Bitcoin für das DeFi-Ökosystem. Cardano erreicht dies, indem es seine Smart Contracts auf Bitcoin überträgt. Smart Contracts sind selbstausführende Codezeilen, die Transaktionen initiieren können, wenn vordefinierte Parameter erfüllt sind. Sie sind dezentralisiert und transparent und bieten eine höhere Sicherheit und Effizienz für Transaktionen.

Die Integration von Grail Bridge nutzt Zero-Knowledge-Kryptographie, um Vermögenswerte zwischen dem Bitcoin- und dem Cardano-Ökosystem auf vertrauenslose Weise zu übertragen. Dadurch wird die Liquidität im Cardano-Netzwerk erheblich erhöht. Cardanos Gründer Charles Hoskinson betonte, dass diese Integration Bitcoin effektiv mit einem Layer-1-Smart-Contract ausstattet. Dieser Schritt eröffne neue Möglichkeiten für dezentrale Finanzaktivitäten innerhalb des Bitcoin-Ökosystems.

BitcoinOS Makes Cardano:

☑️A DeFi Layer for Bitcoin

☑️A Privacy Layer for Bitcoin

A $1.3 trillion opportunity, all accessible using BTC as gas. Bitcoiners won't even know they're using ADA.

"BitcoinOS is probably the biggest news item Cardano has ever had." - @IOHK_Charles https://t.co/jsZ40UU7ht pic.twitter.com/uv9nQGHZJi

— BitcoinOS (@BTC_OS) October 28, 2024