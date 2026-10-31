Wochenrückblick: Der Binance-Hack erschüttert die Branche

Die Kryptobörse Binance hat diese Woche den grössten Hack der Kryptogeschichte erlitten. In rund 20 Minuten flossen Kryptowerte über zehn Blockchains ab, Binance schätzt den Schaden auf 6.3 Mrd. USD. Das ist gut viermal so viel wie beim bisherigen Rekord der Börse Bybit. Zudem übertrifft die Summe deutlich alles, was Angreifer im ganzen Jahr 2025 erbeutet hatten. Als Urheber sehen mehrere Analysefirmen Nordkorea. Rund 3 Mrd. USD liegen inzwischen auf Eis, vor allem weil die Stablecoin-Herausgeber Tether und Circle einzelne Adressen sperren können. Jedoch hält der Täter noch rund 3.3 Mrd. USD, die kein Herausgeber blockieren kann. Binance will dennoch alle Verluste decken und hat dafür 6.34 Mrd. USD aus Firmenmitteln zurückgestellt. Vorerst bleiben die Auszahlungen ausgesetzt. Ab Sonntag sollen sie schrittweise zurückkehren, wobei Binance von einem Ziel und nicht von einer Zusage spricht. Am Montag folgt ausserdem ein Nachweis, dass die Kundenguthaben gedeckt sind. Damit steht Krypto erneut wegen eines Skandals in den Mainstream-Schlagzeilen. Auf Binance lastet zudem eine Vorgeschichte: 2023 bekannte sich die Börse in den USA wegen Verstössen gegen Geldwäschereiregeln schuldig und zahlte 4.3 Mrd. USD Strafe. Entsprechend nervös reagierte der Markt: der Binance-Token BNB verlor rund 8% und auch Kryptoaktien wie Coinbase gaben nach. Ob Kunden der Börse tatsächlich das Vertrauen entziehen, zeigt sich allerdings erst, wenn die Auszahlungen wieder laufen. Aktuell weist Binance rund 134 Milliarden USD an Kundenmitteln aus.