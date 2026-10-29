Asiatische Aktien und Fed drücken Bitcoin unter 80’000 USD

In der asiatischen Session ist Bitcoin unter 80'000 USD gefallen und hat damit die Erholung der beiden Vortage abgegeben. Den Ausschlag gaben Samsungs Quartalszahlen und der Zinsentscheid der US-Notenbank, worauf am Futures-Markt Zwangsliquidationen von rund 356 Mio. USD folgten.

Bitcoin ist die älteste und grösste Kryptowährung, deren Handel anders als bei Aktien nie schliesst. Deshalb reagiert der Kurs ausserhalb der US-Börsenzeiten früh auf Makro-Signale, etwa in der asiatischen Session. Über Futures setzen Anleger zudem mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse. Läuft der Kurs gegen eine solche Position, schliesst der Handelsplatz sie zwangsweise, eine sogenannte Liquidation. Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins im September 2026 um 0.25 Prozentpunkte erhöht und am Vortag des Kursrutsches eine Pause eingelegt. Samsung wiederum gilt mit seinen HBM-Speicherchips als Taktgeber der KI-Lieferkette, und Bitcoin korreliert derzeit mit Tech-Aktien. Im Verlauf der Session fiel der Kurs von über 81'700 USD auf rund 79'800 USD. Ether, XRP und Solana gaben ebenfalls nach.

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Samsung liefert Rekordgewinn, der Markt erwartete mehr

Samsung Electronics meldete für das dritte Quartal einen operativen Konzerngewinn von 107.44 Billionen Won, ein Plus von 783.1% gegenüber dem Vorjahr. Ein Jahr zuvor lag dieser Gewinn also bei rund 12 Billionen Won. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 126.9% auf 195.25 Billionen Won. Nach eigenen Angaben ist Samsung somit das erste globale Technologieunternehmen mit über 100 Billionen Won operativem Gewinn in einem Quartal. Fast das gesamte Ergebnis stammt aus der Halbleitersparte, die 106.5 Billionen Won operativen Gewinn bei 147.1 Billionen Won Umsatz erzielte. Ihre Marge lag folglich bei 72%, und sie lieferte rund 99% des Konzerngewinns.

Auffällig ist, dass dieser Rekord die Erwartungen trotzdem knapp verfehlte. Analysten hatten für die Chipsparte im Schnitt 108.5 Billionen Won operativen Gewinn erwartet. Die Sparte blieb damit rund 2 Billionen Won unter dem Schnitt. Auch Konzernumsatz und Betriebsgewinn lagen leicht unter dem LSEG-Konsens von 195.79 beziehungsweise 107.66 Billionen Won. LSEG bündelt als Datenanbieter die Schätzungen der Analysten. Die Gerätesparte DX schrieb ausserdem einen operativen Verlust. In Seoul gab die Aktie daraufhin nach.

Gleichzeitig plant Samsung für 2026 Investitionen von 84.4 Billionen Won, umgerechnet rund 63 Mrd. USD. Der Konzern erwartet zudem, dass sich die Chipknappheit 2027 verschärft. Für den Kryptomarkt zählt vor allem die Reaktion auf die Zahlen. Denn selbst Rekordzahlen gelten bei hohen Erwartungen als Enttäuschung, und diese Stimmung erfasste die Börsen in Asien. Über die Korrelation mit Tech-Aktien erreichte der Druck letztlich auch Bitcoin.

Die Fed hält still, zwei Stimmen wollten erhöhen

Der Offenmarktausschuss der Fed beliess die Leitzinsspanne bei 3.75 bis 4%. Das Gremium legt die Leitzinsen der USA fest. Zehn Mitglieder stimmten für den Zinshalt, zwei dagegen. Lisa Cook und Beth Hammack wollten den Zins um weitere 0.25 Prozentpunkte anheben. Der Dissens zeigt somit in Richtung einer weiteren Straffung. Zuvor hatte die Notenbank im September erhöht. Der Zinshalt ist daher eine Pause innerhalb eines Straffungszyklus und kein Kurswechsel.

Im Statement des Offenmarktausschusses beschreibt die Fed ein starkes Wachstum und eine weiterhin erhöhte Inflation. Das Komitee brauche mehr Informationen, um den Kurs festzulegen, der die Teuerung zeitnah auf 2% zurückführt. Ausserdem hält der Ausschuss fest, er werde Preisstabilität sicherstellen. Am Markt galt der Entscheid deshalb als restriktiv. Die Bank ING rechnet ferner mit einer weiteren Erhöhung im Dezember.

Für Krypto hat diese Lesart direkte Folgen. Höhere Zinsen verteuern das Halten von Anlagen ohne laufenden Ertrag wie Bitcoin, weil Anleger auf sichere Zinserträge verzichten. Neu ausgegebene Staatsanleihen rentieren hingegen umso höher, je höher das Zinsniveau liegt. Steigen die Zinsen weiter, wächst dieser Nachteil. Der Zinshalt brachte dem Markt folglich keine Entlastung, obwohl die Fed den Leitzins unverändert liess.

Liquidationen schieben Bitcoin unter 80'000 USD

Gemäss CoinDesk schlossen Handelsplätze innerhalb von 24 Stunden Futures-Positionen über 356 Mio. USD zwangsweise. Davon entfielen 205 Mio. USD auf Long-Positionen, also auf Wetten auf steigende Kurse. Knapp 58% des Volumens trafen damit diese Seite. Andere Berichte kommen je nach Zeitfenster allerdings auf bis zu rund 374 Mio. USD.

Die Bewegung lief in mehreren Stufen ab. Zunächst gaben Tech-Aktien in Asien auf Samsungs Zahlen hin nach, danach geriet der Krypto-Derivatemarkt unter Druck. Jeder weitere Kursrückgang zwang die Handelsplätze, gehebelte Long-Positionen zu schliessen, was den Verkaufsdruck verstärkte. Gleichzeitig verschärft der Hebel diesen Effekt, weil schon kleine Kursbewegungen die hinterlegte Sicherheit aufzehren. Insgesamt traf es vor allem Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung gesetzt hatten. Bitcoin fiel schliesslich auf den Stand vor der zweitägigen Erholung zurück.

Was dabei untergeht, ist die Verteilung auf die einzelnen Märkte. Auf Bitcoin-Futures entfielen nur 94 Mio. USD und damit gut ein Viertel des Volumens, obwohl Bitcoin mit der Marke von 80'000 USD die Schlagzeilen bestimmte. Ether-Futures kamen auf 72 Mio. USD. Die übrigen rund 190 Mio. USD, mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens, verteilten sich hingegen auf Futures anderer Kryptowährungen.

Die Dezember-Sitzung der Fed als nächste Marke

Hohe reale Renditen erhöhen die Opportunitätskosten für Krypto und können Kapitalzuflüsse in spekulative Anlagen bremsen. Solange die Fed ihren Straffungszyklus fortsetzt, fehlt dem Markt daher der Rückenwind sinkender Zinsen. Bitcoin handelt damit in einem restriktiveren Umfeld als in den Jahren 2024 und 2025. Hinzu kommt die Korrelation mit Tech-Aktien, die den Kurs an die Stimmung rund um KI-Chips koppelt. Fällt die Tech-Stimmung wie nach Samsungs Zahlen, schlägt das über diesen Kanal auch auf Bitcoin durch.

Der nächste feste Termin ist der FOMC-Entscheid am 09.12.2026, zu dem die Fed auch neue Projektionen vorlegt. Aus ihnen geht hervor, wie die Mitglieder den künftigen Zinspfad einschätzen. Erhöht die Fed im Dezember erneut, bestätigt sie die restriktive Lesart des Oktober-Entscheids. Bis dahin liefern Konjunkturdaten und Aussagen der Fed-Mitglieder die Signale, auf die der Kryptomarkt reagiert. Weiterhin bleibt Samsungs Ausblick auf eine verschärfte Chipknappheit 2027 ein Gradmesser für die Tech-Stimmung. Für institutionelle Anleger unterstreicht die Episode, dass Bitcoin als Makro-Asset rund um die Uhr auf Zinssignale reagiert.