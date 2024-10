Laurent Marochini über die Krypto-Pionierarbeit der Societe Generale

Die Société Générale (SocGen) ist ein französischer multinationaler Investmentbankriese und ein Unternehmen für Finanzdienstleistungen, das seit über einem Jahrzehnt die Blockchain-Technologie. Die FORGE-Plattform von SocGen (SG-FORGE) bietet Dienstleistungen zur Strukturierung und Herausgabe von Krypto-Produkten.

Laurent Marochini, Head von Innovation bei Societe Generale Securities Services (SGSS) in Luxemburg, war eine treibende Kraft bei der Verbindung traditioneller Banken mit Blockchain und digitalen Vermögenswerten. Die Societe Generale begann bereits 2016 mit Experimenten in der Distributed Ledger Technology (DLT), emittierte 2019 eine digitale Anleihe von über 100 Millionen Euro auf der Ethereum-Blockchain und entwickelt den EUR CoinVertible Stablecoin.

Sie sind eine traditionelle französische Bank mit 160 Jahren Geschichte. An welchen Projekten/Initiativen arbeiten Sie im Bereich Krypto und DLT?

Vor etwa 10 Jahren haben wir unsere ersten Experimente innerhalb der Societe Generale-Gruppe durchgeführt. 2016 haben wir bei Societe Generale Securities Services (SGSS) Luxemburg an dem Konsortium FundChain mit 10 Akteuren teilgenommen, um Lösungen mit Distributed Ledger Technology und Smart Contracts für die Wertschöpfungskette der Fondsdistribution zu entwickeln. Während dieser Experimente konnten wir das Potenzial der Technologie und ihre Fähigkeit erkennen, Infrastrukturen weiterzuentwickeln. Dies hat uns geholfen, unsere Überzeugungen zu formulieren und Vorteile wie Transparenz, Transaktionsgeschwindigkeit und Kosten zu validieren. Bei SGSS haben wir dann 2022 die ersten regulierten Fonds in Frankreich durchgeführt.

Parallel dazu wurde die Societe Generale FORGE (SG-FORGE), die 2020 gegründet wurde, zu einer vollständig integrierten und regulierten Tochtergesellschaft der Societe Generale. SG-FORGE konzentriert sich dabei auf Kryptoassets. Sie strukturiert und bietet Dienstleistungen für digitale Anleihen und strukturierte Produkte an, die nativ auf Blockchains emittiert werden. Mit den kürzlichen transformierenden Aktualisierungen ihres Stablecoins EUR CoinVertible beabsichtigt SG-FORGE, ein robustes Angebot für Investoren in Krypto-Assets als Alternative zu bestehenden Stablecoins zu entwickeln. Weiterhin arbeiten sie innovative grenzüberschreitende Abrechnungs- und Zahlungslösungen auf Basis der Blockchain-Technologie für ihre Unternehmens- und Finanzinstitutionen-Kunden aus.

Halten Sie es für ironisch, dass eine Technologie, die Banken ersetzen sollte, jetzt von etablierten Finanzinstituten übernommen wird?

Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, besteht darin, sie zu gestalten. Wir sind überzeugt, dass Technologien wie Blockchain unseren Kunden und bestimmten Prozessen einen Mehrwert bieten können. Aber nicht für alles. Es ist entscheidend, sowohl visionär als auch selektiv zu sein.

Welche Ihrer Initiativen hatten bisher den grössten Erfolg?

Da wir in Luxemburg ansässig sind, hat unsere Teilnahme als zentraler Kontoinhaber an der Emission einer digitalen Anleihe der Europäischen Investitionsbank (EIB) 2022 viel Aufmerksamkeit generiert. Insbesondere weil dies eine der ersten digitalen Emissionen dieser Art in Europa ist. Es war auch die Gelegenheit, unser lokales Rechtswissen voranzutreiben und das Produkt an der LuxSE zu listen. Diese hochinnovative Operation brachte mehrere traditionelle Akteure zusammen, mit dem Hauptziel, live zu experimentieren und die Zukunft der Finanzen zu gestalten.

Wie bewerten Sie den Zustand des europäischen Marktes im Vergleich zu den USA?

Europa und die Vereinigten Staaten haben beide Interesse und Offenheit gezeigt. Die Europäische Union hat einen viel proaktiveren regulatorischen Ansatz mit dem Pilotregime und MiCA verfolgt. Sie haben mehr Klarheit und Geschäftsmöglichkeiten geschaffen. In den USA war die regulatorische Klarheit ein zentraler Streitpunkt. Dennoch können wir mit der Genehmigung von BTC-ETFs und neuerdings ETH-ETFs darauf zählen, dass die USA schnell wieder ins Spiel kommen, insbesondere da die grossen Akteure und Investitionen aus demselben Land stammen. Insgesamt engagieren sich sowohl Europa als auch die USA aktiv mit Blockchain und Kryptowährungen, wobei jede Region ihre eigenen regulatorischen und marktspezifischen Dynamiken hat.

Sehen Sie wesentliche Mängel im regulatorischen Ansatz der EU?

Man kann jeden Ansatz verbessern. Europa hat das Risiko übernommen, in diesen Fragen die Führung zu übernehmen, indem es einen schrittweisen Ansatz gewählt hat. Beispielsweise haben wir immer noch NFTs und DeFi-Anwendungen, die nicht im Geltungsbereich liegen, oder UCITS-Fonds, die nicht in Krypto investieren dürfen. Am wichtigsten ist es, Innovationen zu fördern und Akteure zu ermutigen, sich zu positionieren, während ein sicheres Rahmenwerk für alle Beteiligten entwickelt wird.

Kann MiCA die Verwendung von Euro in Krypto unterstützen oder wird der US-Dollar die dominierende Handelswährung bleiben?

MiCA wurde entwickelt, um einen Rahmen für die Emission, den Handel und die Verwahrung von Krypto-Assets, einschliesslich Stablecoins, zu schaffen. Das bedeutet, dass jedes an einen Euro gebundene und in Europa verteilte Krypto-Asset unter den Geltungsbereich von MiCA fällt. MiCA wird daher die Fiat-Verwendung in der Form von Krypto-Assets unterstützen. Die Verwendung des US-Dollars an Börsen ist eine andere Geschichte. Seine Dominanz als souveräne Währung ist nach wie vor sehr bedeutend und hängt mit der Liquidität, der Marktnachfrage und wirtschaftlichen Faktoren zusammen. Dies spiegelt sich logischerweise im Krypto-Markt wider. Jegliche Verschiebung kann nur schrittweise erfolgen und wird durch die Regulierung, die Marktnachfrage und insbesondere durch geopolitische und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst.

Laurent Marochini ist Head of Innovation bei Societe Generale Securities Services (SGSS) in Luxemburg. Seit 2018 ist Laurent auch Blockchain- und Krypto-Leiter. Vor seinem Start bei SGSS hatte Laurent verschiedene Managementpositionen im Bankensektor inne. Insbesondere bei BNP Paribas Securities Services und Credit Suisse Private Banking. 2006 trat er der Societe Generale als Risikomanager bei. Er ist Co-Präsident der Arbeitsgruppe Blockchain & Krypto-Währungen der Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) und Präsident des Fintech- und Innovationskomitees der Association of Banks and Bankers in Luxembourg (ABBL).