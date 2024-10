Valour Bitcoin Staking: Renditepotenzial mit Bitcoin erschliessen

In der sich fortlaufend weiterentwickelnden Finanzlandschaft suchen Investoren nach neuen Wegen, ihre Portfolios zu verbessern und Renditen zu maximieren. Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ist das erste und einzige Bitcoin Staking ETP. Es bietet Investoren eine Rendite von 5.65%, ohne dabei die Vermögenswerte verkaufen, handeln oder verwalten zu müssen.

Dieses innovative Exchange Traded Product (ETP), das auf der Core-Blockchain basiert und durch Copper, einen führenden Anbieter von digitalen Verwahrungslösungen, gesichert ist, macht Bitcoin-Investitionen sowohl für Privat- als auch für institutionelle Investoren zugänglich und sicher. Die Renditen werden täglich automatisch dem Nettoinventarwert (NAV) zugeschrieben. Valour Bitcoin Staking bietet einen einfachen und effizienten Weg, von Bitcoins potentiellem Wachstum zu profitieren. Durch eine exklusive Partnerschaft mit Core ermöglicht Valour traditionellen Investoren einen nahtlosen Zugang zu regulierten und sicheren Bitcoin-Investitionen sowie zu Staking-Renditen.

Müheloser Zugang zu Renditen durch Bitcoin-Staking

Valours Bitcoin Staking (BTC) EUR ETP bietet einen unkomplizierten Ansatz, um mit Bitcoin Renditen zu erzielen. Investoren müssen sich nicht mit komplexen Prozessen oder Transaktionen auseinandersetzen. Valour übernimmt alles. Das ETP nutzt Core's non-custodial Staking-Lösung. Sie ermöglicht es, Renditen zu generieren, ohne die Sicherheit oder den Besitz der zugrunde liegenden Bitcoin-Vermögenswerte zu beeinträchtigen. Durch die Delegation von Bitcoin an einen Validator auf der Core-Chain verdient das ETP Staking-Belohnungen in Form von CORE-Token. Diese Tokens werden automatisch in das Produkt reinvestiert, was dessen Wert steigert. Die Core-Chain, eine dezentrale, sichere und skalierbare Layer-1-Blockchain, unterstützt diesen Prozess mit ihrem einzigartigen "Satoshi Plus"-Konsensmechanismus, der auf Bitcoins Proof of Work (PoW) aufbaut.

Valours exklusive Partnerschaft mit Core bringt diese innovative Staking-Technologie direkt zu traditionellen Investoren in einem regulierten Format. Dadurch können Investoren von Staking-Renditen profitieren, ohne sich mit den Komplexitäten oder Risiken auseinandersetzen zu müssen, die normalerweise mit dem Management digitaler Vermögenswerte verbunden sind. Valour übernimmt alle Aspekte des Staking-Prozesses und bietet einen einfachen und sicheren Weg, um vom Aufwärtspotenzial von Bitcoin zu profitieren.

Sicher und unkompliziert: keine weiteren Handlungen der Investoren erforderlich

Valour Bitcoin Staking priorisiert Sicherheit und bietet gleichzeitig Renditemöglichkeiten, ohne dass Investoren den Staking-Prozess selbst verwalten müssen. Valour kümmert sich um alles - vom Staking der Bitcoins bis hin zur Verwaltung der Renditen. Zudem sichert die Firma Copper das Produkt. Copper ist ein führender Anbieter von digitalen Verwahrungslösungen (Custody) und bietet erstklassige Sicherheitsmassnahmen, um die Vermögenswerte der Investoren zu schützen. Die Bitcoins werden durch den sicheren "Stake-Transaktion"-Prozess gestaked, der eine Sperrfrist und wichtige Details über das Staking auf der Core-Chain umfasst. Während dieser Periode sind die Bitcoins verwahrt und können weder übertragen noch "geslashed" werden. Dies stellt sicher, dass die Vermögenswerte geschützt bleiben. Nach Ablauf der Sperrfrist kann nur der Besitzer die Bitcoins transferieren, wodurch er die volle Kontrolle über seine Bestände behält.

Die Einbindung von Copper als Verwahrer erhöht die Raffinesse des Produkts und stellt sicher, dass die Vermögenswerte der Investoren nach den branchenführenden Sicherheitsstandards geschützt sind. Diese Kombination aus Core's innovativer non-custodial Staking-Lösung und Copper's Custody-Diensten schafft ein robustes, sicheres Umfeld, in dem Investoren Renditen erzielen können, ohne die Kontrolle oder Besitz ihrer Bitcoins zu verlieren.

Eine neue Ära für Bitcoin-Investitionen

Die Einführung des weltweit ersten und einzigen renditetragenden Bitcoin-ETPs stellt einen bedeutenden Wandel für Bitcoin dar und verwandelt es von einem passiven Wertspeicher in ein aktives, renditegenerierendes Asset. Diese Innovation bietet neue Einkommensmöglichkeiten und stärkt gleichzeitig die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks.

Valours exklusive Partnerschaft mit Core positioniert das Unternehmen an der Spitze dieser Innovation. Sie bietet traditionellen Investoren einen regulierten und sicheren Zugang zum Bitcoin-Staking. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Investoren, das Potenzial von Bitcoin zu erkunden, ohne sich mit den Komplexitäten des Managements digitaler Vermögenswerte auseinandersetzen zu müssen. Sie verbindet die Sicherheit traditioneller Investitionen mit den dynamischen Wachstumschancen von Bitcoin.

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte (ETPs), die privaten und institutionellen Investoren einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin über ihre traditionellen Bankkonten ermöglichen. Valour bietet eine Reihe innovativer, vollständig abgesicherter digitaler Asset-ETPs mit niedrigen bis keinen Managementgebühren an, die an europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen gelistet sind.