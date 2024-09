Solana bleibt trotz FTX-Verkäufen widerstandsfähig

Die Hochleistungs-Blockchain Solana verzeichnete trotz SOL-Transfers im Wert von 23.75 Mio. USD durch die FTX/Alameda-Staking-Wallet eine stabile Preisentwicklung. Die Transfers werfen Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf den Markt auf, da FTX die SOL vermutlich verkaufen wird.

Solana ist auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt. Die einzigartige Kombination aus Proof of History (PoH) und Proof of Stake (PoS) bietet die notwendige Infrastruktur. Dadurch kann Solana Tausende von Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten und übertrifft die meisten anderen Blockchains in Bezug auf die Geschwindigkeit, während die Transaktionsgebühren niedrig bleiben. Alameda Research und FTX hatten stark in das Solana-Ökosystem investiert und SOL-Token im Wert von mehreren Millionen erworben, die 11% des Gesamtangebots im Jahr 2022 ausmachten.

Der Zusammenbruch von FTX im Jahr 2022 offenbarte Solanas übermässige Abhängigkeit von FTX-bezogener Liquidität und Infrastruktur. So war beispielsweise Serum als bedeutende dezentrale Börse eine wichtige Liquiditätsquelle innerhalb des Solana-Ökosystems, die durch den FTX-Crash kompromittiert wurde. Unter anderem stellten Jupiter oder Raydium die Nutzung von Serum als Liquiditätsanbieter ein. FTX investierte auch stark in andere Protokolle, die auf der Solana-Blockchain aufbauten. Schätzungsweise 20% der Solana-Projekte hatten Investitionen von FTX oder Alameda Research erhalten. Dies war besonders hart für das Startup-Ökosystem, dessen Startkapital innerhalb eines Tages nach dem Zusammenbruch aufgebraucht war.

Im Jahr 2022 war Solana auf dem besten Weg, ein ernstzunehmender Konkurrent von Ethereum zu werden, nachdem es Ausfälle oder den massiven 320 Millionen USD schweren Exploit der Wormhole-Brücke gemeistert hatte. Der Zusammenbruch von FTX führte jedoch dazu, dass Solanas Total Value Locked (TVL) um fast 70% einbrach und der Preis des Tokens auf einen Bruchteil seiner vorherigen Höchststände fiel. In der Folge verpflichtete sich Solana, ausreichende Reserven zu halten, um die Burn-Rate des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Es dauerte fast zwei Jahre, bis Solana wieder auf eigenen Füssen stand. Inzwischen hat das Netzwerk Ethereum jedoch in vielen wichtigen Kennzahlen wie den täglich aktiven Adressen, Transaktionen und gelegentlich sogar dem DEX-Volumen überholt.

In einer Reihe von mehreren Transaktionen vor etwa einer Woche hat die Staking-Wallet von FTX/Alameda etwa 23.75 Millionen USD in SOL übertragen. Die gleiche Adresse hält jedoch immer noch über 1 Milliarde USD in SOL. Wie man bei dem jüngsten Abverkauf von Bitcoin aus dem Mt. Gox-Fall und von der deutschen Regierung gesehen hat, der mit unsicheren Marktbedingungen zusammenfiel, hatte dies einen erheblichen Preiseinfluss auf die Währung. Solana hat eine fast 18-mal kleinere Marktkapitalisierung als Bitcoin, und Verkäufe in Millionen- oder gar Milliardenhöhe hätten einen drastischen Preiseffekt und könnten ernsthafte FUD verursachen. Dennoch ist das Sentiment mit den jüngsten Updates sehr positiv.

Interessanterweise wird FTX bis Januar 2028 weiterhin SOL im Rahmen seines linearen monatlichen Vesting-Zeitplans erhalten. Diese werden wahrscheinlich vom Treuhänder verkauft, um Gelder für ausstehende Gläubiger zu generieren. Die Veröffentlichung der neuesten Informationen erfolgt kurz vor der Verurteilung von Caroline Ellison am 24. September. Die ehemalige CEO von Alameda Research bekannte sich vor zwei Jahren für ihre Rolle bei den betrügerischen Aktivitäten des Unternehmens schuldig und bittet um keine Gefängnisstrafe.

