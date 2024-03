Wann knackt Bitcoin sein Allzeithoch?

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin stieg in der vergangenen Woche um mehr als 13'000 USD, während die ETF-Zuflüsse in die Höhe schnellten und der BlackRocks IBIT ETF ein verwaltetes Vermögen von 10 Mrd. USD erreichte. Unterdessen entschied ein US-Gericht, dass Sekundärverkäufe einiger Krypto-Assets Wertpapiere sind, und Binance sieht sich einer Untersuchung in Nigeria gegenüber. Diese Woche erkunden wir:

Bitcoins Allzeithoch

Verdächtige On-Chain-Transaktionen von Bitforex

Ethenas synthetisches Dollar-Debüt

Was ist das Allzeithoch von Bitcoin?

Bitcoin überschritt in den frühen Morgenstunden des Montags die Marke von 65'000 USD und steigerte damit seinen Wochengewinn auf satte 27%. In den nächsten Tagen (oder Stunden) könnten wir sehr wohl ein neues Allzeithoch (ATH) sehen. Aber was genau ist das Allzeithoch von Bitcoin?

Das hängt davon ab, wen man fragt. Derzeit gibt es mehr als 200 aktive Märkte für BTC gegenüber dem Dollar, Tether, Euro und Dutzenden anderer Währungen. Letzte Woche erreichte BTC einen neuen Höchststand gegenüber mehreren Fiat-Währungen, darunter JPY, NGN und TRY. Heute Morgen erreichte BTC ein ATH gegenüber dem Euro. Ein Allzeithoch in Dollar bleibt immer noch schwer zu erreichen.

Eine weitere Überlegung bei der Festlegung eines Allzeithochs ist, welche Börse man betrachtet, welche Granularität der Daten und welche Aggregationsebene. Unsere Daten zeigen, dass das Allzeithoch von BTC an verschiedenen Börsen unterschiedlich ausfiel. Auf OkCoin erreichte die Kryptowährungen einen Höchststand am 10. November 2021 bei 69'076 USD. Auf Kraken überstieg der Preis nie 68'966 USD.

Betrachtet man den durchschnittlichen stündlichen VWAP aller von Kaiko erfassten Börsen, so lag Bitcoin heute Morgen immer noch 5% unter seinem Allzeithoch. BTC ist näher dran als die meisten Altcoins. ETH liegt immer noch 27% unter seinem Höchststand liegt.

Insgesamt sind Memecoins wie PEPE und KI-Token in die Höhe geschnellt, während Metaverse-Token, die im letzten Marktzyklus zu den Hauptgewinnern gehörten, am schlechtesten abschneiden. Die aktuellen Werte liegen mehr als 90% unter ihrem Höchststand.

Bitcoin Handelsvolumen erreicht höchsten Wert seit Mai 2021

Der Preisanstieg der letzten Woche spiegelte sich in einem Anstieg des Handelsvolumens und des Open Interest an Derivaten wider. Das tägliche Bitcoin-Handelsvolumen erreichte mit über 40 Mrd. USD den höchsten Stand seit dem Ausverkauf im Mai 2021 und übertraf damit den bisherigen Höchststand, der nach dem FTX-Zusammenbruch im November 2022 erreicht wurde. An den meisten Börsen und Handelspaaren übertrafen die Käufe die Verkäufe, wobei die Offshore-Plattformen den Ton angaben.

Binance verzeichnete in den letzten zehn Tagen Nettokäufe in Höhe von fast 1 Mrd. USD, während an den US-Börsen deutlich weniger Käufe getätigt wurden. Es ist anzumerken, dass Coinbase Prime-Transaktionen nicht in unseren Handelsdaten enthalten sind, so dass wir die Auswirkungen der ETF-Ströme auf die Spot-Aktivität nicht nachvollziehen können (Prime-Brokerage-Daten sind nicht öffentlich). Sowohl bei BTC als auch bei ETH erreichten die Finanzierungsraten den höchsten Stand seit der Zulassung der ETFs Anfang Januar, was auf eine steigende Nachfrage nach gehebelten Long-Positionen schliessen lässt.

Die Höhe des Open Interest an BTC und ETH in USD ist derzeit auf dem höchsten Stand seit Ende 2021. Spekulative Bereiche des Marktes verzeichneten neben Bitcoin einen deutlichen Anstieg. Das deutet darauf hin, dass die Risikobereitschaft zurückkehrt.

Ethenas USDe wird mit einem Aufschlag bei Uniswap gehandelt

Der neu eingeführte synthetische Dollar USDe von Ethena Labs hatte im Februar aufgrund seiner zweistelligen Rendite und der Marketingstrategie des Unternehmens ein kontroverses Debüt. Der Token, der derzeit auf Unswap gehandelt wird, wurde seit Mitte Februar mit einem Aufschlag gegenüber USDC und USDT gehandelt, was auf eine starke Nachfrage schliessen lässt. Sein durchschnittliches Handelsvolumen in den letzten zwei Wochen betrug mehr als 45 Mio. USD, was über dem durchschnittlichen Volumen der meisten zentralisierten Small-Cap-Stablecoins liegt. USDe soll an 1 USD gekoppelt sein und kann mit einem Einsatz versehen werden, der in Abhängigkeit von den ETH-Finanzierungsraten eine variable Rendite generiert.

Renditetragende Produkte haben in den letzten Monaten trotz eines verschärften regulatorischen Umfelds an Zugkraft gewonnen. Ende 2023 entschied ein US-Gericht, dass Stablecoins in Kombination mit entsprechenden Renditeprotokollen wie Terra's UST Wertpapiere sind.

Verdächtige On-Chain-Transaktionen auf Bitforex

Am 23. Februar um 15.30 Uhr UTC stellte die in Hongkong ansässige Börse Bitforex ihren Betrieb abrupt und ohne Vorankündigung ein, nachdem verdächtige Transfers von fast 60 Millionen Dollar aus der Hot Wallet der Börse erfolgt waren. Anhand von Kaikos Wallet-Daten haben wir die grössten Transfers untersucht, welche auf Ethereum stattfanden. Weitere kleinere Überweisungen wurden auf Bitcoin und TRON getätigt und beliefen sich auf etwas weniger als eine Million USD.

Das obige Diagramm zeigt, dass eine unbekannte Adresse, 0xdc.., am 23. und 24. Februar, also wenige Stunden vor der Abschaltung der Börse, über 55 Millionen Dollar von Bitforex erhalten hat. Der grösste Teil des Geldes (54 Mio. USD) wurde mit einem wenig bekannten und illiquiden Token gesendet - Tellor Oracles TRB.

Ein genauerer Blick auf den grössten Transfer von 54 Mio. USD in TRB zeigt, dass die Gelder von vier verschiedenen Adressen nur 5 Stunden vor der Überweisung (als eine einzige Transaktion) an diese unbekannte Adresse in der Hot Wallet von Bitforex eingegangen sind.

Interessanterweise zeigen unsere Daten, dass sie sich seitdem nicht bewegt haben. Bitforex wurde 2018 gegründet und vermittelte im vergangenen Jahr ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1.3 Mrd. USD, was mit HTX vergleichbar ist. Wie wir jedoch letztes Jahr entdeckten, gibt es Hinweise darauf, dass ein Teil des Volumens durch Wash-Trading künstlich erhöht wurde.

Darüber hinaus wurde das Unternehmen von der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde zusammen mit MEXC, Bitget und Bybit angezeigt, weil es ohne ordnungsgemässe Registrierung auf dem japanischen Staatsgebiet tätig ist. In Anbetracht dieser Tatsachen ist die Gesamtsituation rund um Bitforex ziemlich besorgniserregend für die Gelder der Nutzer und deutet auf einen möglichen Betrug oder einen Hack hin.

Mining-Aktien auf dem absteigenden Ast

Etwa 45 Tage vor dem nächsten Bitcoin-Halving richten sich alle Augen auf die Aktienkurse der Bitcoin-Miner. Die grössten börsennotierten Minengesellschaften in den USA haben sich im vergangenen Jahr deutlich schlechter entwickelt als der Bitcoin-Spotpreis. Die Divergenz war letzte Woche auffällig, als alle fünf Miner die Woche im Minus schlossen, obwohl Bitcoin zweistellig zulegte.

Kurzfristig stehen die Miner vor Einnahmeproblemen, da das Halving der Miner-Belohnungen von derzeit 6.25 BTC auf 3.125 BTC pro Block sinken wird. In der Vergangenheit hat dies Miner mit niedrigeren Energiekosten begünstigt und dazu geführt, dass einige Miner kapitulierten und die Hashrate (ein Mass für den Wettbewerb) sank.

Die Miner sind im Vergleich zu früheren Halvings in einer besseren Position, da die stetige ETF-induzierte Nachfrage einen Bitcoin-Preisanstieg unterstützen könnte, was die Rentabilität der Miner im Anschluss an das Ereignis steigern würde.