TrueUSD Stablecoin TUSD verliert Dollarbindung

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin (BTC) wird weiterhin mehr als 10% unter dem Preisniveau vor dem ETF gehandelt und fiel am Montag in den frühen Morgenstunden unter 41'000 USD, da es zu weiteren Abflüssen aus dem GBTC-Fonds von Grayscale kam. Diese Woche untersuchen wir:

Die Gründe für den jüngsten TUSD-Absturz

Die kontroverse Token-Einführung von Manta Network

Handelsvolumen am Wochenende nach dem ETF

TUSD verliert Bindung

Als weltweit grösste Börse ist Binance seit langem in der Lage, verschiedene Hebel zu betätigen und weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem zu erzeugen. Am deutlichsten wurde dies im letzten Jahr, als die Börse die Handelsgebühren für ihr BTC-USDT-Paar wieder einführte und sie für viel kleinere Stablecoins, zuerst TUSD, dann FDUSD, abschaffte, was zu einem starken Anstieg der Volumina führte.

Während das untenstehende Diagramm alle von Kaiko erfassten Börsen umfasst, würde es ununterscheidbar aussehen, wenn es sich nur um Binance handeln würde. Durchweg fallen über 99% des Volumens dieser Stablecoins auf die Börse. Trotz des hohen Volumens von FDUSD haben sich beide Stablecoins ausserhalb der gebührenfreien Paare von Binance kaum durchgesetzt.

Dies hat den Launchpool von Binance zu einem immer wichtigeren Hebel gemacht. Er ermöglicht Nutzern Token zu staken, um Belohnungen in Form von neu eingeführten Token zu erhalten. Bis letzte Woche bot Launchpool den Einsatz von BNB, FDUSD und TUSD an. Es wurden regelmässig über 1 Mrd. TUSD gestaked, was mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung ausmacht. Aus unklaren Gründen boten die beiden Launchpools von Binance in der letzten Woche nur noch den Einsatz von BNB und FDUSD an und schlossen TUSD aus.

In der Woche vor der Ankündigung gab es Nettoverkäufe von TUSD in Höhe von etwa 150 Mio. USD, gemessen am kumulativen Volumendelta (CVD), was zu einem recht häufigen TUSD-Depeg führte. Dies eskalierte jedoch, sobald die Nutzer erkannten, dass der wichtigste Anwendungsfall von TUSD verschwunden war.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden auf Binance netto über 200 Mio. Einheiten TUSD gegen USDT verkauft. Wir haben bewusst nicht 200 Mio. Dollar in TUSD geschrieben haben; dieser Verkauf führte zu einem Bindungsverlust, welcher den Stablecoin am 18. Januar auf einen Tiefstand von knapp über 0.97 USDT brachte. Seitdem hat sich der CVD zwar stabilisiert und TUSD hat sich der Parität mit USDT angenähert, diese aber bis dato nicht mehr erreicht.

Wird der ETF-Hype ETH beflügeln?

Zum ersten Mal seit 2021 fiel die BTC:ETH-Korrelation unter ihren Allzeit-Durchschnitt von 0.71. Es ist kein Zufall, dass dies an dem Tag geschah, an dem die Bitcoin-Spot-ETFs den Handel aufnahmen. Über Monate hinweg haben sich die beiden Kryptowährungen unterschiedlich entwickelt, da BTC vom ETF-Hype und von Spekulationen profitierte, während ETH eine relativ träge Rallye erlebte.

Handelsvolumen an Wochenenden auf historischem Tiefstand

Das Wochenend-Handelsvolumen für in Fiat-Währung notierte Bitcoin-Märkte hat 2023 einen historischen Tiefstand erreicht. Das BTC-Fiat-Handelsvolumen umfasst alle Märkte, die eine Fiat-Währung wie den Dollar, den Euro oder das Pfund enthalten. Im Gegensatz dazu ist das BTC-Stablecoin-Wochenendvolumen weniger stark zurückgegangen und blieb in etwa auf dem Niveau von 2021.

Der Trend deutet darauf hin, dass die Kryptomärkte nach dem Zusammenbruch von zwei kryptofreundlichen Banken in den USA im März 2023 weniger rund um die Uhr geöffnet sind. Darüber hinaus wurden die Fiat-On- und Off-Ramp-Dienste für Offshore-Börsen wie Binance, die im vergangenen Jahr Probleme mit mehreren ihrer Bankpartner hatten, zunehmend gestört.

Die Einführung von 11 Spot-ETFs könnte sich ebenfalls auf die Struktur des BTC-Marktes auswirken und dazu führen, dass sich die Kluft zwischen Wochenende und Wochentag vergrössert. Wir beobachten im Anschluss an die Spot-Zulassungen bereits einige Veränderungen in den BTC-Handelsmustern auf den in den USA verfügbaren Plattformen. Das stündliche BTC-USD-Handelsvolumen stieg zwischen 20 und 21 Uhr UTC-Zeit sprunghaft an, was dem täglichen Börsenschluss in den USA (3 bis 4 Uhr EST) entspricht.

Insgesamt dürfte die geringere Wochenendliquidität die Volatilität verstärken und risikoscheue Händler und Market Maker vom Markt ausserhalb der traditionellen Öffnungszeiten fernhalten.

Einführung des Manta-Tokens auf Bithumb von Volatilität geprägt

Das Manta Network-Protokoll, welches durch den Launchpool von Binance unterstützt wird, sah sich nach seiner Notierung an der zweitgrössten koreanischen Börse Bithumb mit Vorwürfen der Geldwäsche konfrontiert. Manta Network erlebte auch einen Denial-of-Service-Angriff (DDoS) an seinem Starttag. Der native MANTA-Token des Protokolls wurde am 18. Januar an mehreren Börsen gehandelt. Auf Bithumb kam es jedoch nur wenige Minuten nach dem Start zu einer erheblichen Volatilität.

Die Preise stiegen von nahezu Null auf bis zu 220 USD (330K KRW), bevor sie nach massivem Verkaufsdruck wieder unter 1 USD fielen. Dies führte zu Spekulationen über verdächtige Handelsaktivitäten von MANTA-Insidern. An anderen Börsen schwankten die MANTA-Preise deutlich weniger.

Bitcoin schneidet besser ab als traditionelle sichere Häfen

Grosse institutionelle Akteure wie BlackRock und ARK lobten zunehmend die Eigenschaften von BTC als sicherer Hafen (engl. Safe-Haven). Ein sicherer Hafen ist ein Vermögenswert, der in Zeiten von Marktturbulenzen nicht mit Aktien korreliert.

Die 60-Tage-Korrelation von BTC mit dem Nasdaq 100 ist im vergangenen Jahr tatsächlich deutlich gesunken. Seit Juni 2023 liegt sie im Durchschnitt nahe bei Null, da die Kursbewegungen von BTC durch den Hype um US-Spot-ETFs angetrieben wurden. Normalerweise wird eine Korrelation zwischen -0,2 und 0,2 als sehr schwach angesehen.

Insgesamt bietet BTC jedoch deutlich höhere Renditen als andere traditionelle sichere Häfen wie Gold, US-Anleihen oder der Dollar. Sie hat sich deutlich besser entwickelt und während der Bankenkrise in den USA im vergangenen Jahr Zuflüsse in sichere Häfen angezogen.

Die asymmetrischen Renditen und die niedrige Korrelation könnten eine solide Unterstützung für die neun neugeborenen Spot-ETFs sein, die seit ihrer Auflegung am 11. Januar bereits eine starke Nachfrage mit Nettozuflüssen von mehr als 2 Mrd. USD verzeichnet haben.