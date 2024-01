Sell the News: Bitcoin-Kurs fällt nach ETF-Zulassung

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin (BTC) erlebte im Laufe der Woche starke Volatilität, nachdem mehrere Spot-ETFs in den USA zugelassen wurden. Trotz der Hoffnung, dass sich die Rallye fortsetzen würde, schloss BTC die Woche im Minus und fiel von einem Höchststand von 48'700 USD auf 42'600 USD. Ethereum (ETH) war der Überraschungsgewinner und schloss am Sonntag mit einem Plus von 11%. Händler gehen davon aus, dass als nächstes ein ETH-Spot-ETF auf den Markt kommen könnte. Ausserdem meldete der USDC-Emittent Circle einen Börsengang an und Genesis Trading zahlte 8 Mio. USD, um einen Rechtsstreit in New York beizulegen. Diese Woche erkunden wir:

Der Abschwung nach der ETF-Zulassung

Der steigende Marktanteil von USDC

BRC-20-Handelstrends

Bitcoin bricht nach ETF-Zulassung ein

Letzte Woche wurden die lang erwarteten Spot-Bitcoin-ETFs Realität. Die ETFs begannen den Handel am vergangenen Donnerstag mit einem starken Anstieg des kumulativen Volumendeltas (CVD) an allen grossen Börsen; in der Stunde vor der Markteröffnung in den USA wurden auf Binance netto fast 3'000 BTC gekauft. Wie von einigen befürchtet, griff jedoch "Sell the News" und das CVD von Binance fiel schnell ins Negative, ebenso wie das von OKX.

In der Zwischenzeit ist das CVD von Coinbase trotz des Preiseinbruchs positiv geblieben, und auch Bitstamp, eine eher institutionelle Börse, war fest im Plus. Itbit, eine weitere institutionelle Börse, zeigte mit geringen Volumina durchgängige Verkäufe. Upbit verzeichnete durchgängige Verkäufe mit wenigen Rückschritten.

Alles in allem deutet dies darauf hin, dass bei der Einführung der börsengehandelten Fonds keine einheitliche, dominante Strategie im Spiel war. Bei den börsengehandelten Fonds selbst dominierte GBTC das Volumen, gefolgt von BlackRocks IBIT und dem FBTC von Fidelity.

Alle Augen richten sich auf die Zu- und Abflüsse bei den ETFs, um festzustellen, wie viel GBTC verkauft wird. Einige Anleger haben ETF jahrelang gehalten und dabei erhebliche Abschläge auf die zugrunde liegenden Bestände in Kauf genommen; der Abschlag ist nun auf nahezu Null gesunken.

Die Spreads der wichtigsten BTC-USD-Instrumente waren seit dem Einführungstag volatil, was auf das gestiegene Volumen und die im Vergleich zu den Standards vor dem Zusammenbruch der FTX weiterhin geringe Liquidität zurückzuführen ist.

Wir werden die Spot-Liquidität weiterhin genau beobachten, da die Börsen mit neuem Wettbewerb um das BTC-Volumen konfrontiert sind. Andernorts waren ETH und ETH-verwandte Token die kurzfristigen Hauptnutzniesser der Genehmigung der ETFs, da sich die Spekulationen schnell auf eine bevorstehende Entscheidung über ETH-Spot-ETFs verlagerten. Nachdem das ETH-zu-BTC-Verhältnis auf ein Jahrestief gefallen war, kehrte es sich am Wochenende deutlich um.

Die BTC-ETFs wurden mit einer hauchdünnen Mehrheit von 3 zu 2 genehmigt, wobei die erfolgreiche Klage von Grayscale gegen die SEC eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat. Angesichts des undurchsichtigeren regulatorischen Status von ETH scheinen ETH-ETFs einen etwas schwierigeren Weg zur Genehmigung zu haben.

Enthüllung unseres Q4-Rankings der Krypto-Liquidität

Nach einem tristen Q3 war Q4 eine relative Explosion der Aktivität, die einige grosse Änderungen in unserem Liquiditätsranking mit sich brachte. Wir freuen uns, die Rangliste auf die Top 50 Token nach Marktkapitalisierung erweitert zu haben. Die vier Top-Tokens in unserem Ranking - BTC, ETH, XRP und DOGE - sind unverändert geblieben. Die erste Veränderung findet auf Platz fünf statt, wo SOL vor LTC liegt.

Danach wird das Ranking etwas chaotischer: LINK ist um 6 Plätze auf Platz 7 gestiegen, MATIC um 4 Plätze auf Platz 8 und AVAX um satte 14 Plätze auf Platz 9. Wir haben unsere Rangliste jetzt auf einer eigenen Website veröffentlicht, auf der Sie den detaillierten Bericht einsehen können.

USDC-Marktanteil an den CEXs verdoppelt sich

Letzte Woche hat der Emittent von USDC, Circle, nach einem gescheiterten Versuch einen Börsengang bei der SEC beantragt. Obwohl USDC im letzten Jahr nach dem Zusammenbruch eines seiner Bankpartner, der Silicon Valley Bank, mit Gegenwind zu kämpfen hatte, hat sich sein Marktanteil an den CEXs im letzten Jahr verdoppelt und erreichte letzte Woche den höchsten Stand seit 2021.

Bybit, das im Februar den gebührenfreien Handel mit USDC-Handelspaaren eingeführt hat, ist zum grössten USDC-Markt aufgestiegen und hat dazu beigetragen, die weltweite Nutzung des Stablecoins zu fördern. Binance, das USDC nach der Razzia gegen BUSD wieder an die Börse brachte, konnte seinen dominanten Marktanteil nicht zurückgewinnen und ist derzeit der zweitgrösste USDC-Markt mit einem Anteil von 37%.

Die Veränderung des Marktanteils kommt, da die Stablecoin-Kriege mit neuen Marktteilnehmern wie PYUSD und Euro-basierten Stablecoins anheizen.

BRC-20 Token Handelsvolumen steigt an

BRC-20 ist eine neue Art von Krypto-Token-Standard im Bitcoin-Netzwerk, der im März 2023 eingeführt wird. Er nutzt das Ordinals-Protokoll, das Dateninschriften auf Satoshis, der kleinsten Einheit von BTC, ermöglicht. Das Handelsvolumen für diese Art von Token hat sich seit November verzehnfacht, von nur 10-15 Mio. USD auf mehr als 500 Mio. USD. Der Anstieg erfolgte, nachdem Binance den Spot- und Perpetual-Futures-Handel für ORDI, SATS und RATS eingeführt hatte.

Der Marktanteil von Binance am Handelsvolumen stieg zunächst auf 63%, ist aber seither rückläufig und liegt derzeit bei etwa 50%. OKX, die im Mai als erste Börse ORDI notierte, ist der zweitgrösste Spotmarkt für BRC-20-Token mit einem Marktanteil von 35%. Das steigende BRC-20-Volumen hat die Nachfrage nach Blockspace im Bitcoin-Netzwerk erhöht und die Transaktionskosten in die Höhe getrieben, was zu Kontroversen geführt hat.

Aufschlüsselung eines ungewöhnlichen Handelstrends bei Bithumb

Das BTC-KRW-Handelsvolumen an der koreanischen Börse Bithumb ist seit Ende Dezember sprunghaft angestiegen und hat am 8. Januar ein Allzeithoch erreicht, bevor es letzte Woche wieder zurückging. Dadurch stieg der Marktanteil der Börse unter den anderen koreanischen Börsen kurzzeitig auf 48% und erreichte damit den höchsten Stand seit 2021. BTC war 2023 der am meisten gehandelte Vermögenswert auf Bithumb und machte 70% des Volumens aus, verglichen mit nur 11% auf Upbit. Bithumb führte den gebührenfreien Handel im Oktober ein, aber das Handelsvolumen kam nur langsam in Gang. Anfang Dezember erweiterte es sein Angebot durch die Aufnahme von USDT.

In der Vergangenheit hatte Bithumb engere Geld-Brief-Spannen für BTC-KRW als Upbit. Seit Anfang Dezember hat sich der Abstand jedoch deutlich vergrössert. Die Spreads bei Bithumb sind von mehr als 1.4 Basispunkten auf nur noch 0.5 Basispunkte zurückgegangen, während sie bei Upbit weiterhin über 2 Basispunkte liegen. Letzte Woche erklärte die koreanische Finanzaufsichtsbehörde, dass die Vermittlung von US-Spot-BTC-ETFs in Korea illegal sein könnte, was die koreanische BTC-Nachfrage bremsen könnte.