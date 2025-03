Tether (USDT) bleibt trotz Verbot in der EU dominant

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin erlebte letzte Woche starke Schwankungen, nachdem Präsident Trump eine weniger ehrgeizige als erwartete strategische Kryptowährungsreserve angekündigt hatte. In der Zwischenzeit verhängten die USA Zölle gegen Kanada und Mexiko, gewährten aber später vorübergehende Teilausnahmen bis zum nächsten Monat. In einer weiteren Entwicklung liess die SEC ihr Verfahren gegen Kraken fallen und ebnete damit möglicherweise den Weg für dessen Börsengang. Diese Woche erkunden wir:

Die Auswirkungen der zunehmenden Stablecoin-Regulierung auf den Markt.

Die Volatilität von Altcoins nimmt zu.

Krypto-Listings steigen nach den US-Wahlen.

Globale Regulierung formt den Stablecoin-Markt neu

Globale Regulierungsbehörden verschärfen die Kontrollen für Stablecoins, gestalten den Markt neu und schaffen die Voraussetzungen für eine breitere Akzeptanz. In Europa haben die MiCA-Vorschriften, die im Juni 2024 in Kraft traten und diesen Monat auslaufen, bereits zu bedeutenden Veränderungen auf dem EUR-Stablecoin-Markt geführt. In den USA wird der Senat heute über den Genius Act abstimmen, ein Stablecoin-Gesetz, das ähnliche Vorschriften wie für traditionelle Finanzinstitute vorsieht, was die Beteiligung institutioneller Anleger fördern könnte.

Auch in Südkorea wird die Regulierung von Stablecoins immer klarer, da das Finanzministerium Pläne zur Regulierung von grenzüberschreitenden Stablecoin-Transaktionen angekündigt hat. Dieser Schritt kommt als Antwort auf die lokale Nachfrage nach Stablecoins. Im Jahr 2025 wurde USDT an koreanischen Börsen in 80% der Fälle mit einem Aufschlag und in nur 10% der Fälle mit einem Abschlag gehandelt. Im Februar machten Stablecoin-Transaktionen etwa 17% des gesamten Handelsvolumens auf Bithumb und Upbit aus.

Obwohl dieser Anteil im Vergleich zu globalen Kryptobörsen - wo Stablecoins über 80% der Transaktionen dominieren - immer noch bescheiden ist, stellt dies ein Allzeithoch für koreanische Plattformen dar.

Trotz der verbesserten globalen regulatorischen Klarheit hat sich die Stablecoin-Dominanz jedoch seit November abgeschwächt, wobei der Gesamtmarktanteil von Stablecoins im Vergleich zu Fiat von einem Allzeithoch von 84% auf 77% gesunken ist. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die sinkende Dominanz von USDT zurückzuführen, wobei andere Stablecoins langsam die Lücke füllen.

Während die Marktkapitalisierung der wichtigsten Stablecoins seit den US-Wahlen am 5. November um 45 Mrd. USD gestiegen ist, zeigt ein genauerer Blick unterschiedliche Trends seit Jahresbeginn. Regulierte Stablecoins wie USDC, PYUSD und EURC sind im Jahresverlauf stetig gewachsen, während der Grossteil der Gewinne von USDT nach den Wahlen zwischen November und Dezember 2024 stattfand.

Auch wenn die Klarheit der Regulierungsvorschriften mittelfristig die weltweite Verbreitung von Stablecoins fördern könnte, bleibt die Nachfrage nach Stablecoins an zyklische Muster gebunden, insbesondere auf den Altcoin-Märkten.

Während Bitcoin- und Ethereum-Handelspaare fast gleichmässig zwischen Fiat-Währungen und Stablecoins aufgeteilt sind, werden Altcoins hauptsächlich gegen Stablecoins gehandelt. Da Altcoins durch die jüngste Volatilitätsphase stark beeinträchtigt wurden, ist die Nachfrage nach Stablecoins - sowohl als Intermediäre als auch für die Hebelwirkung - ebenfalls zurückgegangen.

Eine regionale Analyse des kumulativen Stablecoin-Volumendeltas (CVD) zeigt ausserdem unterschiedliche Trends und Anwendungsfälle.

In Korea haben sich Händler angesichts der politischen Instabilität nach der Martial Law-Krise im Dezember Stablecoins zugewandt, während in Brasilien ein vorgeschlagenes Verbot von selbstverwahrenden Stablecoins zu Auszahlungen geführt hat. Der USDT-BRL ist seit Dezember negativ, was darauf hindeutet, dass die Verkäufe die Käufe überwogen, obwohl der brasilianische Real gegenüber dem Dollar eine Rekordschwäche aufwies.

Unterdessen bleibt die USDT-Nachfrage in der Türkei stark, wo die Inflation im Vergleich zu den meisten anderen Ländern immer noch deutlich höher ist.

Bedeutet eine US-Kryptowährungsreserve weniger Verkaufsdruck?

Die Furcht vor staatlichen BTC-Verkäufen hat lange Zeit zur Marktvolatilität beigetragen, da Regierungen zu den grössten Bitcoin-Besitzern gehören. Das jüngste Beispiel ereignete sich kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump, als das US-Justizministerium Berichten zufolge den Verkauf von 69'370 BTC genehmigte, was einen Marktausverkauf auslöste.

Die Einführung einer offiziellen US-Bitcoin-Reserve in der vergangenen Woche könnte dazu beitragen, einige dieser Risiken zu mindern, da der KI- und Krypto-Zar des Weissen Hauses, David Sacks, sagte, dass die USA keinen Bitcoin verkaufen werden, der in der Reserve hinterlegt ist, und beschrieb sie als „ein digitales Fort Knox für die Kryptowährung“. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Bedrohung vollständig beseitigt werden kann.

Das einzigartige Wertsteigerungspotenzial und die Übertragbarkeit von Bitcoin könnten Länder dazu veranlassen, ihre Reserven aktiver zu verwalten und ihre Bestände auf der Grundlage von Wirtschaftsstrategien und Marktbedingungen anzupassen.

Kleinere Entwicklungsländer, die im Verhältnis zum BIP tendenziell höhere Reserven anhäufen, könnten versucht sein, Gewinne mitzunehmen. Ein ähnlicher Trend ist bei Gold zu beobachten, wo Entwicklungsländer bei der Verwaltung ihrer Bestände häufig einen aktiveren Ansatz verfolgen als Industrieländer.

Ein aktuelles Beispiel ist Bhutan, welches derzeit 10'640 BTC hält. Obwohl diese Menge im Vergleich zu den USA und China, die bei den nominalen Beständen führend sind, gering ist, ist sie für Bhutan von grosser Bedeutung, denn sie entspricht etwa 30% seines BIP. Im November 2024 verkaufte Bhutan einen Teil seiner Bitcoin-Bestände und profitierte damit vom Kursanstieg des Bitcoin.

Obwohl die Marktreaktion auf die Nachricht der letzten Woche eher verhalten ausfiel, hat der Schritt eine starke symbolische Bedeutung, da er Bitcoin im Wesentlichen als strategischen Vermögenswert anerkennt, d.h. als einen Vermögenswert, der den USA einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Volatilität von Altcoins steigt an

Die realisierte Volatilität von Altcoins stieg im März sprunghaft an, wobei ADA ein Allzeithoch von 150% erreichte und SOL und XRP die 100%-Marke übertrafen. Während die Volatilität von Bitcoin ebenfalls gestiegen ist, bleibt sie mit 50% relativ niedrig und liegt immer noch unter den historischen Höchstwerten.

Bis Februar zeigten sich sowohl Bitcoin als auch Aktien widerstandsfähig gegenüber der zunehmenden Unsicherheit in der US-Wirtschaftspolitik, weitgehend gestützt durch die Hoffnung auf positive Veränderungen nach Trumps Amtsantritt.

Schwächer als erwartet ausgefallene US-Wirtschaftsdaten Ende Februar schürten jedoch Sorgen um das Wachstum und lösten einen starken Rückgang bei Risikoanlagen aus. Darüber hinaus hat die jüngste Enttäuschung über die Ankündigung von Kryptowährungsreserven in den USA die Stimmung der Anleger weiter getrübt.

Börsenranking spiegelt veränderte Marktdynamik wider

Das Q1 Kaiko Exchange Ranking, das 45 zentralisierte Börsen umfasst, wurde letzte Woche veröffentlicht. Die neuesten Ergebnisse zeigen einige Bewegung unter den Top-Börsen, wobei Coinbase die Spitzenposition zurückerobert hat.

Die grösste US-Börse hat sich in den Bereichen Liquidität und Sicherheit hervorgetan, wobei sich auch die Werte für Technologie und Datenqualität verbessert haben. So ist Coinbase nun die einzige Börse mit AAA-Rating in unserem Ranking.

Obwohl Coinbase häufig an der Spitze steht, war dies nicht immer der Fall, wie die folgende Abbildung zeigt. Die Top-5-Börsen neigen dazu, ihre Positionen von Quartal zu Quartal zu wechseln.

Börsennotierungen steigen seit den US-Wahlen

Die Zahl der aktiven Handelspaare an den US-Börsen hat seit den Wahlen leicht zugenommen, da der Optimismus hinsichtlich des regulatorischen Umfelds wächst. Diese Kennzahl steigt, wenn die Zahl der Neuzugänge die der Abgänge übersteigt, und dient als nützlicher Indikator für die Nettozugänge.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat mehrere Klagen gegen grosse Krypto-Plattformen, darunter Coinbase, Kraken und Uniswap, fallen gelassen und ihr Verfahren gegen Binance.US pausiert. LMAX Digital und Binance.US verzeichneten die grössten prozentualen Zuwächse bei den Handelspaaren, die seit November um 40% bzw. 24% gestiegen sind. Dennoch bleibt der Gesamtanstieg bescheiden, was darauf hindeutet, dass die Börsen trotz der Erwartung eines günstigeren regulatorischen Klimas weiterhin vorsichtig sind.

Nach den Klagen der SEC im Jahr 2023 erlebten sowohl Coinbase als auch Binance.US eine Welle von Delistings. Binance.US verzeichnete einen starken Rückgang, nachdem alle in USD notierten Paare entfernt und auf eine reine Krypto-Plattform umgestellt wurden.