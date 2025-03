Altcoin-Volatilität steigt nach Nachrichten über strategische Krypto-Reserve

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Nach einer der volatilsten Wochen in der Kryptowirtschaft hat sich Bitcoin über 90'000 USD stabilisiert, was durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, eine strategische Kryptowährungsreserve zu schaffen, begünstigt wurde. In der Zwischenzeit bekannte sich der Betreiber von OKX schuldig, gegen die US-Geldwäschebestimmungen verstossen zu haben und stimmte einer Strafe in Höhe von 505 Mio. USD zu, und die SEC schloss ihre Untersuchung gegen Uniswap Labs ab. Diese Woche erkunden wir:

Was Trumps strategische Reserve für die Kryptowährung bedeutet.

Bybit-Hacker verschieben Gelder.

TRUMP-Anteil am Meme-Markt sinkt

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Altcoin-Volatilität steigt nach News einer strategischen Reserve

Die strategische Erdölreserve der USA stand während der letzten Amtszeit im Fokus. Dieses Mal scheint eine strategische Krypto-Reserve die Aufmerksamkeit zu stehlen. Am Sonntag gab Präsident Trump deren Gründung bekannt und nannte zunächst XRP, SOL und ADA, bevor er BTC und ETH hinzufügte.

Nach der Amtseinführung von Präsident Trump im Januar lancierte Kaiko Indices den Kaiko EAGLE Index, um von solchen Ankündigungen zu profitieren. Der EGLX-Index ist seit Sonntag um fast 30% gestiegen und hat damit eine kumulierte Rendite von über 226% seit 2023 erreicht – über 50 Prozentpunkte mehr als BTC.

XRP und SOL treiben Marktbewegungen an. Sie sind im regionalen Index enthalten und haben die Renditen in den letzten 24 Stunden stark beeinflusst, ebenso wie kleinere Token wie AVAX.

Während BTCs Reaktion relativ gedämpft war, ist die Marktvolatilität bei Altcoins massiv angestiegen. Die stündliche Intraday-Volatilität, die seit dem Verkaufsdruck im Februar unter 200% lag, schoss nach der Ankündigung hoch – ADA stieg auf über 600%, der stärkste Anstieg unter den grossen Altcoins.

Die Aufnahme bestimmter Altcoins in eine US-Strategie-Reserve dürfte die Kapitalrotation innerhalb des Altcoin-Marktes beschleunigen. Seit November dominiert der Handel mit grosskapitalisierten Vermögenswerten zunehmend die US-Börsen.

Vor einem Jahr machten die Top 10 Altcoins nach Marktkapitalisierung 58% des Altcoin-Volumens auf US-Plattformen und 50% auf Offshore-Börsen aus. Letzte Woche lagen diese Anteile bereits bei 77% und 66%.

Die steigende Volatilität und die Konzentration auf bestimmte Börsen hängen stark mit der Marktliquidität zusammen. Da Altcoins weniger liquide als Bitcoin sind, können sie stärkere Preisschwankungen erleben. BTC bleibt das dominierende Handelsvolumen mit der grössten Markttiefe, während SOL der liquideste Altcoin bleibt.

ADA hinkt hinterher – als schwächster Wert in der strategischen Reserve könnte ADA den stärksten Preiseffekt erleben.

Die Zahl der offenen Futures-Kontrakte auf Bybit, OKX und Binance zeigt, dass ADA seit der Ankündigung die stärksten Kapitalzuflüsse verzeichnet hat. Dies deutet darauf hin, dass ADAs Aufnahme in die Reserve noch nicht vollständig eingepreist ist. Das Open Interest von ADA ist seit Jahresbeginn um 10% gestiegen und liegt nun bei 554 Mio. USD.

Der Marktabschwung im Februar führte zu mehreren Liquidationen und verringerte den Hebel für die Top 10 Altcoins. Diese Neupositionierung könnte den Markt nun für eine gesündere und nachhaltigere Rallye in den kommenden Wochen vorbereiten.

Bybit-Hack: Gestohlene Gelder in Bewegung

Etwa eine Woche nach dem 1.5 Mrd. USD Hack der Ethereum-Wallet von Bybit sind die meisten gestohlenen Mittel noch im Umlauf. Untersuchungen zeigen, dass der Hacker, identifiziert als Lazarus-Gruppe, Thorchain zur Geldwäsche nutzt.

Mindestens 25 Mio. USD wurden von Level-3-Wallets auf Thorchain-Wallets transferiert und stehen laut Kaiko-Daten in Verbindung mit dem Bybit-Hack. Zusätzliche Transaktionen deuten darauf hin, dass ein Teil der 548 Mio. USD von Level-4-Wallets ebenfalls mit den gestohlenen Geldern verknüpft sein könnte.

Level-3-Wallets stehen in direkter Verbindung mit identifizierten Hacker-Wallets, wodurch Transfers aus diesen Wallets mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Bybit-Exploiter zurückgeführt werden können.

Wann verliert Michael Saylors Strategie an Fahrt?

Michael Saylors Strategie hat diese Woche eine Pause beim BTC-Kauf eingelegt. Das Unternehmen hat seit der US-Wahl über 220K BTC hinzugekauft und damit seine Bestände fast verdoppelt – mit einer Gesamtinvestition von 33 Mrd. USD.

Allerdings könnte der Hype um Saylor’s Strategie langsam nachlassen. Während BTC seit Jahresbeginn kaum Veränderungen zeigt, ist MSTR um fast 15% gefallen – dies könnte sich jedoch mit den Nachrichten zur strategischen Krypto-Reserve noch ändern.

Allerdings könnte selbst ein kurzes Anziehen des Marktes heute den abnehmenden Appetit auf das volatile BTC-Proxy überdecken. Ein Zeichen für die schwindende Attraktivität von MSTR ist das tägliche Handelsvolumen seiner Aktien.

Die Aktivität erreichte im November nach den US-Wahlen ihren Höhepunkt, als BTC auf 100'000 USD anstieg. Damals profitierte das Unternehmen von der Markteuphorie, indem es Wandelanleihen ausgab, um seine BTC-Käufe weiter zu finanzieren. Saylors entschlossene Unterstützung für BTC und seine Bereitschaft, endlose Mengen an Schuldtiteln zu emittieren, um seine Leidenschaft zu finanzieren, sind bisher auf eine starke Nachfrage auf dem Anleihenmarkt gestossen, wobei jede Emission ausverkauft war. Geringere Handelsvolumina und eine erhöhte Volatilität an den Kryptomärkten könnten diese Nachfrage jedoch dämpfen.

Selbst die Händler auf den Prognosemärkten haben ihre Prognosen für MSTR angepasst. Diese Untergruppe des Marktes ist in der Regel risikofreudiger, aber Mitte Februar schienen sie den Glauben an Saylors Kaufkraft zu verlieren. Der Markt für die Frage, ob MSTR vor Ende März 500'000 BTC erreichen würde, tendierte fast den ganzen Monat über zu „Nein“, obwohl das Unternehmen eine Woche vor Ende des Monats unglaublich nah an 500'000 BTC herankam.

Köpfe Lucas A. Ereth über Assetisierung und die Demokratisierung des Finanzwesens Hintergrund Marktanstieg nach Ankündigung einer Krypto-Reserve von kurzer Dauer Finanzprodukte Deadline im Oktober: SEC startet Uhr für Solana-ETF Basiswissen BNB-Roadmap 2025: Warum diese Kryptowährung heimlich boomt Köpfe Lucas A. Ereth über Assetisierung und die Demokratisierung des Finanzwesens Hintergrund Marktanstieg nach Ankündigung einer Krypto-Reserve von kurzer Dauer

Marktanteil von TRUMP sinkt

Wenn es um den Marktanteil von Memecoins geht, welche an zentralen Börsen gehandelt werden, steht DOGE selten an zweiter Stelle. Wenn doch, dann meist nicht lange. Daher sollte es nicht allzu überraschend sein, dass TRUMP, der neu geprägte Memecoin des US-Präsidenten, ihn Anfang des Jahres in den Schatten stellte.

TRUMP wurde einige Tage vor der Amtseinführung des 45. und 47. Präsidenten eingeführt und verursachte einen massiven Anstieg der Aktivität. Er ist nach wie vor einer der grössten Memecoins, was das Handelsvolumen betrifft, jedoch ist sein Anteil von 60% im Januar auf 18% gesunken. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies das Ende der TRUMP-Token-Manie bedeuten wird.

Während der Hausse im Jahr 2021 wurde die Vormachtstellung von DOGE mehrere Monate lang durch SHIB auf die Probe gestellt. Während DOGE schliesslich wieder die Oberhand gewann, hat SHIB seinen Anteil zeitweise in Frage gestellt. In ähnlicher Weise erlangte PEPE Mitte 2023 Berühmtheit und stellte DOGE kurzzeitig in den Schatten, bevor er sich im Sommer 2024 sogar noch länger an der Spitze hielt - inmitten einer Flut von Aktivitäten und neuen Notierungen auf zentralisierten Plattformen.

Obwohl das Volumen von TRUMP gesunken ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Aufschwung der allgemeinen Marktaktivität zu einem erneuten Anstieg seines Anteils am Volumen führen wird. Das aktuelle Marktumfeld scheint die kleineren Memecoins zu belasten, da Händler DOGE bevorzugen.