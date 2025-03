Marktanstieg nach Ankündigung einer Krypto-Reserve von kurzer Dauer

Bitcoin schloss den Monat Februar unter 80'000 US-Dollar ab und verzeichnete einen Rückgang von 17%, den stärksten monatlichen Rückgang seit Juni 2022. Dieser Abschwung wurde massgeblich durch die Ankündigung der Handelszölle von Trump auf China, Kanada und Mexiko beeinflusst.

Diese Neuigkeiten lösten eine Welle "extremer Angst" auf dem Markt aus und führten zu einem breiten Ausverkauf von Kryptowährungen. Darüber hinaus verzeichneten Bitcoin-ETFs erhebliche Abflüsse in Höhe von insgesamt über 3 Milliarden US-Dollar innerhalb von acht Tagen – der grösste Abzug seit ihrer Einführung im Januar 2024. Gleichzeitig scheint das Interesse an Bitcoin nachzulassen. Google Trends-Daten zeigen, dass die Suche nach „Bitcoin“ im November 2024 ihren Höhepunkt erreichte, nach Trumps Wiederwahl und dem Anstieg von Bitcoin auf 100'000 US-Dollar. Seitdem ist das Suchvolumen jedoch auf das Niveau vor dem 4. Quartal 2024 zurückgegangen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Ankündigung einer US-Krypto-Reserve stärkt Vertrauen

Trumps Ankündigung einer strategischen Krypto-Reserve der USA am Sonntag, dem 2. März, führte zu einem Anstieg der Krypto-Preise, wobei die Marktkapitalisierung innerhalb von 24 Stunden um über 300 Milliarden US-Dollar wuchs. Die strategische Reserve soll wichtige digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano umfassen, woraufhin der Preis von Bitcoin um über 11% auf 94'164 US-Dollar stieg, während Ethereum um etwa 13% auf 2'516 US-Dollar zulegte. Mit der Einführung dieser nationalen Reserve für Kryptowährungen hat die neue US-Regierung ihr ursprüngliches Versprechen, die Einführung von Kryptowährungen zu beschleunigen, in die Tat umgesetzt. Dieser Schritt hat die USA in die Riege der Regionen mit hohen Krypto-Fortschritten katapultiert.

Als nächstes werden die Reaktionen der SEC mit ihrer „Crypto Task Force“ und der IRS auf diese Haltung zu Steuern in diesem Bereich zu beobachten sein. Der bevorstehende Krypto-Gipfel des Weissen Hauses wird voraussichtlich weitere Einblicke in die Pläne der Regierung für den Krypto-Sektor geben. Dies könnte einen Dominoeffekt in anderen Ländern auslösen, die ihre Krypto-Politik überdenken und möglicherweise mit mehr Nachsicht reagieren, was die internationalen regulatorischen Veränderungen weltweit beschleunigen könnte.

Köpfe Lucas A. Ereth über Assetisierung und die Demokratisierung des Finanzwesens Hintergrund Marktanstieg nach Ankündigung einer Krypto-Reserve von kurzer Dauer Finanzprodukte Deadline im Oktober: SEC startet Uhr für Solana-ETF Basiswissen BNB-Roadmap 2025: Warum diese Kryptowährung heimlich boomt Köpfe Lucas A. Ereth über Assetisierung und die Demokratisierung des Finanzwesens Hintergrund Marktanstieg nach Ankündigung einer Krypto-Reserve von kurzer Dauer

BTC- und ETH-Erholung: Zeichen eines neuen Aufwärtstrends?

Bitcoin (BTC) wird in einer prognostizierten Spanne von 85'000 bis 102'000 US-Dollar gehandelt, wobei ETF-Zuflüsse eine entscheidende Rolle für die kurzfristige Entwicklung spielen. Starke Zuflussdaten in dieser Woche könnten den BTC-Kurs über 100'000 USD treiben und möglicherweise 102'000 USD testen. In der Zwischenzeit deuten historische Halving-Zyklen auf eine Preiskonsolidierung zwischen 95'000 USD und 100'000 USD hin, was den März als Aufbauphase vor ausgeprägteren Bewegungen Mitte 2025 positioniert. Zu den wichtigsten zu beobachtenden Niveaus gehören 91'000 USD als Unterstützung und 100'000 USD als psychologischer Widerstand, wobei ein möglicher Rückgang unter 85.000 USD schnell 80'000 USD testen würde, wenn die pessimistische Stimmung überwiegt.

Ethereum (ETH) bleibt in einer Spanne von 2'300 bis 2'800 US-Dollar, wobei das Aufwärtspotenzial mit dem Pectra-Upgrade verbunden ist, das für das erste Quartal 2025 erwartet wird. Wenn sich die Fortschritte im Testnetz verbessern, könnte ETH in Richtung 3'800 oder sogar 4'000 US-Dollar steigen. Darüber hinaus wird die Entwicklung von BTC die Bewegung von ETH erheblich beeinflussen – wenn BTC die 100'000-Dollar-Marke durchbricht, könnte ETH auf 2'600 bis 2'800 Dollar steigen, während ein Rückgang von BTC auf 85'000 Dollar ETH auf 2'200 Dollar ziehen könnte. Mit einem RSI von 27.94 ist ETH derzeit überverkauft, was auf eine mögliche Erholung hindeutet, wenn die Kaufdynamik wieder einsetzt. Sollte ETH jedoch nicht über seinem 25-Tage-SMA (2'590 USD) gehalten werden können, könnte es zu weiteren Abwärtsbewegungen kommen, bevor eine deutliche Erholung eintritt.

Die Entwicklung des Krypto-Marktes hängt von der Reaktion Chinas, den Massnahmen der Federal Reserve und der Frage ab, ob Trumps regulatorische Unterstützung den makroökonomischen Gegenwind ausgleicht. In den nächsten 30 Tagen werden entscheidende Entwicklungen erwartet, sodass dieser Zeitraum für die Klarheit des Marktes von entscheidender Bedeutung ist.