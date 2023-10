Ether leidet unter enttäuschendem ETF-Start

Die komplette Übersicht zum aktuellen Geschehen an den Krypto-Märkten. Alles über die vergangene Woche an den Bitcoin-Märkten zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion.

Marktkommentar

Mitte August erlebten die Krypto-Märkte eine liquidationsgetriebene Korrektur. In den darauffolgenden Wochen pendelte sich Bitcoin knapp -20% unter dem jüngsten lokalen Höchststand ein. Ende September startete der Preis eine leichte Erholung.

Die Volatilität der Krypto-Märkte befindet sich nach wie vor auf historischen Tiefstständen. Selbst einige traditionelle Märkte wie Öl verzeichneten über die vergangenen drei Monate stärkere Preisschwankungen. Der nächste Katalyst für Bitcoin wäre eine SEC-Entscheidung bezüglich dem ersten Spot-basierten Bitcoin-ETF. Bis dann ist eine weitere Konsolidierung der Krypto-Preise als wahrscheinlich einzustufen.

Schwacher ETF start für Ether

Vergangene Woche feierte mit Ether (ETH) die zweite Kryptowährung die Lancierung verschiedener ETFs in den USA. Ähnlich wie die Bitcoin-Produkte zwei Jahre zuvor handelte es sich um rein Futures-basierte Fonds. Doch inmitten des aktuell pessimistischen Markumfelds blieb der Ansturm auf die ETFs aus. Die beiden Ether-Fonds der Emittenten ProShares und VanEck generierten lediglich 865'000 respektive 415'000 USD an Volumen am ersten Handelstag; gegenüber einem Bitcoin-ETF-Umsatz von über einer Milliarde USD am Starttag ein schwaches Ergebnis.

Händler preisten das Debüt dementsprechend negativ ein. Das Verhältnis zwischen Ether und Bitcoin (ETH/BTC) wird aktuell auf Niveaus gehandelt, die seit Sommer 2022 vor dem lang erwarteten Merge nicht mehr erreicht wurden. Dies geht mit einem sinkenden Risikoappetit einher, der sich oft in einem tieferen ETH/BTC-Verhältnis äussert.

Kaum Bewegungen bei den Altcoins

Das Bild sieht bei den alternativen Kryptowährungen (Altcoins) ähnlich aus. Nur fünf der Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung hatten eine grüne Woche. Und auch diese Preissteigerungen fielen im tiefen einstelligen Prozentbereich aus. Chainlink (LINK) war mit +2.21% "Top-Performer" der vergangenen sieben Tage. Abwärtsbewegungen blieben ebenfalls begrenzt. Bitcoin Cash (BCH) war mit -7.56% ein leichter Ausreisser.

