Trump öffnet 401(k)-Rentenpläne für Kryptowährungen

Präsident Donald Trump hat mit einer neuen Executive Order die Tür geöffnet, 401(k)-Altersvorsorgepläne für alternative Investments wie Kryptowährungen, Private Equity und Immobilien zu erweitern. Dies könnte Milliardenbeträge in bisher selten genutzte Anlageklassen lenken und die Altersvorsorge in den USA nachhaltig verändern.

Trump ordnete an, dass das Arbeitsministerium, die SEC und das Finanzministerium die bestehenden Regeln nach ERISA (Employee Retirement Income Security Act) prüfen und ändern sollen. Damit sollen diese Anlageoptionen in Rentenplänen möglich werden, wie die New York Times berichtet. Die Änderung betrifft ein 12 Billionen US-Dollar schweres Segment - den Markt für beitragsorientierte Altersvorsorge.

Potenzial und Kritik zugleich

Mit der Öffnung von 401(k)-Plänen für Anlageformen wie Kryptowährungen und Private Equity könnten Millionen Amerikaner Zugang zu renditestarken, aber risikoreichen Investitionen erhalten.

Zwar könnten langfristig höhere Renditen erzielt werden ­- etwa private Equity mit historischen Nettojahresrenditen in der Grössenordnung von 13% gegenüber 10% beim S&P 500 -, gleichzeitig steigt jedoch auch das Risiko, insbesondere bei der hohen Volatilität von Krypto-Assets.

Amerikaner haben für die Altersvorsorge verschiedene Optionen wie 401k-Pläne, IRAs, Roth IRAs und Pensionskassen. Ein 401k ist ein vom Arbeitgeber finanziertes Rentenkonto, das Beiträge vor Steuern ermöglicht und oft einen Arbeitgeberzuschuss beinhaltet. Der US-amerikanische 401k ähnelt der zweiten Säule (BVG) in der Schweiz, während IRAs der dritten Säule (3a) ähneln und individuelle, steuerbegünstigte Altersvorsorge bieten.

Es existieren bereits Nischenprodukte von Anbietern wie Fidelity, die Krypto-Investitionen innerhalb der verschiedenen US-Vorsorgeplänen ermöglichen. Diese sind jedoch nicht flächendeckend verfügbar und beschränken sich in der Regel auf einen kleinen Prozentsatz des Portfolios. Die Trump-Regierung hat bereits damit begonnen, die Vorschriften für die Verwendung von Kryptowährungen für Altersvorsorgekonten zu lockern. Das Arbeitsministerium hat im Mai eine Massnahme aus der Biden-Ära aufgehoben, die Verwalter von 401k-Plänen davon abhielt, Krypto-Anlageoptionen aufzunehmen. Die Executive Order wird diese Entwicklung beschleunigen.

Langfristige Wirkung

Die tatsächliche Umsetzung erfordert umfangreiche Regelüberarbeitungen - deshalb wird es einige Zeit dauern, bis Arbeitgeber diese neuen Optionen anbieten können. Plananbieter wie Fidelity oder Vanguard zeigen sich bislang zurückhaltend, da regulatorische Klarheit und verwaltbare Produkte fehlen.

Finanzverbände begrüssen die Erweiterung der Auswahl, betonen jedoch die Notwendigkeit betrieblicher Schutzmechanismen und Anlegeraufklärung. Kritiker warnen, dass der Innenausbau von 401(k)-Plänen mit komplexen Anlageformen die Stabilität der Altersvorsorge gefährden könnte und zusätzliche Gebühren als auch Informationsbarrieren entstehen könnten.

Nach Angaben mehrerer grosser Pensionsplan-Administratoren prüfen derzeit mindestens drei der zehn grössten US-Anbieter, ob sie Krypto-Investments in ihre Produktpalette aufnehmen. Fidelity Investments, verzeichnete laut internen Berichten einen Anstieg der Krypto-Allokationen um rund 18% seit Jahresbeginn. Branchenbeobachter erwarten, dass dieser Trend in den kommenden Quartalen weiter an Dynamik gewinnt, vor allem, wenn Arbeitgeber den Zusatznutzen für die Bindung jüngerer, technikaffiner Mitarbeiter erkennen.