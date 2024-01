Erhebliche Liquidationen vor dem Bitcoin-ETF-Marktaufschwung

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Der 10. Januar ist der letzte Tag, an dem die SEC eine Entscheidung über den Spot-Bitcoin-ETF von Ark treffen kann. Egal, wie das Ergebnis ausfällt, wird es wahrscheinlich zu mehr Volatilität führen. BTC war einer der wenigen Kryptowährungen, die die Woche nach einem dramatischen Kurssturz, der Hunderte von Millionen an Liquidationen auslöste, mit einem Plus abschlossen. Diese Woche erkunden wir:

Was in den Tagen vor dem Absturz am Mittwoch geschah

Der schnell wachsende Marktanteil von Solana

Der Zustand von Paypals Stablecoin PYUSD

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Was hat den Absturz von letzter Woche verursacht?

Bitcoin - und der Rest des Marktes - erlitten letzte Woche einen Flash-Crash. Einige machten einen Analystenbericht für den Rückschlag verantwortlich, in dem spekuliert wurde, dass ein Spot-ETF abgelehnt werden würde. In den Tagen vor dem Einbruch hatte der Markt jedoch erste Anzeichen von Schwäche gezeigt.

Einer der weniger bekannten Indikatoren ist die Slippage: die Differenz zwischen dem erwarteten Preis zum Zeitpunkt eines Marktauftrags und dem Preis, zu dem der Auftrag tatsächlich ausgeführt wird. Unsere Grafik zeigt die durchschnittliche Slippage für einen hypothetischen Marktauftrag über 10'000 USD auf Binance, Coinbase und Kraken.

In den Tagen vor dem Ausverkauf stieg und fiel die Slippage um norvale Niveaus. Am 2. Januar stieg sie jedoch auf über 0.02% und blieb dort über einen Tag lang. Dies deutete darauf hin, dass sich die Liquidität verschlechtert hatte, während der Preis im Bereich von 45'000 USD verharrte. Auch die Futures-Märkte zeigten Anzeichen einer Überhitzung: Fast alle Perpetual Futures auf Binance liefen heiss und die Finanzierungsraten waren hoch.

Das Open Interest an BTC-Futures in USD erreichte Anfang Dezember mit 10 Mrd. USD den höchsten Stand seit November 2021.

Auch die Optionsmärkte verzeichneten hohe Umsätze, da die Händler hohe Volatilität im Vorfeld einer ETF-Entscheidung am Spotmarkt erwarteten. Das monatliche Volumen der BTC-Optionen auf Deribit lag seit Oktober bei einem Mehrjahreshoch von 30 Mrd. USD.

Der Markt für BTC-Optionen ist zwar noch klein, denn das Optionsvolumen macht nur 3-4% des Handelsvolumens mit Perpetual Futures aus. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn mehr erfahrene Händler in diesen Bereich einsteigen. Letzte Woche berichtete einer der grössten BTC-Miner - CleanSparks - er plane die Öffnung einer eigenen Abteilung für den Optionshandel.

Insgesamt gab es subtile Anzeichen dafür, dass die Kryptomärkte im Vorfeld des Ausverkaufs in der letzten Woche überhitzt waren. Die Volatilität wird wahrscheinlich bis zur ETF-Entscheidung anhalten.

SOL-Marktanteil bleibt trotz Abkühlung bestehen

In den Tagen um Weihnachten gab es ein nahezu beispielloses Ereignis: Das Volumen eines Altcoins übertraf das Volumen von BTC und ETH an mehreren Börsen zusammen. Bei diesem Altcoin handelte es sich natürlich um Solana (SOL), dessen Preis seit dem Zusammenbruch von Terra so stark gestiegen ist wie nie zuvor. Während dieses Phänomen an den meisten Börsen nur von kurzer Dauer war, ist der auffälligste Trend das Volumen von SOL im Vergleich zu ETH allein.

An den meisten Börsen, vor allem an den grössten, war ETH die unangefochtene Nummer 2 beim Handelsvolumen. Seit November haben wir jedoch beobachtet, dass das SOL-Volumen das ETH-Volumen auf MEXC und Upbit überholt hat, was für letztere Börse nicht ungewöhnlich ist. Auf Kraken stieg der Anteil von ETH im Vergleich zu SOL von unter 15% auf einen Höchststand von 70% im November; auf Coinbase stiegen die Zahlen von 8% auf einen Höchststand von 63%. Binance erreichte im Dezember einen Höchststand von knapp über 50%.

Auch wenn dies nur ein Strohfeuer zu sein schien, hat sich dieser Trend fortgesetzt und in einigen Fällen sogar noch verstärkt. Im neuen Jahr hat SOL an den meisten Tagen auf MEXC, Upbit und Kraken mehr Umsatz gemacht als ETH.

Langsamer Start für PYUSD-Handelsvolumen

Im August hat Paypal als erster grosser Zahlungsdienstleister einen Stablecoin auf den Markt gebracht, der durch den Dollar gedeckt ist. PYUSD wird als Stablecoin vermarktet, der im Zahlungsverkehr und in der Paypal-App verwendet werden soll, und hat damit einen etwas anderen Verwendungszweck als eher kryptonative Coins wie USDT oder DAI.

PYUSD ist jedoch an mehreren zentralen Kryptobörsen gelistet, was darauf schliessen lässt, dass Paypal den Coin auch für Krypto-Handelsaktivitäten nutzen möchte. Paypal stellt keine Marktdaten zur Verfügung, daher ist es unmöglich, das Volumen der Transaktionen mit PYUSD innerhalb von Paypal oder für Zahlungen zu kennen.

Wir können jedoch das Volumen an den Kryptobörsen verfolgen und sehen, dass das Volumen an den 7 Börsen, an denen der Coin gelistet ist, relativ niedrig geblieben ist. Das Handelsvolumen erreichte Ende Dezember einen Höchststand von ca. 9 Mio. USD, was einen Anstieg gegenüber September bedeutet, aber im Vergleich zu einem Stablecoin wie Tether so gut wie nichts ist.

Tellors wilder Ritt endet mit einem Absturz

Das Oracle-Projekt Tellor (TRB), das zuvor unter dem Radar lief, rückte in der Silvesternacht ins Rampenlicht, als sein Preis auf fast 600 US-Dollar explodierte, bevor er innerhalb von nur zwei Stunden wieder auf 150 US-Dollar fiel. Ähnlich wie bei anderen Token, die über die Feiertage einen Höhenflug erlebten, kam es auch bei TRB nach tagelangen aggressiven Kassakäufen zu erheblichen Preisunterschieden an Börsen.

Als die Rallye ihren Höhepunkt erreichte, zeigte Coinbase 500 USD an, während TRB auf Binance 625 USD und OKX zu über 700 USD handelte. In den Stunden vor dem Höchststand fiel das Open Interest an nativen Einheiten von 725'000 auf 450'000 und die Funding-Rate wurde stark negativ, was darauf hindeutet, dass Long-Trader ihre Positionen schnell schlossen.

Um die Sache noch dramatischer zu machen, hat eine mit dem Tellor-Team verbundene Wallet TRB-Token im Wert von Millionen von Dollar auf Coinbase eingezahlt, kurz bevor der Preis abstürzte. Das kumulative Volumen-Delta zeigt jedoch, dass der Verkauf, der zum Absturz führte, auf Binance Minuten früher begann als auf Coinbase, wie der rapide Rückgang auf Binance kurz vor 23 Uhr UTC zeigt.

Privacy-Token-Liquidität erreicht Allzeittief

Die Liquidität der Privacy Token - gemessen an der Markttiefe von 1% - für Monero (XMR), Zcash (ZEC), DASH und ROSE erreichte letzte Woche einen historischen Tiefstand von nur 5 Mio. USD, nachdem OKX mehrere Handelspaare aus der angebotenen Handelsliste nahm. Obwohl das Handelsvolumen seit Oktober allmählich anstieg, liegt es immer noch weit unter dem Niveau von 2021.

In den letzten zwei Jahren wurden Privacy Token, die Transaktionsdetails verschleiern sollen, von den grossen Plattformen aufgrund des Drucks der Regulierungsbehörden zunehmend gestrichen. Dies hat dazu beigetragen, den Rückgang der Liquidität während der Krypto-Baisse zu verschärfen. Sowohl XMR als auch ZEC laufen derzeit Gefahr, bei Binance nicht mehr notiert zu werden.

ZEC war in den letzten zwei Jahren der am häufigsten ausgelistete Privacy Token. Dies hat zu einer stärkeren Fragmentierung des Marktes geführt, wobei XMR an grossen Börsen dominiert, während ZEC und DASH meist an kleineren, unregulierten Handelsplätzen gehandelt werden.

Handelsvolumen an koreanischen Börsen erreicht Mehrjahreshoch

Das Handelsvolumen an den koreanischen Börsen erreichte während des Ausverkaufs in der letzten Woche den höchsten Stand seit März 2022. Interessanterweise sank der Anteil der Altcoins, die normalerweise mehr als 80% des Handelsvolumens an den koreanischen Börsen ausmachen, in der vergangenen Woche auf weniger als 70%, während der Anteil von BTC zum ersten Mal seit 2020 auf 32% stieg.

Bithumb und Upbit gewannen beide Marktanteile, wobei der Anteil von Bithumb kurzzeitig auf 48% anstieg. Die Börse hatte im Oktober eine Null-Gebühren-Promotion gestartet, die jedoch zunächst nur geringe Auswirkungen hatte und erst Ende Dezember zu einem deutlichen Anstieg des Handelsvolumens führte.

Während der jüngsten Rallye hat der koreanische Won (KRW) den Krypto-Fiat-Handel dominiert und den US-Dollar als grösstes Fiat-Handelspaar in der Kryptowelt abgelöst. Auf den KRW entfielen 40-50% des Fiat-Transaktionsvolumens gegenüber 30-40% beim USD. Das letzte Mal, dass die Dominanz des KRW so gross war, war während der Hausse im Jahr 2021.

Der jüngste Aufschwung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde ihre Bemühungen zur Regulierung der Kryptobranche verstärkt und neue Regeln zum Schutz der Nutzer/innen von Kryptobörsen und zum Verbot von Kryptokäufen mit Kreditkarten vorschlägt.