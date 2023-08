PayPal führt eigenen USD-Stablecoin für digitale Zahlungen ein

PayPal, eine der führenden Online-Zahlungsplattformen, hat die Einführung von PayPal USD (PYUSD) angekündigt. Der hauseigene Stablecoin wird durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige US-Staatsanleihen und ähnliche Bargeldäquivalente abgesichert.

Die Einführung von PYUSD bietet dem Unternehmen die Möglichkeit nahtlose Transaktionen und Verbindungen zwischen Fiat- und digitalen Währungen auszuführen. Als einziger Stablecoin, der innerhalb des PayPal-Netzwerks unterstützt wird, nutzt PYUSD die umfassende Erfahrung von PayPal im Bereich des Massenzahlungsverkehrs in Verbindung mit der Geschwindigkeit und Programmierbarkeit von Blockchain-Protokollen. Mit diesem Schritt will PayPal das Potenzial von Stablecoins in der Welt des digitalen Zahlungsverkehrs und in Web3-Umgebungen erschliessen. Der PYUSD befindet sich auf der Ethereum-Blockchain und wird mit DeFi-Protokollen interoperabel sein.

PayPal nutzt BitLicense

Im Juni 2022 erhielt PayPal eine BitLicense vom New York State Department of Financial Services. Diese Lizenz erlaubt es PayPal, im Bereich der virtuellen Währungen tätig zu sein und jetzt auch seinen US-Nutzern Kryptowährungsdienste anzubieten. Es ist erwähnenswert, dass PayPal zuvor eine bedingte BitLicense erhalten hatte, bevor sie in eine vollständige BitLicense umgewandelt wurde. Die Partnerschaft zwischen PayPal und Paxos Trust Company ermöglicht es PayPal, PYUSD als Stablecoin für Zahlungen anzubieten.

Mit PayPal USD können berechtigte US-amerikanische PayPal-Kunden Geldbeträge zwischen PayPal und kompatiblen externen Geldbörsen transferieren. Die registrierten Kunden können Zahlungen von Person zu Person mit PYUSD vornehmen, Einkäufe durch die Auswahl von PayPal USD an der Kasse finanzieren und unterstützte Kryptowährungen in und aus PayPal USD konvertieren. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Zahlungen innerhalb des Erlebnisses, schnelle Wertübertragungen und direkte Geldflüsse an Entwickler und Schöpfer.

Vollbesicherter Stablecoin

PayPal USD wird von der Paxos Trust Company ausgegeben, einer voll lizenzierten Treuhandgesellschaft mit beschränkter Zweckbestimmung, die vom New York State Department of Financial Services reguliert wird. Die Reserven für PYUSD sind vollständig durch US-Dollar-Einlagen, US-Treasuries und ähnliche liquide Mittel gedeckt. Paxos verwaltet ebenfalls die Reserven des drittgrössten Stablecoins nach Marktkapitalisierung: Binance USD (BUSD).

Die Treuhandfirma wird die PayPal USD Einlagen in einem monatlichen Reservebericht veröffentlichen, in dem die Zusammensetzung der Reserven dargelegt werden. Ausserdem wird eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine öffentliche Bescheinigung über den Wert der PYUSD Reserven ausstellen.

Digitale Zahlungen fördern

Zusätzlich zu seinem Produktangebot möchte sich PayPal dafür einsetzen, das Verständnis von Verbrauchern und Händlern für Kryptowährungen, Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zu verbessern. Das Unternehmen bietet Bildungsinhalte an, die den Nutzern helfen sollen, die mit diesen Technologien verbundenen Risiken und Möglichkeiten zu verstehen. Mit der Einführung von PYUSD möchte PayPal die Lücke zwischen Fiat- und Web3-Umgebungen schliessen, um schnelle und sichere Transaktionen zu ermöglichen und damit zum Wachstum digitaler Zahlungen beitragen.