Das AI-Narrativ erobert die Krypto-Welt

Seit der Genehmigung der ersten Spot-basierten Bitcoin-ETFs erhalten die Kryptomärkte erheblichen Rückenwind durch Zuflüsse in die neuen Fonds. Innerhalb sechs Wochen sammelten die ETFs knapp fünf Milliarden USD ein - trotz erheblicher Rücknahmen beim Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). In der vergangenen Woche alleine kamen zwei Mrd. USD hinzu.

Der Kaufdruck für die grösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung schlägt sich auch in der Preisentwicklung nieder. In den letzten zwei Wochen legte Bitcoin (BTC) um +20% zu. Die "Sell the News" Verkaufswelle kurz nach der Zulassung der ETFs kauften neue Marktteilnehmer schnell auf. Aktuell befindet sich die Kryptowährung am höchsten Preisstand seit 2021.

Krypto und AI: das nächste Narrativ?

Ein Grossteil der alternativen digitalen Assets ("Altcoins") können nicht mit der Preisentwicklung Bitcoins mithalten. Seit Jahresbeginn (engl. = Year-to-Date, YTD) gewann Bitcoin um +22.95% hinzu. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen erhöhte sich "nur" um +19.98%. Einzelne Sektoren entzogen sich allerdings der Bitcoin-Outperformance. So eroberten beispielsweise Assets in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz (engl. = Artificial Intelligence, AI) den Bereich im Sturm.

Das AI-Infrastrukturprojekt Bittensor führt den Bereich im Moment an. Ziel des Protokolls ist die Erstellung eines dezentralisierten Marktplatzes für AI-Applikationen. Seit Jahresbeginn entwickelte sich der Preis des nativen Token "TAO" mit +208.23% klar zugunsten des Projekts. Bei einer Marktkapitalisierung von 4.25 Mrd. USD steht die Kryptowährung auf Platz 25 - trotz weniger Notierungen auf führenden zentralen Börsen. Andere digitale Assets wie Render (RNDR), Fetch.ai (FET) und Akash (AKT) profitieren ebenfalls vom AI-Narrativ.

Indirekt schwemmte die Welle Händler hin zu Worldcoin, wie sich an der Preisentwicklung des WLD-Token beobachten lässt. Das höchst umstrittene Projekt wurde 2020 unter der Leitung von OpenAI-Gründer und CEO Sam Altman lanciert. Durch einen Scan ihres Augapfels sollen Nutzer ihre "Menschlichkeit" in einer anonymen Online-Welt beweisen können. Als Belohnung erhalten Teilnehmer Worldcoin-Token. Direkt mit Künstlicher Intelligenz hat das Projekt nichts zu tun. Eine von Altman angestrebte Finanzierungsrunde im Umfang mehrerer Billionen USD für die Herstellung eigener Computerchips, die zum Betrieb vo AI-Protokollen dringend erforderlich sind, schrieb jedoch Schlagzeilen.

