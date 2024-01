Bitcoin erholt sich dank Verlangsamung der GBTC-Abflüsse

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Der Bitcoin (BTC)-Preis erholte sich über das Wochenende und stabilisierte sich um 42'000 USD, nachdem er auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen waren. Ausserdem: Die US-Börsenaufsicht SEC hat ihre Entscheidung über den ETH-ETF von BlackRock auf März verschoben, Solana hat Token-Erweiterungen eingeführt, und das US-BIP hat positiv überrascht. Diese Woche erkunden wir:

Die Preisentwicklung von Bitcoin nach dem ETF und die Auswirkungen auf die Liquidität.

Der Marktanteil von Binance zwei Monate nach dem Vergleich.

Der OKB-Flash-Crash auf OKX.

GBTC-Abflüsse verlangsamen sich

Seit der Umwandlung in einen ETF hat GBTC von Grayscale erhebliche Abflüsse in Höhe von insgesamt 5 Mrd. USD erlebt, mit einer durchschnittlichen täglichen Rate von fast 500 Mio. USD. Trotz der Abflüsse verwaltet GBTC immer noch ein Vermögen von 20 Mrd. USD.

Die gute Nachricht ist, dass das Handelsvolumen und die Abflüsse Anzeichen einer Verlangsamung zeigen, was BTC die dringend benötigte Unterstützung bietet. Der jüngste Ausverkauf ist wahrscheinlich auf bestimmte kurzfristige Faktoren zurückzuführen, darunter erzwungene Verkäufe (FTX) und Gewinnmitnahmen von Anlegern, die in den letzten zwei Jahren vom GBTC-Abschlag profitiert haben.

Die Abflüsse aus GBTC waren zwar vorhersehbar und wurden zum Teil durch Zuflüsse in die anderen neu aufgelegten Spot-ETFs kompensiert, doch die Auswirkungen auf die Stimmung waren erheblich. Es ist unklar, inwieweit es sich bei diesen Zuflüssen um neue Gelder handelt, die auf den Markt kommen, und inwieweit es sich um eine Rotation zwischen Produkten handelt.

Die Marktperformance von BTC-gebundenen Aktien und Anlageinstrumenten seit dem 11. Januar ergibt ein gemischtes Bild. Bitcoin-Miner entwickelten sich deutlich schlechter als der BTC-Kassakurs, während BITO, der erste börsengehandelte Bitcoinfonds, und GBTC etwas weniger zurückgingen.

Das kumulative Volumendelta (CVD) zeigt, dass die BTC-Verkäufe breit gestreut waren und sich hauptsächlich auf die USDT-Märkte konzentrierten, während die USD-Märkte wenig bis gar keinen Verkaufsdruck verzeichneten. Die meisten GBTC-Transaktionen wurden über Coinbase Prime abgewickelt. Coinbase Prime ist ein Prime-Broker, der verschiedene Liquiditätsquellen, einschliesslich OTC, für die Handelsausführung nutzt. In der Zwischenzeit gab es erhebliche Verkäufe von BTC über seine USDT-Paare auf Coinbase, Bybit, Binance, Kraken und OKX.

Auch die geringe Liquidität könnte eine Erklärung für die starke Preisbewegung sein. Die zweiprozentige Markttiefe von BTC für die Handelspaare BTC-USD und BTC-USDT, die an 14 Börsen aggregiert werden, hat sich noch nicht wieder auf das Vor-FTX-Niveau von mehr als 10'000 BTC erholt. Das deutet darauf hin, dass die Market Maker noch nicht in vollem Umfang zurückgekehrt sind.

Die Tiefe hat jedoch seit Ende Dezember leicht zugenommen und nähert sich zum ersten Mal seit mehr als einem Monat der Marke von 4k BTC. Interessanterweise wurde der Anstieg hauptsächlich von Binance angetrieben.

Wird der ETF-Hype ein ETH-Comeback beflügeln?

Im Jahr 2021 war BITO der erste auf BTC-Futures basierende börsengehandelte Fonds, der in den USA notiert wurde und einen der volumenstärksten Einführungstage für einen börsengehandelten Fonds überhaupt verzeichnete. Ein Jahr nach der Notierung von BITO begann eine Welle von ETH-Futures-Produkten den Handel. Obwohl die ETH-Futures-ETFs in einem anderen Marktumfeld lanciert wurden, ist nicht zu leugnen, dass ihr Volumen enttäuschend war. EETH, AETH und EFUT hatten am ersten Handelstag nur ein Handelsvolumen von ein paar Millionen, etwa 1'000 Mal weniger als BITOs 1.2 Mrd. Dollar. Bedeutet dies, dass ETH-Spot-ETFs einen ähnlich glanzlosen ersten Tag haben werden, wenn sie zugelassen werden?

Binance's Marktanteil erholt sich nach dem Vergleich

Es sind nun etwas mehr als zwei Monate seit dem Vergleich von Binance mit dem Justizministerium vergangen. Wie hat sich das Handelsvolumen gehalten? Der Marktanteil von Binance im Vergleich zu 23 anderen zentralisierten Börsen hat sich unmittelbar nach dem Vergleich kaum verändert. Im Laufe der Jahre hat Binance die gebührenfreien Handelspaare gekonnt eingesetzt, um das Volumen zu steigern.

Anfang Dezember führte Binance eine weitere Runde von gebührenfreien Aktionen für BTC, ETH und 4 andere Kryptowährungen ein. Dann, Anfang Januar, verursachte der Hype um die ETFs einen sprunghaften Anstieg des weltweiten Handelsvolumens, was dazu beitrug, dass sich der Marktanteil von Binance auf fast 50% erholte. Der Anteil liegt zwar immer noch unter den Höchstständen des letzten Jahres, aber die Börse hat sich nach dem Vergleich als weitgehend widerstandsfähig erwiesen.

Flashcrash: Was geschah mit OKB?

Am 23. Januar erlebte der Kurs von OKB, dem Token von OKX, einen Flashcrash und fiel von 51 USD auf weniger als 24 USD. Kurze Zeit später erklärte die Börse, dass der Absturz auf die automatische Auflösung mehrerer Margin-Positionen nach einem anfänglichen Kursrückgang von 4.6% von 50.69 USD auf 48.36 USD zurückzuführen war.

Das nachstehende Diagramm zeigt, dass die Händler den Preiseinbruch rasch aufkauften. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat sich der OKB-Kurs aber noch nicht erholt und bewegt sich weiterhin unter dem Niveau vor dem Kurssturz.

Interessanterweise stieg die Markttiefe auf der Angebotsseite einige Stunden vor dem Kurseinbruch um ca. 2 Uhr morgens UTC an, was darauf hindeuten könnte, dass sich die Marktmacher auf die bevorstehende Volatilität vorbereiteten, was jedoch nicht ganz mit der offiziellen Darstellung der Ereignisse übereinstimmt.

Börsentoken ermöglichen es ihren Inhabern, von niedrigeren Transaktionsgebühren zu profitieren, über neue Notierungen abzustimmen und passive Staking-Prämien zu verdienen. Sie werden in der Regel fast ausschliesslich an ihren angeschlossenen Börsen gehandelt. Dies ist einer der Gründe, warum diese Token im Vergleich zu anderen relativ illiquide bleiben, obwohl sie manchmal eine hohe Marktkapitalisierung aufweisen.

EUR-Tether wird seit November mit einem Abschlag gehandelt

Der EUR-Stablecoin-Markt hat sich in den letzten Monaten mit der Einführung mehrerer neuer Angebote belebt. Allerdings hat auch die Volatilität zugenommen. Einer der grössten Euro-Stablecoins nach Marktkapitalisierung - EUR Tether (EURT) - wird seit November mit einem anhaltenden Abschlag zum Euro gehandelt. Im Gegensatz dazu wurde der EUR Coin (EURC) von Circle mit einem Aufschlag gehandelt, was auf eine erhöhte Nachfrage schliessen lässt. Der erste von einer Bank ausgegebene Stablecoin, der EURCV der Société Générale, hat seine Bindung an den Euro seit seiner Einführung Anfang Dezember weitgehend beibehalten.

Der EUR-Stablecoin-Markt ist nach wie vor sehr fragmentiert, wobei EURT hauptsächlich auf Offshore-Plattformen wie HTX und Bitfinex gehandelt wird, während EURC den Handel auf DEXs dominiert. Dies könnte teilweise ihre Volatilität erklären.

Der Krieg um ETF-Gebühren schwappt nach Europa über

Die gleichzeitige Auflegung von 11 BTC-Spot-ETFs an der weltgrössten Börse hat den internationalen Wettbewerb angekurbelt, wobei Emittenten in anderen Ländern entweder die Auflegung eigener Spot-Vehikel vorbereiten oder die Gebühren für ihre bereits bestehenden Produkte senken.

Letzte Woche kündigten CoinShares, WisdomTree und Invesco Gebührensenkungen für ihre in Europa gehandelten physisch besicherten börsengehandelten Produkte an, wodurch sich ihre Gebühren dem US-Durchschnitt annähern. Auch kanadische börsengehandelte Fonds stehen unter Preisdruck, da mehrere kleinere Emittenten ihre Gebühren gesenkt haben.

Zentralisierte Kryptobörsen werden wahrscheinlich auch unter Preisdruck geraten, da Spot-ETFs oft kostengünstiger sind. Die meisten Börsen berechnen zwischen 8 Basispunkten und 50 Basispunkten pro Transaktion für Privatkunden (die niedrigste Volumenstufe) sowie Abhebungsgebühren, die je nach Token, Blockchain oder Übertragungsmethode variieren können.