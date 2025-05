Bitcoin-Preis konsolidiert unter Allzeithoch: Wann folgt der nächste Schub?

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar

Seit den negativen Reaktionen auf Trumps Zollpolitik hat sich Bitcoin erneut als "schnellstes Pferd" etabliert. Das digitale Gold handelt mittlerweile über der psychologisch wichtigen Marke von 100'000 USD und knapp unter dem Allzeithoch vom Januar. Bleibt das Makro-Umfeld günstig für die Kryptowährung, dürfte eine Expansion auf neue Höchststände bevorstehen.

Ethereum führt die Altcoins an

In historischen Marktzyklen folgte auf eine anfängliche Bitcoin-Hausse meist eine Rotation in die kleineren digitalen Assets. In dieser Zeit - auch bekannt als "Altcoin Season" - entwickeln sich alternative Kryptowährungen besser als Bitcoin, da Anleger höhere Renditen in weniger etablierten Assets suchen. Nach Theorie beginnt eine solche Phase mit einem erheblichen Anstieg des zweitgrössten digitalen Assets, Ethereum (ETH).

Erste Anzeichen dieses Trends sind ersichtlich. Für eine anhaltende Outperformance besteht aber Luft nach oben. Seit 2022 hat sich Ethereum weitaus schlechter als Bitcoin entwickelt. Gemessen am Verhältnis der beiden Kryptowährungen ("ETH/BTC") handelt die Nummer zwei nahe eines Mehrjahrestiefststands.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Marktkonsolidierung vor dem nächsten Schub?

Über die vergangene Woche hat sich nicht viel getan. Die meisten Kryptowährungen in der Top 20 nach Marktkapitalisierung bewegten sich zwischen -5% und +5%. Auf Monatsbasis sieht die Situation aber vielversprechend aus. Ethereum (ETH) gab mit +60.96% den Ton an. Unter den "Top Performern" befanden sich Sui (+84.12%), Hyperliquid HYPE (+51.97%) und Dogecoin DOGE (+44.29%).

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken. Die in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche beabsichtigt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung für eine Anlage in ein Finanzinstrument einschliesslich Kryptowährungen und dergleichen dar und ist auch nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung beabsichtigt. Die in der Publikation enthaltenen Inhalte stellen die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet oder beabsichtigt.

Risikohinweis

Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.