XRP-Spot-ETFs stehen kurz vor der Freigabe: DTCC-Eintrag als Signal

Fünf Spot-XRP-ETFs wurden von der Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) unter der Kategorie „active & pre-launch“ gelistet. Die Notierung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Produkte nahezu marktreif sind.

Der US-Regierungsstillstand („Shutdown“) verzögerte zuletzt die Zulassung durch die US Securities and Exchange Commission (SEC) mehrerer XRP- und Solana-ETFs. Mit Wiederaufnahme der Behörden könnte der Start noch in diesem Monat erfolgen. Die gelisteten XRP-Produkte stammen von Bitwise Asset Management, Franklin Templeton Investments, 21Shares, Canary Capital und CoinShares. Diese forcieren ihren Spot-XRP-ETF-Launch mithilfe standardisierter S-1-Einreichungen zur rascheren Genehmigung. Gleichzeitig bot der Eintrag in die DTCC-Datenbank die nötige Clearing- und Abwicklungsinfrastruktur.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Technischer Status & regulatorischer Kontext

Die DTCC-Einträge zeigen, dass Handel und Abwicklung vorbereitet sind: Die Fonds sind im System gelistet, jedoch noch nicht final freigegeben. Ein Blick auf frühere Fälle verdeutlicht: Beim Spot-LTC-ETF dauerte zwischen DTCC-Eintrag und tatsächlichem Handelsstart rund acht Monate. Parallel hatte die SEC im September 2025 generische Listing-Standards geschaffen, die den Prüfprozess für Spot-Krypto-ETFs deutlich verkürzen. Der US-Regierungsstillstand setzte die Arbeit der Prüf­behörde ausser Kraft und verzögerte somit auch Entscheidungen über Krypto-ETFs.

Die Übersetzung des DTCC-Eintrags lautet schlicht: Wenn die SEC den Prüf- und Zulassungsprozess wieder normal aufnimmt, könnte der Handelsstart der Spot-XRP-ETFs unmittelbar bevorstehen. Damit würde XRP nach Bitcoin, Ethereum und Solana zur nächsten Kryptowährung mit einem regulierten Spot-ETF in den USA. Zielmarkt und Investorenbasis würden sich dadurch erheblich erweitern. Zugleich bleibt abzuwarten, ob die Launch-Termine in diesem Monat wirklich eingehalten werden können und wie gross das initiale Volumen der Mittelzuflüsse sein wird.

Köpfe Schweizer Banken und digitale Assets: Eindrücke der CVJ.CH Summer Soirée Hintergrund Mehr als die Hälfte aller Hedgefonds investieren in Kryptowährungen Finanzprodukte XRP-Spot-ETFs stehen kurz vor der Freigabe: DTCC-Eintrag als Signal Basiswissen Die gewöhnlichsten Krypto-Scams und wie man sich davor schützen kann Köpfe Schweizer Banken und digitale Assets: Eindrücke der CVJ.CH Summer Soirée Hintergrund Mehr als die Hälfte aller Hedgefonds investieren in Kryptowährungen

Institutionelle Einordnung und Parallelen zu Solana-ETFs

Das Vorgehen erinnert stark an den Prozess der Spot-Solana-ETFs, die im Oktober bei der DTCC gelistet wurden, kurz bevor die SEC ihre Arbeit wegen des Government Shutdowns unterbrechen musste. Auch diese Produkte gelten seitdem als „technisch genehmigt“, da das Clearing-Listing bei der DTCC erst erfolgt, wenn alle regulatorischen Prüfungen abgeschlossen sind und nur noch die finale Aktivierung aussteht.

Für Ripple und XRP wäre dies ein strategischer Meilenstein, da die Token-Zulassung über US-Börsenplattformen den institutionellen Kapitalzugang massiv erweitern würde. Die DTCC-Notierung markiert damit nicht nur einen technischen Schritt, sondern ein klares Signal für die bevorstehende Integration von XRP in den regulierten Finanzmarkt.