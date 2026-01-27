VanEck lanciert ersten US-Spot-ETF auf Avalanche (AVAX)

Der amerikanische Vermögensverwalter VanEck hat den ersten Spot-ETF auf Avalanche (AVAX) in den USA aufgelegt. Der VanEck Avalanche ETF notiert unter dem Ticker VAVX an der Nasdaq. Er bietet Anlegern direkten Zugang zum nativen Token des Avalanche-Netzwerks.

VanEck verzichtet bis Ende Februar auf Verwaltungsgebühren für die ersten 500 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen (AuM). Die Lancierung markiert einen weiteren Schritt in der Expansion des Krypto-ETF-Marktes jenseits von Bitcoin und Ethereum. Denn der VAVX ist derzeit das einzige börsengehandelte Produkt in den USA, das neben der Preisentwicklung von AVAX auch potenzielle Staking-Erträge bietet. Nach Ablauf der Gebührenbefreiung fällt eine Sponsor Fee von 0.20 Prozent an. Per Lancierung verwaltete der Fonds 2.49 Millionen Dollar.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Staking als Differenzierungsmerkmal

Der VanEck Avalanche ETF unterscheidet sich von klassischen Krypto-ETFs durch seine Staking-Komponente. Der Fonds wird einen Teil seiner AVAX-Bestände über Drittanbieter staken. Coinbase Crypto Services fungiert dabei als primärer Staking-Provider. Die erzielten Erträge fliessen in den Nettoinventarwert des Fonds. Coinbase behält 4 Prozent der Staking-Rewards als Servicegebühr ein.

Anchorage Digital Bank übernimmt die Verwahrung der AVAX-Token als primärer Custodian. Coinbase Custody Trust Company dient als zweiter Verwahrer. State Street Bank and Trust Co. agiert als Cash-Custodian, Administrator und Transfer Agent. Als Benchmark dient der MarketVector Avalanche Benchmark Rate Index.

Allerdings sollten Anleger die Risiken des Staking-Modells berücksichtigen. Während der Aktivierungs- und Deaktivierungsphase unterliegen gestakte AVAX-Token einer Sperrfrist. Bei hoher Marktvolatilität können Rücknahmen verzögert werden.

Wettlauf um Altcoin-ETFs intensiviert sich

VanEck sichert sich mit dem VAVX einen First-Mover-Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Grayscale und Bitwise. Beide Vermögensverwalter haben ebenfalls Avalanche-ETF-Anträge bei der SEC eingereicht. Grayscale plant die Konvertierung seines bestehenden Avalanche Trust in einen ETF unter dem Ticker GAVX. Bitwise hingegen bewirbt seinen geplanten BAVA-ETF mit einer Sponsor Fee von 0.34 Prozent. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 70 Prozent der AVAX-Bestände zu staken.

Der ETF-Markt für Kryptowährungen hat sich 2025 deutlich ausgeweitet. Die SEC genehmigte Spot-ETFs für Solana, XRP, Hedera, Litecoin, Chainlink und sogar Dogecoin. Eine regulatorische Änderung im September 2025 verkürzte die Zulassungsfristen erheblich. Anträge durchlaufen den Prozess nun in etwa 75 Tagen statt früher bis zu 240 Tagen. Entsprechend warteten Ende 2025 mehr als 126 Krypto-ETFs auf eine SEC-Entscheidung.

Avalanche als institutionelle Infrastruktur

Die Lancierung des ETFs fällt in eine Phase zunehmender institutioneller Akzeptanz des Avalanche-Netzwerks. Das Volumen tokenisierter Real-World Assets (RWAs) auf Avalanche erreichte im November 2025 rund 1.25 Milliarden Dollar. BlackRock erweiterte seinen BUIDL Money Market Fund auf Avalanche. Franklin Templeton folgte mit seinem FOBXX-Fonds. Galaxy Digital schloss im Januar 2026 eine tokenisierte Collateralized Loan Obligation über 75 Millionen Dollar auf dem Netzwerk ab.

Wyoming lancierte im Januar 2026 den Frontier Stable Token als erste staatlich emittierte Stablecoin der USA auf Avalanche. Das US-Handelsministerium begann, BIP-Daten auf dem Netzwerk zu publizieren. Bergen County arbeitet an einem Projekt zur Tokenisierung von Immobilienurkunden im Wert von 240 Milliarden Dollar.

Und auch im traditionellen Finanzsektor gewinnt Avalanche an Bedeutung. Die japanische Grossbank SMBC kooperiert mit Ava Labs zur Entwicklung von Frameworks für tokenisierte Finanzanlagen. SkyBridge Capital tokenisierte Hedgefonds-Anteile im Wert von 300 Millionen Dollar auf dem Netzwerk. Folglich unterstreichen diese Entwicklungen die Positionierung von Avalanche als Infrastruktur für institutionelle Blockchain-Anwendungen.

Preisumfeld bleibt herausfordernd

Der AVAX-Kurs notiert aktuell bei rund 11.70 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 5 Milliarden Dollar. Das Allzeithoch von 144.96 Dollar datiert vom November 2021. Der Token verlor in den vergangenen zwölf Monaten rund 66 Prozent an Wert.

Der VanEck Avalanche ETF eröffnet Wealth Managern und Registered Investment Advisors nun einen regulierten Zugang zu AVAX. Kyle DaCruz, Director of Digital Assets Product bei VanEck, betonte, dass der ETF-Wrapper es Institutionen ermögliche, Netzwerkerträge durch ein standardisiertes börsengehandeltes Produkt zu erzielen. Die Komplexität der eigenen Infrastrukturverwaltung entfalle dabei. VanEck kündigte zudem eine Zusammenarbeit mit dem Avalanche-Team an. Ziel: Bildungsressourcen für traditionelle Investoren und Berater zu entwickeln.