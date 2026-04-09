Morgan Stanley lanciert ersten Spot-Bitcoin-ETF einer US-Grossbank

Morgan Stanley bringt den Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) an die NYSE Arca. Der physisch hinterlegte ETF ist das erste Spot-Bitcoin-Produkt, das eine grosse amerikanische Geschäftsbank unter eigenem Namen auflegt. Für den Bitcoin-ETF-Markt markiert das eine neue Phase.

Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 0.14 Prozent. Damit unterbietet MSBT sowohl BlackRocks IBIT mit 0.25 Prozent als auch den Grayscale Bitcoin Mini Trust mit 0.15 Prozent. Coinbase Custody übernimmt die Bitcoin-Verwahrung im Cold Storage, Bank of New York Mellon fungiert als Administrator und Transfer Agent. Als Benchmark dient der CoinDesk Bitcoin Benchmark 4 PM NY Settlement Rate. Der Launch erfolgt mit einem Seed-Kapital von rund 1 Million USD bei 50'000 Anteilen. Auf Derivate, Leverage und aktives Trading verzichtet der Fonds. Am ersten Handelstag verzeichnete MSBT einen Nettozufluss von 30.6 Millionen USD.

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Aggressive Gebührenstruktur als Vertriebshebel

Der Gebührenunterschied von 11 Basispunkten gegenüber IBIT klingt marginal. Auf grosse Volumina gerechnet entfaltet er allerdings erhebliche Wirkung. Morgan Stanleys Wealth-Management-Sparte verwaltet rund 6.2 Billionen USD an Kundenvermögen und beschäftigt etwa 16'000 Berater. Dieses Vertriebsnetz - nicht die Kostenstruktur - ist der eigentliche strategische Vorteil gegenüber reinen Asset Managern wie BlackRock oder Fidelity.

MSBT richtet sich nämlich nicht primär an den offenen Markt. Morgan Stanley kann den Fonds direkt in bestehende Portfolios seiner vermögenden Klientel integrieren. Bereits seit August 2024 dürfen die Berater der Bank ihren Kunden aktiv Spot-Bitcoin-ETFs empfehlen. Damals beschränkte sich die Freigabe auf IBIT und FBTC von Fidelity. Die Schwelle: mindestens 1.5 Millionen USD Nettovermögen und aggressive Risikobereitschaft. Mit dem eigenen Produkt entfällt nun die Abhängigkeit von Drittanbietern.

Auffällig ist das Timing. Rund 200 Mitarbeiter aus Risk, Compliance, Legal und Marketing arbeiteten an der Lancierung - gleichzeitig notiert Bitcoin mehr als 40 Prozent unter seinem Allzeithoch von rund 126'000 USD. Seit Februar bewegt sich der Kurs zwischen 60'000 und 72'000 USD. Morgan Stanley startet also konträr zum Marktsentiment. Das spricht für langfristige Überzeugung, nicht für kurzfristigen Opportunismus.

Ein Markt mit über 85 Milliarden USD und einem klaren Anführer

Der US-Spot-Bitcoin-ETF-Markt umfasst derzeit über zehn Produkte mit einem kollektiven Vermögen von mehr als 85 Milliarden USD. BlackRocks IBIT dominiert mit etwa 54 Milliarden USD Assets under Management. Fidelitys FBTC folgt mit grossem Abstand auf rund 13 Milliarden USD. Seit der SEC-Genehmigung der ersten elf Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 flossen netto über 65 Milliarden USD in die Kategorie, allein im ersten Quartal 2026 kamen 18.7 Milliarden USD hinzu.

Der Kursrückgang hat dennoch Spuren hinterlassen. Geopolitische Spannungen, Unsicherheit über die US-Wirtschaftspolitik und der Abbau von Derivate-Hebeln belasten den Markt. Seit dem letzten Markteintritt eines neuen Spot-Bitcoin-ETFs im Juli 2024 sind fast zwei Jahre vergangen. Kein Emittent wagte seither den Schritt.

Laut Allyson Wallace, Global Head of ETFs bei Morgan Stanley Investment Management, war die Nachfrage vermögender Kunden der Auslöser: Die Anlageklasse werde aus Sicht der Firma nicht verschwinden. Die jüngsten 13F-Filings bestätigen diesen Trend - der institutionelle Eigentumsanteil an Spot-Bitcoin-ETFs liegt bei 38 Prozent. Die Kategorie ist längst kein Retail-Phänomen mehr. Morgan Stanleys Einstieg als Emittent mit direktem Zugang zu 16'000 Beratern dürfte diese Dynamik weiter verstärken.

Vertikale Integration statt Einzelprodukt

MSBT ist Teil einer breiteren Krypto-Offensive. Im Januar 2026 reichte Morgan Stanley neben dem Bitcoin-ETF auch S-1-Registrierungen für einen Ethereum- und einen Solana-ETF bei der SEC ein. Einen Monat später stellte die Bank beim OCC einen Antrag auf eine National Trust Bank Charter - unter dem Namen Morgan Stanley Digital Trust National Association. Der Antrag umfasst Digital Asset Custody, Fiduciary Staking sowie den Kauf, Verkauf und Transfer von Token.

Parallel dazu plant Morgan Stanley für die erste Jahreshälfte 2026 den direkten Spot-Handel mit Bitcoin, Ether und Solana über E*Trade. Als Infrastrukturpartner dient Zerohash.

Vom ETF über die Verwahrung bis zum direkten Handel - Morgan Stanley baut eine vertikal integrierte Krypto-Infrastruktur auf. Kein anderes traditionelles Finanzinstitut in den USA verfolgt derzeit eine vergleichbar umfassende Strategie. Die Vorbereitung begann bereits 2022, als die Bank ein Krypto-Schulungsprogramm für alle damals über 15'000 Berater lancierte. Was dabei untergeht: Während die Konkurrenz über Krypto-Strategie debattiert, schafft Morgan Stanley Fakten.

Regulatorisches Fundament durch OCC-Reformen

Den Rahmen für Morgan Stanleys Strategie schuf das Office of the Comptroller of the Currency. Ende 2025 senkte die Behörde die regulatorischen Hürden für Nationalbanken erheblich. Interpretive Letter 1186 erlaubt Banken, Krypto-Assets auf der Bilanz zu halten. Interpretive Letter 1188 vom Dezember 2025 gestattet risikofreie Principal-Krypto-Transaktionen im Kundenauftrag.

Im Dezember 2025 genehmigte das OCC fünf Anträge für neue nationale Trust-Bank-Charters im Bereich Digital Assets. Morgan Stanleys eigener Charter-Antrag vom Februar 2026 reiht sich in diese Entwicklung ein. Konkret ermöglichen die OCC-Reformen genau jene Kombination aus Custody, Trading und Produktvertrieb, die Morgan Stanley anstrebt.

Andere grosse Wirehouses reagieren hingegen deutlich zurückhaltender. Merrill Lynch, UBS und Wells Fargo beschränken sich weiterhin auf unsolizitierte Krypto-Transaktionen. Morgan Stanley bleibt daher vorerst allein in der Rolle des aktiven Krypto-Vermittlers unter den US-Grossbanken. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Ob die Konkurrenz nachzieht, hängt massgeblich von den Zuflüssen ab, die MSBT in den kommenden Monaten generiert. Mitten in einer Bitcoin-Korrektur zu lancieren - das ist entweder Weitsicht oder Fehlkalkulation.