21Shares lanciert erstes dYdX-ETP für institutionelle Anleger

Der europäische Krypto-ETP-Anbieter 21Shares hat das erste Exchange-Traded Product (ETP) auf den dYdX-Token (DYDX) eingeführt. Das Produkt richtet sich speziell an institutionelle Investoren und bietet regulierten Zugang zu DeFi-Derivaten.

Mit dem neuen dYdX-ETP können Anleger über regulierte Börsen wie Euronext Paris und Amsterdam direkt in das führende DeFi-Derivateprotokoll investieren. Das ETP ist physisch besichert und ermöglicht zusätzlich künftige Funktionen wie DYDX-Staking und Auto-Compounding, um Belohnungen automatisch zu reinvestieren. Die Einführung unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Krypto-Derivaten im institutionellen Markt.

Zugang zu DeFi-Derivaten für Institutionen

dYdX ist ein führendes Protokoll für unbefristete Futures mit einem kumulierten Handelsvolumen von über 1.4 Billionen US-Dollar und mehr als 230 Märkten. Mit dem ETP von 21Shares können Investoren nun über dieselbe Infrastruktur wie bei traditionellen Finanzanlagen in dieses Segment investieren. Laut Mandy Chiu, Leiterin der Produktentwicklung bei 21Shares, ist dies ein bedeutender Schritt für die DeFi-Adoption und öffnet institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten.

21Shares plant, dem ETP künftig Funktionen wie DYDX-Staking und Auto-Compounding hinzuzufügen. Dadurch können Anleger ihre Belohnungen automatisch in DYDX-Token zurückführen, was die Renditepotenziale erhöht und die Attraktivität des Produkts für institutionelle Investoren steigert.

Markttrend und Bedeutung

Die Einführung des dYdX-ETPs erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem auch andere Plattformen wie Kraken, Cboe und Bitget ihr Angebot an Krypto-Derivaten ausbauen. Dies zeigt die steigende Akzeptanz und Nachfrage nach regulierten Krypto-Derivaten im institutionellen Bereich und unterstreicht die zunehmende Integration von DeFi in traditionelle Finanzmärkte.

Mit der Einführung des dYdX-ETPs positioniert sich 21Shares als führender Anbieter von regulierten Krypto-Produkten in Europa. Der Launch auf Euronext Paris und Amsterdam stärkt die Sichtbarkeit von DeFi-Derivaten bei institutionellen Investoren und setzt ein Signal für die zunehmende Professionalisierung des europäischen Krypto-Marktes.