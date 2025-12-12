21Shares lanciert XRP-ETF TOXR in den USA

Der schweizerische Emittent 21Shares hat am Mittwoch seinen XRP Exchange Traded Fund (ETF) unter dem Ticker TOXR an der Cboe BZX Exchange lanciert. Das Produkt ergänzt das wachsende Segment der Krypto-ETFs in den USA. Dabei markiert es den fünften genehmigten Spot-XRP-ETF im amerikanischen Markt.

Die Verwaltungsgebühr des Produkts beträgt 0.3 Prozent jährlich. Mit der Lancierung des TOXR überschreitet 21Shares die Marke von 8 Milliarden Dollar Assets under Management (AuM) im Jahr 2025. Somit festigt das Unternehmen seine Position als weltweit grösster Anbieter von Krypto-Exchange Traded Products (ETPs). Das Portfolio umfasst insgesamt 54 Produkte in Europa sowie ein expandierendes US-Angebot.

Multi-Custody-Struktur für institutionelle Sicherheit

Der 21Shares XRP ETF verfolgt den CME CF XRP-Dollar Reference Rate – New York Variant als regulierte Benchmark. Die Verwahrung der XRP-Bestände erfolgt über drei spezialisierte Custodians: Coinbase Custody, Anchorage Digital Bank und BitGo Trust Company. Diese Multi-Custody-Strategie dient als zentrale Risikomanagement-Massnahme. Dadurch unterscheidet sie sich von Single-Custodian-Lösungen anderer Anbieter.

Die Gebührenstruktur sieht eine tägliche Berechnung und wöchentliche Zahlung der 0.3 Prozent Jahresgebühr in XRP vor. Ripple Markets stärkte die initiale Liquidität des Fonds durch ein Seed-Investment von 100 Millionen XRP. Dies entspricht bei aktuellen Kursen rund 226 Millionen Dollar.

21Shares bringt eine siebenjährige Erfahrung im Krypto-ETP-Markt in das US-Geschäft ein. Das Unternehmen listierte 2018 das weltweit erste physisch hinterlegte Krypto-ETP. Heute kontrolliert es etwa 50 Prozent des europäischen Marktes für Krypto-ETPs. Dabei ist es an SIX Swiss Exchange, Euronext Paris, Deutsche Börse Xetra und London Stock Exchange präsent.

XRP-ETF-Markt verzeichnet Rekord-Zuflüsse von fast 1 Milliarde USD

Der US-Markt für XRP-ETFs entwickelt sich seit dem Start am 14. November 2025 zum am schnellsten wachsenden Segment im Krypto-ETF-Bereich. Die fünf zugelassenen Produkte – Canary Capital (XRPC), Grayscale (GXRP), Bitwise (XRP), Franklin Templeton (XRPZ) und nun 21Shares (TOXR) – verzeichneten bis zum 11. Dezember 2025 kumulierte Netto-Zuflüsse von 897 Millionen Dollar. Inzwischen überschritt das kombinierte AuM die Marke von 1 Milliarde Dollar. Insgesamt befinden sich 498 Millionen XRP-Token unter Verwaltung.

Die Marktführerschaft liegt bei Canary Capital mit 359 Millionen Dollar AuM. Grayscale folgt mit 211 Millionen Dollar, Bitwise mit 185 Millionen Dollar. Franklin Templeton verwaltet 132 Millionen Dollar, während REX-Osprey 108 Millionen Dollar hält. Am ersten Handelstag verzeichneten Grayscale und Franklin Templeton jeweils über 60 Millionen Dollar Zuflüsse. Die XRP-ETF-Zuflüsse übertreffen deutlich die Solana-ETF-Zuflüsse von 568 Millionen Dollar seit Oktober 2025. Folglich etabliert sich XRP als führende Altcoin-ETF-Kategorie nach Bitcoin und Ethereum.

Die Gebührenkonkurrenz im XRP-ETF-Segment reicht von 0.19 Prozent (Franklin Templeton, vollständig erlassen bis Mai 2026 für die ersten 5 Milliarden Dollar) bis 0.75 Prozent. Mit 0.3 Prozent positioniert sich 21Shares im mittleren Bereich. Dabei unterbietet es teurere Konkurrenzprodukte.

Regulatorische Klarheit als Katalysator für institutionelle Adoption

Die ETF-Genehmigungen basieren auf der regulatorischen Klarheit, die durch die Beilegung des SEC-Rechtsstreits im Mai 2025 geschaffen wurde. Ripple und die Securities and Exchange Commission (SEC) zogen ihre Berufungen im August zurück, nachdem die SEC ihre Berufung am 19. März offiziell eingestellt hatte. Die finale Einigung vom 8. Mai 2025 sah eine Strafzahlung von 50 Millionen Dollar vor. Dies war eine deutliche Reduktion gegenüber der ursprünglich im August 2024 angeordneten Strafe von 125 Millionen Dollar.

Richterin Analisa Torres entschied, dass der Verkauf von XRP an Retail-Händler nicht als Wertpapier gilt. Allerdings fallen bestimmte institutionelle Verkäufe unter die Wertpapiergesetze. Eine permanente Verfügung verbietet weitere direkte institutionelle XRP-Verkäufe in den USA. Damit beendete die Entscheidung den fünfjährigen Rechtsstreit, der im Dezember 2020 begonnen hatte.

Im Juli 2025 kündigte SEC-Vorsitzender Paul Atkins "Project Crypto" an – eine Initiative zur Modernisierung der Wertpapierregulierung für digitale Assets. Dies markiert eine Abkehr von der durchsetzungsorientierten Politik der vorherigen Administration. ProShares lancierte im Juli 2025 den ersten SEC-genehmigten XRP Ultra ETF. Anschliessend folgten die Spot-ETF-Genehmigungen ab November 2025.

Marktausblick und institutionelles Wachstumspotenzial

Einige Analysten projizieren für XRP-ETFs Zuflüsse von 5 bis 7 Milliarden Dollar bis 2026. Die rasche Akkumulation von knapp 1 Milliarde Dollar in weniger als einem Monat deutet auf starkes institutionelles Interesse hin. XRP notiert aktuell bei rund 2.00 Dollar. Zuvor stieg der Token zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 von 0.50 Dollar auf ein Allzeithoch von 3.40 Dollar. Die derzeitige Konsolidierung um die psychologisch wichtige 2-Dollar-Marke erfolgt nach einem Rückgang von über 40 Prozent vom Höchststand.

Die Lancierung des 21Shares TOXR erweitert das Produktspektrum für institutionelle Investoren. Zugleich unterstreicht sie die zunehmende Integration von Digital Assets in traditionelle Portfolios. Das Multi-Custody-Modell von 21Shares setzt neue Standards für Sicherheit und operationelle Exzellenz im US-Krypto-ETF-Markt.