RLUSD von Ripple erhält regulatorische Freigabe in Abu Dhabi

Der Stablecoin RLUSD - ein US-Dollar gedeckter Token vom XRP-Entwickler Ripple - hat eine entscheidende Hürde genommen: Die Finanzaufsicht des Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat ihn als „Accepted Fiat-Referenced Token“ anerkannt. Damit darf RLUSD nun offiziell innerhalb der ADGM-Finanzzone verwendet werden.

Die Zulassung durch die Financial Services Regulatory Authority (FSRA) erlaubt lizenzierten Instituten, RLUSD in regulierten Finanzaktivitäten wie Zahlungsverkehr, Verwahrung, Kreditvergabe und Settlement einzusetzen. Damit wird RLUSD neben wenigen ausgewählten Token Teil des regulierten Finanzsystems der ADGM.

Bedeutung der Freigabe für institutionelle Nutzung

Mit der Anerkennung durch die FSRA gewinnt RLUSD deutlich an Glaubwürdigkeit. Dollar-Deckung, Transparenz in der Reservehaltung und die Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen waren dabei entscheidend. Der Stablecoin wird damit zu einer ernstzunehmenden Alternative zu etablierten Dollar-Stablecoins - gerade für Banken, Zahlungsdienstleister und Finanzinstitute im Mittleren Osten. Für Ripple stärkt die Zulassung die Position im Markt der institutionellen Zahlungsinfrastruktur deutlich. RLUSD kann nun als Settlement-Medium dienen - etwa für grenzüberschreitende Zahlungen, Treasury-Management oder als Bestandteil von Kredit- und Collateral-Lösungen.

Der Stablecoin unterliegt dabei Anforderungen wie vollständiger Reservehaltung in US-Dollar-Einlagen, unabhängigen Prüfungsberichten sowie einem transparenten Emissions- und Rücknahmemodell. Diese Vorgaben orientieren sich an traditionellen Finanzstandards und unterscheiden sich deutlich von vielen Retail-Stablecoins, deren Reserve- und Offenlegungsmechanismen weniger klar definiert sind. Für zugelassene Marktteilnehmer bedeutet dies einen praktikablen Einsatz in regulierten Use-Cases: Zahlungsabwicklung zwischen Banken, On-chain-Treasury-Management, tokenisierte Abrechnungsprozesse im Handel oder die Nutzung als Sicherheitenvehikel in Finanzprodukten. Damit wird RLUSD nicht primär als Konsumenten-Token platziert, sondern als Infrastruktur-Baustein für Finanzmärkte innerhalb eines klaren rechtlichen Rahmens.

Expansion in den Nahen Osten

Die Freigabe in Abu Dhabi folgt auf frühere Zulassungen in der Region und unterstreicht Ripp­­les Strategie, mit RLUSD eine Brücke zwischen traditionellem Finanzsystem und Krypto-Ökonomie zu schlagen. Die ADGM-Regelung zeichnet sich durch klare Compliance- und Audit-Standards aus - was RLUSD als vertrauenswürdiges Mittel für regulierte Finanzdienstleistungen qualifiziert.

Damit signalisiert die Region weiterhin Offenheit gegenüber innovativen Krypto-Lösungen und setzt zugleich auf regulatorische Sicherheit - ein Modell, das für global agierende Finanzakteure zunehmend attraktiv ist.