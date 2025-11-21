Abu Dhabi-Staatsfonds verdreifacht Bitcoin-Investment

Ein staatlicher Vermögensfonds aus Abu Dhabi hat seine Wette auf Bitcoin wenige Monate vor dem jüngsten Kryptomarkteinbruch massiv ausgeweitet. Der Abu Dhabi Investment Council (ADIC) erhöhte seine Beteiligung an einem US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETF deutlich.

Laut Bloomberg hat ADIC seine Position im iShares Bitcoin Trust (IBIT) im dritten Quartal 2025 von rund 2.4 Mio. auf etwa 8 Mio. Anteile hochgeschraubt. Der Wert dieser Position lag zu diesem Zeitpunkt bei rund 518 Mio. USD. Der Fonds tätigte die Aufstockung nur wenige Wochen, bevor Bitcoin im Oktober ein neues Allzeithoch erreichte - und anschliessend stark einbrach.

Aufstockung trotz Marktvolatilität

Die Investition erfolgte über den IBIT-ETF von BlackRock, der seit seiner Zulassung enorme institutionelle Nachfrage erlebt. Für ADIC - eine Einheit der grösseren Mubadala-Struktur - stellt Bitcoin zunehmend ein strategisches Diversifikationsinstrument dar. In Berichten wird betont, dass der Fonds BTC ähnlich wie Gold betrachtet: als potenziellen Wertspeicher im langfristigen Portfolio. Diese Sichtweise reiht sich ein in eine breitere Bewegung innerhalb der Golfstaaten, die ihre Rolle im globalen Krypto-Finanzsystem massiv ausbauen.

Der Zeitpunkt der Aufstockung ist jedoch bemerkenswert. ADIC kaufte aggressiv zu, während Bitcoin in Richtung eines Rekordhochs stieg - ein Indiz dafür, dass der Fonds langfristige Perspektiven höher gewichtete als kurzfristige Schwankungen. Dass der Markt kurz darauf drehte, unterstreicht jedoch die inhärenten Risiken staatlicher Engagements in volatilen digitalen Assets.

Bedeutung für die geopolitische Finanzlandschaft

Der rasante Absturz nach dem Hoch zeigt erneut, wie schwer selbst grosse Institutionen Markttiming im Kryptobereich meistern können. Gleichzeitig liefert der Schritt ein deutliches Signal: Staatsnahe Fonds akzeptieren Bitcoin zunehmend als Bestandteil strategischer Portfolios, nicht nur als spekulative Position.

Für globale Finanzmärkte bedeutet dies zweierlei: Erstens verstärkt sich die institutionelle Legitimation von Bitcoin. Zweitens testen souveräne Fonds die Grenzen regulatorischer, geopolitischer und finanzpolitischer Rahmenbedingungen. Wie stark dieser Trend in Zukunft wird, hängt jedoch von der Stabilität der Märkte und der Fähigkeit staatlicher Akteure ab, die Volatilität von Kryptowährungen in ihre Risikomodelle zu integrieren.