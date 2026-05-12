Circle sichert 222 Millionen USD für Arc-Blockchain

Circle Internet Group hat einen Token-Vorverkauf für die neue Layer-1-Blockchain Arc abgeschlossen und dabei 222 Mio. USD eingenommen. Andreessen Horowitz (a16z crypto) führte die Runde an und steuerte allein 75 Mio. USD bei. Zudem beteiligten sich BlackRock, Apollo Funds und weitere institutionelle Adressen.

Circle (NYSE: CRCL) gab die Runde am 11. Mai 2026 im Rahmen der Q1-Zahlen bekannt. Insgesamt platzierte das Unternehmen 740 Mio. ARC-Token zu je 0.30 USD. Somit taxiert der Markt das Netzwerk auf eine voll verwässerte Bewertung von 3 Mrd. USD. Die Token unterliegen zudem Vesting- und Sperrfrist-Regeln und bleiben bis zum Mainnet-Start nicht öffentlich handelbar. Nach eigenen Angaben ist Circle somit das erste börsennotierte Unternehmen, das einen Vorverkauf für Blockchain-Infrastruktur durchführt.

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Investorenliste reicht von a16z bis Standard Chartered

Die Liste der Investoren umfasst Krypto-Spezialisten ebenso wie klassische Wall-Street-Adressen. Neben a16z crypto, BlackRock und Apollo Funds beteiligten sich auch die Intercontinental Exchange (Muttergesellschaft der NYSE), die SBI Group, Janus Henderson, Standard Chartered Ventures, ARK Invest, General Catalyst, Marshall Wace, Bullish, IDG Capital sowie Haun Ventures. Somit sitzen Vermögensverwalter, Börsenbetreiber und Banken in einer einzigen Kapitalstruktur am gleichen Tisch.

CNBC hob im Bericht BlackRock und Apollo prominent hervor. Der grösste Einzelgeber bleibt allerdings a16z crypto mit 75 Mio. USD. Zudem deutet die Mischung aus TradFi-Namen und etablierten Krypto-Investoren darauf hin, dass Circle bewusst eine Brücke zwischen klassischer Finanzwelt und On-Chain-Infrastruktur bauen will.

Der ARC-Token hat eine Gesamtmenge von 10 Mrd. Stück. Davon entfallen 25% auf Circle selbst, 60% auf Entwickler, Nutzer und Netzwerk-Teilnehmer sowie 15% auf die Ökosystem-Förderung. Die Verteilung folgt somit dem Muster aktueller Layer-1-Projekte, gewichtet den Anteil des Ökosystems jedoch deutlich höher als den Anteil der Insider.

Arc als Layer-1 für Stablecoin-Abwicklung

Arc ist eine quelloffene Layer-1-Blockchain, die Circle gezielt für Stablecoin-Zahlungen und Anwendungen institutioneller Anleger entwickelt hat. Die Konsens-Engine Malachite stammt von Informal Systems und liefert eine sichere Finalität unter einer Sekunde. Bei 100 Validatoren und 1-MB-Blöcken misst Circle zudem eine Finalität von rund 780 Millisekunden. Somit positioniert sich Arc bei der Geschwindigkeit im Bereich von Solana und deutlich über klassischen EVM-Netzwerken.

Ein zentraler Punkt im Entwurf betrifft die Gas-Währung. Transaktionsgebühren fallen nämlich in USDC an, nicht in einem volatilen nativen Token. Daraus ergibt sich für institutionelle Nutzer eine planbare, in Dollar denominierte Kostenstruktur. Arc bleibt zugleich EVM-kompatibel, sodass Entwickler bestehende Werkzeuge wie Solidity, Foundry und Hardhat ohne Anpassungen weiterverwenden können.

Zudem ergänzt ein eingebautes Devisensystem namens StableFX die Plattform. Es handelt sich um ein Anfrageverfahren (Request-for-Quote) für die 24/7-Abwicklung zwischen verschiedenen Stablecoins nach dem Payment-versus-Payment-Prinzip. Arc integriert ausserdem die bestehenden Circle-Produkte USDC, EURC, USYC, das Circle Payments Network sowie das Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP). Hinzu kommt eine Datenschutz-Funktion mit selektiv abschirmbaren Salden, die für Regulatoren prüfbar bleibt.

Vom Stablecoin-Emittenten zum Infrastrukturanbieter

Mit Arc vollzieht Circle einen strategischen Wechsel. Bislang verdiente das Unternehmen vor allem an Zinserträgen aus den Reserven hinter USDC. Künftig hingegen will Circle die Ebene besetzen, auf der tokenisierte Vermögenswerte gehandelt werden. Allaire bezeichnete Arc auf der Bilanzpräsentation entsprechend als wirtschaftliches Betriebssystem für Zahlungsanbieter, Token-Anbieter und Akteure am Kapitalmarkt.

Auch das Engagement von BlackRock fügt sich in eine bestehende Linie ein. Der weltgrösste Vermögensverwalter lancierte 2024 den BUIDL-Fonds für tokenisierte US-Staatsanleihen auf Ethereum. Eine Beteiligung an Arc erweitert dieses Engagement zudem um eine Abwicklungsschicht, die zu den hauseigenen Plänen für die Tokenisierung passt. Apollo wiederum zählt zu den grössten Private-Equity-Häusern weltweit und arbeitet ebenfalls an tokenisierten Kreditprodukten, für die eine institutionell taugliche Chain erforderlich ist.

USDC bildet darüber hinaus das wirtschaftliche Fundament dieser Strategie. Der Stablecoin wuchs 2025 um 72% auf 75.3 Mrd. USD im Umlauf und legte somit das zweite Jahr in Folge schneller zu als der Marktführer USDT von Tether. Aktuell beläuft sich der USDC-Umlauf auf rund 77.0 Mrd. USD. Auch der Anteil am Volumen aller Stablecoin-Transaktionen kletterte von 39% auf 63%. Circle ist zudem der erste globale Stablecoin-Anbieter mit MiCA-Konformität in der EU.

Wettbewerb um die institutionelle Abwicklungsschicht

Arc tritt zudem in einen immer dichteren Wettbewerb ein. Im Bereich der Layer-1-Netzwerke für Institutionen konkurriert Circle beispielsweise mit Ethereum, Solana und der von Coinbase entwickelten Layer-2-Lösung Base. Im Stablecoin-Segment positionieren sich ausserdem Stripes Tempo, Tethers Plasma sowie Stable als alternative Abwicklungsschichten. Jeder dieser Anbieter versucht somit, einen Teil der Wertschöpfungskette an sich zu binden, die heute vor allem auf Ethereum stattfindet.

Bereits im Oktober 2025 startete das öffentliche Testnetz von Arc. Daran beteiligen sich über 100 Unternehmen aus dem Finanz- und Wirtschaftssektor. Zu den Teilnehmern zählen beispielsweise Goldman Sachs, BNY, HSBC, State Street, Mastercard, Deutsche Bank und Visa. Somit deckt die Liste nahezu das gesamte Spektrum der globalen Zahlungs- und Verwahrungs-Infrastruktur ab. Für die Akzeptanz einer neuen Chain ist dieser Rückhalt aus klassischen Banken folglich ein kaum zu überschätzender Startvorteil.

Die Marktkapitalisierung von Circle liegt aktuell bei rund 28.1 Mrd. USD, die Aktie notierte am Tag der Bekanntgabe bei 113.67 USD. Im Q1 2026 übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen, verfehlte aber den Konsens beim Umsatz. Der Mainnet-Start von Arc ist für 2026 geplant; CNBC nennt unter Berufung auf Circle-Aussagen zudem den Sommer als wahrscheinliches Zeitfenster.