Sonic Boom: Kann das Fantom-Upgrade eine Rallye auslösen?

Fantom, trotz seiner langjährigen Präsenz im Blockchain-Bereich, hat seit dem letzten Marktzyklus Herausforderungen und Rückschläge erlebt. Während wichtige Kennzahlen wie aktive Nutzer und das Total Volume Locked (TVL) gesunken sind, bietet das bevorstehende Sonic Upgrade eine potenzielle Wiederbelebung.

Im Dezember 2019 startete Fantoms Opera-Mainnet als mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatible Blockchain. Das bedeutet, dass es interoperabel mit Ethereum und anderen EVM-Ketten, wie Polygon, sowie Skalierungslösungen wie Arbitrum ist. Mit der Mission, das Blockchain-Trilemma zu lösen, strebt Fantom an, einen sicheren und effizienten globalen App-Store zu schaffen.

Fantom: eine skalierbare Blockchain

Der Lachesis Consensus macht die Fantom-Blockchain schnell und skalierbar. Ihr asynchrones und führerloses Design ermöglicht es Validatoren, Transaktionen gleichzeitig zu verarbeiten, ohne auf vorläufige Blockbestätigungen warten zu müssen. Diese Parallelverarbeitungsarchitektur erlaubt es Fantom, fast augenblickliche Transaktionsabschlüsse zu erreichen.

Mit über 400 Projekten, die auf dem Netzwerk implementiert sind, wird Fantoms Anwendung vor allem durch den Transaktionsdurchsatz von 30 Transaktionen pro Sekunde (TPS) und niedrigen Gebühren getrieben.

Fantom bietet schnellere Abwicklungen als Ethereum (1–2 Sekunden). Seine EVM-Kompatibilität bedeutet, dass Entwickler ihre Anwendungen nahtlos von Ethereum migrieren können. Dies hat zu einer Nutzerzahl von über 179 Millionen Adressen geführt. Am Aktivitätshöhepunkt hatte Fantom fast 8 Milliarden Dollar in Total Value Locked (TVL).

Fantom's TVL ist jedoch im April 2022 stark gefallen und schleppt sich seitdem dahin. Beeinträchtigt wurde es durch den Zusammenbruch von Terra Luna und FTX im Jahr 2022 sowie durch den Multichain-Bridge-Hack im Jahr 2023.

Fantom's Preisanstieg trotz Sicherheitslücke

Am 7. Juli 2023 erlitt das Multichain-Cross-Chain-Bridge-Protokoll einen bedeutenden Sicherheitsvorfall, der zu ungewöhnlich hohen und unautorisierten Abhebungen führte. Der Hack verursachte Verluste von über 125 Millionen US-Dollar. Fast 120 Millionen US-Dollar davon stammten aus der Multichain-Fantom-Bridge. Fantom zog seine Lehren aus diesem Vorfall und arbeitet nun an einer dezentralisierten Lösung für das Problem, später mehr dazu.

Obwohl der Hack Fantom nicht dauerhaft stilllegte, sank der Preis des FTM-Tokens unmittelbar um etwa 10 - 15%, was zu einem 30-prozentigen Rückgang des TVL führte, da sich Nutzer aus dem Ökosystem zurückzogen. Die Vorfreude auf das neue Sonic-Upgrade hat Investoren dazu veranlasst, sich auf die nächste Version des Netzwerks vorzubereiten. Es soll Fähigkeiten der Blockchainleistung, Skalierbarkeit und Effizienz revolutionieren.

Also, was ist Sonic?

Im Dezember 2023 startete Fantom Sonic Labs. Dabei handelt es sich um einen Inkubator, der Entwicklern helfen soll, innovative dApps mit besserem Durchsatz zu erstellen. Geplant ist dies als Vorbereitung auf den Start des Sonic-Mainnets für Dezember 2024. Auf der Token-Seite wird $FTM nach dem Mainnet-Start zu $S. Benutzer können beide Token im Verhältnis 1:1 tauschen.

Technologisch gesehen zielt das Rebranding darauf ab, die alte Opera-Blockchain durch Sonic zu ersetzen. Diese ist darauf ausgerichtet, die Netzwerkgeschwindigkeit und Abwicklungszeit erheblich zu erhöhen und gleichzeitig dezentraler zu machen. Zudem bietet es eine attraktive Umgebung, die Entwickler aus konkurrierenden Ökosystemen zur Migration bewegen soll. Opera wird kurzfristig noch in Betrieb bleiben. Die überzeugenden Belohnungen und erweiterten Funktionen von Sonic dürften eine Massenmigration auslösen. Dies wird Sonic letztendlich als neues dominantes Netzwerk von Fantom etablieren. Die wichtigsten Verbesserungen durch Sonic:

Transaktionsgeschwindigkeit: Nahezu 2'000 Transaktionen pro Sekunde, was fast einer 100-fachen Verbesserung im Vergleich zum alten Standard entspricht.

Nahezu 2'000 Transaktionen pro Sekunde, was fast einer 100-fachen Verbesserung im Vergleich zum alten Standard entspricht. Transaktionsfinalität: Erwartet in unter 700ms. Dies macht Fantom konkurenzfähig mit durchsatzstarken Blockchains wie Solana und kann dadurch eine breitere Palette von Hochgeschwindigkeitsanwendungen bedienen.

Erwartet in unter 700ms. Dies macht Fantom konkurenzfähig mit durchsatzstarken Blockchains wie Solana und kann dadurch eine breitere Palette von Hochgeschwindigkeitsanwendungen bedienen. Speicheroptimierung: Reduktion der Speicheranforderungen für Nodes um 65%, was die Netzwerkdezentralisierung fördert. Die Hardwareanforderungen für die Teilnahme an der Blockchain's Sicherheit ist stark gesenkt.

Reduktion der Speicheranforderungen für Nodes um 65%, was die Netzwerkdezentralisierung fördert. Die Hardwareanforderungen für die Teilnahme an der Blockchain's Sicherheit ist stark gesenkt. Sonic Gateway : Eine dezentralisierte Brücke, die Ethereum und Sonic verbindet, und die Validatoren beider Netzwerke nutzt, um zentrale Schwachstellen zu beseitigen. Es bietet auch einen 14-tägigen Notfallmechanismus, der es den Nutzern ermöglicht, Vermögenswerte auf Ethereum wiederherzustellen, falls das Gateway ausfällt. Das neue Layer-2-Netzwerk wird frühere Sicherheitslücken, wie sie beim Multichain-Hack auftraten, beheben.

: Eine dezentralisierte Brücke, die Ethereum und Sonic verbindet, und die Validatoren beider Netzwerke nutzt, um zentrale Schwachstellen zu beseitigen. Es bietet auch einen 14-tägigen Notfallmechanismus, der es den Nutzern ermöglicht, Vermögenswerte auf Ethereum wiederherzustellen, falls das Gateway ausfällt. Das neue Layer-2-Netzwerk wird frühere Sicherheitslücken, wie sie beim Multichain-Hack auftraten, beheben. Gas-Monetarisierung : Bis zu 90% der Gasgebühren von qualifizierten dApps werden an deren Entwickler zurückgegeben. Dies ermutigt dApps mit hoher Nutzung, von anderen Ökosystemen zu Fantom zu wechseln, um über das Gas-Rabattprogramm Einnahmen zu erzielen. Für Transaktionen, die nicht unter dieses Modell fallen ist die Aufteilung folgendermassen: 50% der Gebühren werden verbrannt, 45% an die Validatoren verteilt und 5% dem Ökosystem-Depot zugeführt.

: Bis zu 90% der Gasgebühren von qualifizierten dApps werden an deren Entwickler zurückgegeben. Dies ermutigt dApps mit hoher Nutzung, von anderen Ökosystemen zu Fantom zu wechseln, um über das Gas-Rabattprogramm Einnahmen zu erzielen.

Verbesserte Sicherheit und Entwickleranreize

Das neue Entwickleranreizprogramm hat bereits zu einem Anstieg der Anwendungsbereitstellungen auf Fantom geführt. Jüngste Daten zeigen einen signifikanten Anstieg der aktiven Entwickler auf der Plattform, der neue Höchststände erreicht hat wie Abbildung 5 aufzeigt.

Die Anzahl der Commits im Netzwerk, ein Begriff, der sich auf die Anzahl der Änderungen bezieht, die eine bestimmte App-Bereitstellung durchlaufen hat, ist seit der Ankündigung im Mai ebenfalls erheblich gestiegen. Tatsächlich hat die Anzahl der Commits ein neues Hoch erreicht, fast das Doppelte des Höchststands von 2021.

Beide Kennzahlen sind entscheidend, da die Aktivität der Entwickler häufig der breiteren Akzeptanz vorausgeht. Je mehr Entwickler auf einem Netzwerk aufbauen, desto mehr neue Anwendungsfälle und Anwendungen entstehen, was das Nutzerwachstum fördert und den Gesamtnutzen und die Wertschöpfung der Blockchain erhöht.

DeFi-Ökosystem-Schub

Einführung einer kanonischen USDC-Version. Fantom hat in Partnerschaft mit Circle und Wormhole USDC.e eingeführt, eine überbrückte Version des weit verbreiteten und vertrauenswürdigen USDC-Stablecoins. Diese strategische Entscheidung stärkt die Sicherheit des Ökosystems. Zudem verringert es die Entkopplungsrisiken, die mit weniger bekannten Stablecoins verbunden sind, und behebt die Schwachstellen, die durch Vorfälle wie den Multichain-Hack aufgedeckt wurden.

Die Integration von USDC.e verleiht dem Ökosystem auch Glaubwürdigkeit, was einen Netzwerkeffekt auslösen könnte. Da hochwertige Protokolle und Vermögenswerte auf der Plattform Anwendung finden, zieht es wahrscheinlich weitere angesehene DeFi-Projekte an, was einen positiven Kreislauf von Wachstum und Akzeptanz des Ökosystems in Gang setzt. Seit der Ankündigung von Sonic im Mai zeigt das Fantom-Ökosystem Anzeichen einer Erholung. Das DEX-Handelsvolumen hat sich fast verdoppelt, trotz bisher nur insgesamt überbrückten 7 Millionen US-Dollar an USDC.e.

Revolutionierung von DeFi: Finanz-Primitiven und Blockchain-Kreditbewertungen

Nicht nur die erweiterte Stablecoin-Integration stärkt das Netzwerk, sondern auch eine Reihe von innovativen finanziellen Primitiven. Andre Cronje, einer der Mitbegründer des Netzwerks, möchte sich dadurch von anderen Blockchains abheben. Sein bemerkenswertester Vorschlag dreht sich um die Einführung von Kreditbewertungen.

Diese basieren auf einem System, das Daten über Blockchains extrahiert, transformiert und integriert. Bisher hat die Stiftung über 54 Milliarden Transaktionen verarbeitet, um ein Wallet-Scoring-Modell ohne KYC oder persönliche Daten zu erstellen. Das Ziel ist es, in den 11 Billionen US-Dollar-Markt für ungesicherte Kredite einzutreten und Produkte wie Zahltag- und Privatkredite in den DeFi-Bereich zu bringen, um unterversorgte Bevölkerungsgruppen, die keinen Zugang zu herkömmlichen Kreditverläufen haben, zu unterstützen. Cronje arbeitet jedoch auch an weiteren Primitiven:

Fortgeschrittenes Oracle: Ein verbesserter Mechanismus zur Validierung von externen Daten, das es Anwendungen ermöglicht, nahtlos vielfältige Off-Chain-Informationsquellen zu integrieren. On-Chain-Speicheranforderungen und die damit verbundenen Kosten werden minimiert.

Ein verbesserter Mechanismus zur Validierung von externen Daten, das es Anwendungen ermöglicht, nahtlos vielfältige Off-Chain-Informationsquellen zu integrieren. On-Chain-Speicheranforderungen und die damit verbundenen Kosten werden minimiert. Versicherte Märkte : Ein On-Chain-Versicherungskonzept, das eine Deckung für verschiedene Ansprüche bietet. Dieses System nutzt besicherte Tresore, die strategisch Vermögenswerte in ertragsgenerierende Strategien investieren, um einen robusten und selbsttragenden Versicherungsmarkt zu schaffen.

: Ein On-Chain-Versicherungskonzept, das eine Deckung für verschiedene Ansprüche bietet. Dieses System nutzt besicherte Tresore, die strategisch Vermögenswerte in ertragsgenerierende Strategien investieren, um einen robusten und selbsttragenden Versicherungsmarkt zu schaffen. Gehebelter Spot-Markt : Ermöglicht Nutzern, beliebige Margin-Vermögenswerte zu hinterlegen, um auf On-Chain-Leverage zuzugreifen, ohne auf zentrale Parteien angewiesen zu sein – und dabei den vertrauensminimierten Aspekt von Smart Contracts für automatisches Risikomanagement zu geniessen.

: Ermöglicht Nutzern, beliebige Margin-Vermögenswerte zu hinterlegen, um auf On-Chain-Leverage zuzugreifen, ohne auf zentrale Parteien angewiesen zu sein – und dabei den vertrauensminimierten Aspekt von Smart Contracts für automatisches Risikomanagement zu geniessen. FX-Swap: Eine DEX, inspiriert von Curve Finances Handelsmodell, das für wenig volatile, korrelierte Vermögenswerte, insbesondere fiat-tokenisierte Währungen, optimiert ist.

Wohin geht Fantom/Sonic?

Der bevorstehende Start von Sonic bietet trotz der aktuellen Marktbedingungen eine vielversprechende Wachstumschance. Die strategische Ausrichtung der Plattform auf Ethereum durch das Sonic Gateway, zusammen mit beträchtlichen finanziellen Mitteln (500 Millionen US-Dollar im Treasury) und innovativen Anreizprogrammen, positioniert sie für ein mögliches Comeback:

Sonic Boom : Ein gestaffeltes Airdrop-Programm, das Anwendungen basierend auf Beiträgen zum Ökosystem belohnt. Exklusive Protokolle erhalten erweiterte Zuteilungen.

: Ein gestaffeltes Airdrop-Programm, das Anwendungen basierend auf Beiträgen zum Ökosystem belohnt. Exklusive Protokolle erhalten erweiterte Zuteilungen. Sonic Gems: Benutzer können Punkte für einen Airdrop von 190'500'000 S-Token sammeln, wobei 37.5% an Sonic-Gem-Besitzer vergeben werden.

Dies lässt uns vermuten, dass Sonic in der Lage sein wird, eine wachsende Anzahl von Entwicklern aus dem Ethereum-Ökosystem anzuziehen. Angetrieben durch verbesserte Einnahmemöglichkeiten und das Angebot eines überlegenen Netzwerks mit hoher Transaktionskapazität und benutzerfreundlichen Funktionen. Beispielsweise kann die native Kontoabstraktion von Sonic dazu beitragen, neue Nutzer in das Blockchain-Ökosystem einzubinden.

Schliesslich übersteigt die derzeitige Nutzerbasis von Fantom den durchschnittlichen Wert von etwa 35'000 im letzten Jahr. Daher erwarten wir, dass das Netzwerk in den nächsten Monaten bis hin zum Sonic-Upgrade weiter wächst.