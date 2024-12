NFTs erwachen für eine Renaissance im Jahr 2025

Der Markt für Non-Fungible Tokens (NFTs) erlebte 2021 einen kometenhaften Aufstieg, gefolgt von einem signifikanten Einbruch im darauffolgenden Jahr. In diesem Monat zeigen NFTs jedoch Anzeichen einer Wiederbelebung. Sammlungen von Yuga Labs und anderen Anbietern verzeichnen deutliche Anstiege.

Nicht-fungible Token (NFTs) wurden bereits mehrfach für tot erklärt, aber in den Jahren des Abschwungs haben Projekte an technologischen Fortschritten gearbeitet, neue Anwendungsfälle entwickelt und ihre Ökosysteme ausgereift. Viele verfügen über umfangreiche Rücklagen aus VC-Finanzierungsrunden oder dem Start von Sekundärkollektionen. Wichtig ist, dass die Online-Communities vieler führender NFT-Projekte aktiv geblieben sind, was zur positiven Marktstimmung beiträgt.

Das grösste NFT-Ökosystem: Yuga Labs zählt zu den Hauptgewinnern

NFTs aus dem Portfolio von Yuga Labs schnitten besonders gut ab, vor allem der Bored Ape Kennel Club (BAKC), der mit einer Veränderung des Floor-Preises von +183 % in den letzten 30 Tagen den grössten Anstieg verzeichnete. CryptoPunks, ebenfalls Teil des von Yuga Labs verwalteten IP-Portfolios, erzielten das höchste Handelsvolumen, was jedoch auf einen Floor-Preis von über 150'000 USD für die Kollektion zurückzuführen ist. Inmitten der wiedergewonnenen Dynamik wurde die Übernahme der NFT-Ticketing-Anwendung Tokenproof durch Yuga Labs auf X angekündigt.



Während des NFT-Bärenmarktes konzentrierte sich Yuga Labs auf die Entwicklung von ApeChain, die als Grundlage für die Projekte von Yuga Labs dienen soll, um die Flexibilität und Benutzerbindung im Web3-Gaming und in der digitalen Unterhaltung zu verbessern. ApeChain wird in Zusammenarbeit mit dem Wire-Netzwerk entwickelt, das gebührenfreie Transaktionen mit 10'000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) ermöglicht. Bemerkenswert ist, dass Wire eine fortschrittliche KI-Integration aufweist und die KI-Agentenwirtschaft unterstützt, was die Tools für Schöpfer und digitale Erlebnisse verbessert.

Ein KI-Agent ist ein System oder Programm, das autonom Aufgaben im Namen eines Nutzers ausführen kann, indem es verfügbare Tools nutzt und Entscheidungen basierend auf seiner Umgebung trifft. Diese Agenten können von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Problemlösungen alles erledigen und verbessern ihre Leistung oft durch Lernen im Laufe der Zeit. Goatseus Maximus (GOAT), ein Kryptowährungsprojekt mit einer Bewertung von über 1 Milliarde USD, verwendet einen solchen KI-Bot namens Truth Terminal. Dieser interagiert in sozialen Medien, baut Follower auf und bewirbt Tokens.

Bemerkenswerte Entwicklungen in den Communities

Animoca Brands, ein in Hongkong ansässiges Software- und Venture-Capital-Unternehmen, das 2014 gegründet wurde, kündigte eine Investition in die Muttergesellschaft von Pudgy Penguin, Igloo Corp., an. Der Investitionsbetrag wurde nicht bekannt gegeben. Bis 2022 hatte Animoca über 340 Investitionen im Wert von mehr als 1.5 Milliarden USD getätigt. Zu den bemerkenswerten Investitionen zählen Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs und andere. Ähnlich wie ApeChain entwickelt Pudgy Penguins eine eigene Blockchain, die Abstract Chain, die die nächste Generation von Krypto-Nutzern auf die Kette bringen soll.

Doodles baut seine Partnerschaften im Web2-Bereich aus. Doodle-gebrandete Becher sind in McDonald's-Filialen in den USA eingezogen und bringen ihre NFT-Kunst in den Mainstream. Dies ist nicht die erste grosse Zusammenarbeit von Doodles. Zuvor haben sie bereits mit Crocs, G-Shock und dem Coachella-Musikfestival kooperiert. Ein weiteres scheinbar stagnierendes Projekt, die Cool Cats, hat ebenfalls ein Comeback hingelegt. Das Projekt hat gerade seine erste Staffel eines animierten Comics veröffentlicht und seiner IP damit eine neue Verwendungsmöglichkeit gegeben. Auch die Entwicklung des Nakamigos CLOAKS-Spiels scheint auf Kurs für eine Veröffentlichung im Dezember 2024 zu sein.

gm✨the Doodles community is about to get a lot bigger we’ve partnered with @McDonalds to spread a little joy this holiday season — with over 100 million limited-edition McCafé x Doodles Holiday cups launching at participating McDonald's across the U.S. coming 11/18 pic.twitter.com/s8i71jtBwz — doodles (@doodles) November 14, 2024

Nicht alle haben den Bärenmarkt überlebt

RTFKT, das digitale Mode- und Technologieunternehmen, das 2021 von Nike übernommen wurde, stellt den Betrieb ein. Das Unternehmen gab bekannt, dass es nur drei Jahre nach der Übernahme seine Aktivitäten einstellen wird. Dies lässt die Inhaber mit NFTs zurück, die keine weitere Verwendungsmöglichkeit haben. Die Krypto-Twitter-Community ist empört über den von der Firma "orchestrierten Rug". Eine weitere überraschende Ankündigung kam von der Börse Kraken, die bekanntgab, dass sie ihren NFT-Marktplatz am 27. November einstellen wird. Nutzer haben drei Monate Zeit, ihre NFTs abzuziehen, bis zur endgültigen Frist am 27. Februar 2025. Nach diesem Datum wird der NFT-Marktplatz von Kraken vollständig geschlossen, und nicht abgezogene NFTs sind über Kraken nicht mehr zugänglich.

The RTFKT files. Here is the story of the rise and fall of a billion dollar company in just three years. A story of alleged insider trading, broken promises and outright lies 🧵👇 (1/19) pic.twitter.com/66GD2PKifu — wale.moca 🐳 (@waleswoosh) December 3, 2024

Trotz vieler positiver Entwicklungen und Meilensteine von Projekten liegt die Gesamtmarktkapitalisierung von NFTs noch weit unter den früheren Allzeithochs von 2021. Die bisherigen Preissteigerungen sind jedoch ein positives erstes Zeichen. Die niedrigen Preise haben Einstiegsmöglichkeiten für neue Käufer, Liquidität und frischen Schwung in den Markt gebracht. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die regulatorische Landschaft positiv verändern wird, wenn Trump sein Amt antritt.