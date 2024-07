Erwachen NFTs aus dem Bärenmarkt?

Die jüngsten Marktentwicklungen haben ein starkes Fundament für die führenden Krypto-Assets geschaffen. Trotzdem sind die Preise für nicht-fungible Token (NFTs) eher hinter ihren fungiblen Gegenstücken zurückgeblieben. Haben NFTs eine Chance, den Bärenmarkt zu überwinden und sich zu erholen?

Genau wie Kryptowährungen erlebten auch nicht-fungible Token (NFTs) nach 2020 einen beeindruckenden Aufwärtstrend, gefolgt von einem starken Abschwung in den folgenden zwei Jahren. In ähnlicher Weise wurden NFTs von verschiedenen Gruppen bereits für "tot" erklärt. Ein genauerer Blick auf den aktuellen Stand des NFT-Marktes zeigt jedoch, dass sich sowohl die Preise als auch die Nutzerzahlen stabilisieren. Während nicht nachhaltige Projekte zu kämpfen haben, konnten andere ihre Gemeinschaften festigen.

Ist der Tiefpunkt für NFTs erreicht?

Gegen Ende des letzten Jahres erlitt der NFT-Markt einen weiteren massiven Einbruch. Die Preise für die meisten Sammlungen sind seit ihrem Höchststand vor nur ein bis zwei Jahren um 90% eingebrochen, was Sammler in eine verzweifelte Lage brachte. Bei einigen Projekten gibt es jedoch vielversprechende Anzeichen für eine Wiederbelebung. Die mit Kapital ausgestatteten NFT-Projekte hatten Zeit, ihre Projekte zu überarbeiten und zu verfeinern.

In letzter Zeit haben hochkarätige Partnerschaften und Kooperationen das Interesse und die Investitionen in den NFT-Bereich wieder angefacht und zu seiner allmählichen Erholung beigetragen. Seit Beginn des Sommers heizen Krypto-Influencer die Marktstimmung an und weisen auf positive Preisentwicklungen hin.

NFT volumes are seeing a nice jump, especially on Solana. Big sweeps across some of the top collections including @MadLads. Whenever people say NFTs are dead it's probably a good time to start paying closer attention. pic.twitter.com/vZJRA549AW — Solana Legend 龍 🎒 (@SolanaLegend) July 1, 2024

Blue-Chip-NFTs haben zu kämpfen

Ein Problem bei NFT-Projekten bestand darin, einen langfristigen Wert und eine Rendite für die Inhaber zu generieren, ohne ihren Wert durch zusätzliche Sammlungen zu verwässern. NFTs wurden als Fundraising-Produkt eingesetzt, das bei richtiger Umsetzung Millionen an Kapital einbrachte. NFTs waren mit der Aussicht auf zusätzliche Vergünstigungen verbunden. Dabei konnte es sich um exklusive Vorteile, Zugang, Lizenzgebühren usw. und die Erwartung einer positiven Preisentwicklung handeln. Diese Versprechen sind jedoch für viele unerfüllt geblieben. Die Enttäuschung ist an den aktuellen Kursen abzulesen, die bei vielen Blue Chips nur noch einen Bruchteil ihres Allzeithochs betragen.

Während der Hausse 2021/22, die von den NFTs angeführt wurde, konnten viele etablierte Kollektionen durch neue Prägungen (engl. = Mints) und Venture-Investitionen erhebliche Summen einnehmen. Es bildeten sich starke Gemeinschaften rund um die Projekte, Prominente trugen NFT-Merchandise, Unternehmer starteten Spin-offs, die NFT-IP nutzten, und NFT-Unternehmen brachten vielversprechende Veröffentlichungen heraus. Doch die meisten Projekte konnten mit den rasanten Krypto-Zyklen nicht mithalten. Die Inhaber verloren schnell das Interesse und das Vertrauen in die Projekte, was zu sinkenden Tiefstständen führte. Die Projekte hatten jetzt Zeit, sich in Ruhe fortzuentwickeln, während sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf ETFs und Memecoins richtete. Im Folgenden werden einige der führenden NFT-Projekte und ihre jüngsten Entwicklungen vorgestellt.

Pudgy Penguins: ein NFT-Projekt mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell

Die kultigen NFT-Pinguine haben ihr Geschäftsmodell erfolgreich über den Krypto-Bereich und die digitale Welt hinaus auf physische Güter mit dem Verkauf von Spielzeug erweitert. Der Schritt des Projekts in die Spielzeugherstellung profitiert von der etablierten Marke, der treuen Community und dem geschützten geistigen Eigentum. Während andere NFT-Projekte in der Vergangenheit Spielzeuge oder Figuren herausgebracht haben, taten sie dies meist, um die Besitzer zu belohnen. Die Pudgy Penguins sind das erste Projekt, das erfolgreich einen separaten Geschäftszweig mit einem neuen, vom Krypto-Markt unabhängigen Zweck geschaffen hat.

Die Igloo Company, die Muttergesellschaft der Marke Pudgy Penguins unter der Leitung von CEO Luca Netz, hat Berichten zufolge beträchtliche Einnahmen aus dem Verkauf von Spielzeug erzielt. Das Amazon-Debüt im Jahr 2023 brachte 500'000 Dollar Umsatz mit über 20'000 verkauften Spielzeugen. Kurze Zeit später wurde bekannt gegeben, dass die Spielzeuge neu in physischen Geschäften in den USA erhältlich sind. Die Plüschtiere können nun bei Walmart, Target, Smyths (auch in Grossbritannien) oder Five Below erworben werden. Anfang dieses Jahres bestätigte das Unternehmen, den Umsatz der Pudgy Toys-Linie in weniger als einem Jahr mit über 750'000 verkauften Spielzeugen auf 10 Millionen Dollar gesteigert zu haben. Mit diesem strategischen Schritt werden nicht nur die Einnahmen diversifiziert, sondern auch die Sichtbarkeit der Marke und das Engagement für ein breiteres Publikum erhöht.

Today marks one of the most historic days in Web3. The Pudgy Penguins re-order in Walmart is an industry defining moment for NFTs signaling that NFTs are here to stay and that the door to the masses is now open. https://t.co/2yM2KndhkS pic.twitter.com/SGHdGkMO94 — Luca Netz 🐧 (@LucaNetz) February 20, 2024

Darüber hinaus sind die Spielzeuge ein Tor zum digitalen Ökosystem von Pudgy Penguin. Jedes Spielzeug ist mit einem QR-Code versehen, der beim Scannen einen digitalen Pinguin erzeugt, der durch die NFT-Technologie auf der Polygon-Blockchain betrieben wird. Das mangelnde technische Verständnis der Blockchain-Komponenten hat das Team jedoch geschickt umgangen, indem es den Einführungsprozess vereinfacht hat. Begriffe wie "Seed Phrases", "Wallet", "NFTs" usw. werden eliminiert und das Konto/die Wallet kann mit 2FA eröffnet werden. Diese Integration ermutigt physische Käufer, die digitale Seite der Marke zu erkunden, und wird wahrscheinlich ein Schwerpunkt für das Unternehmen sein. Dies wird durch die jüngste Ankündigung der Übernahme von Frame durch die Muttergesellschaft von Pudgy mit dem Ziel des Aufbaus einer eigenen Layer-2-Blockchain weiter verstärkt. VanEck, der Investmentmanager hinter einem der Bitcoin-ETFs, trägt einen Pudgy-Penguin als Profilbild auf seinem X-Konto.

"Pudgy Penguins könnte der Welt beweisen, dass NFTs ein mächtiges Werkzeug sind, um eine IP und eine Marke auf effizientere und organische Weise aufzubauen. Aber nicht alles, was wir tun, sollte auf dem Web3 basieren oder sich auf das Web3-Publikum konzentrieren: Um eine erfolgreiche IP zu werden, muss man die Verbraucher dort treffen, wo sie sind, und das sind heute immer noch Web2-Plattformen und der Einzelhandel. Diese Strategie schafft nicht nur mehr Einnahmequellen für das Unternehmen (die durch das dezentralisierte Eigentum an der IP mit der Community geteilt werden können). Sie schafft auch die Möglichkeit, mehr Menschen ins Web3 zu bringen, indem sie sich in einen Charakter und ein Universum verlieben, was sie dazu motivieren wird, neue Produkte auszuprobieren, die auf Web3 mit reineren Absichten als finanziellen Spekulationen aufgebaut sind." - Fifi, Leider der Pudgy Penguins Europe

Bored Ape Yacht Club

Der Bored Ape Yacht Club (BAYC) ist eine der bekanntesten NFT-Sammlungen. Sie wird von Yuga Labs verwaltet, das auch das geistige Eigentum von ikonischen Sammlungen wie CryptoPunks, Meebits, Mutant Bored Apes oder dem Proof Collective kontrolliert, zu dem Sammlungen wie Moonbirds, Oddities und Grails gehören. Yuga Labs hat auch eine beträchtliche Risikokapitalfinanzierung erhalten: 450 Millionen Dollar im Jahr 2022. Inzwischen hat BAYC bahnbrechende Partnerschaften mit renommierten Modemarken wie Gucci und Adidas geschlossen. Diese Kooperationen zielen darauf ab, die digitale und die physische Welt miteinander zu verbinden, beispielsweise durch die Integration von Luxusmode in den NFT-Raum und das Angebot einzigartiger Erfahrungen und Produkte für Gemeinschaften.

Yuga Labs erweitert sein Ökosystem mit ApeCoin, der 2022 eingeführt wurde, um das breitere NFT-Ökosystem zu unterstützen. ApeCoin ist das primäre Tauschmittel innerhalb des BAYC-Ökosystems und erleichtert Transaktionen für Waren, Veranstaltungen und exklusive digitale Inhalte. Er ermöglicht auch die Teilnahme an einer dezentralen autonomen Organisation (DAO), in der die Inhaber über Entscheidungen abstimmen. In diesem Jahr wurde in einer Abstimmung die Entwicklung einer eigenen Layer-2-Chain auf Ethereum und Arbitrum beschlossen. Das ApeChain-Testnetz "Curtis" wurde am 15. Juli gestartet und bietet mehr Unabhängigkeit und Entwicklungsfreiheit. Yuga Labs entwickelt auch "Otherside". Dabei handelt es sich um ein Metaverse, das mit den NFT-Sammlungen und anderen bekannten NFTs kompatibel ist und es den Spielern ermöglicht, ihre NFTs als Spielcharaktere zu verwenden, sich zu verbinden, zu spielen und Belohnungen in der Wirtschaft des Spiels zu verdienen.

Azuki

Die im Anime-Stil gehaltenen Azuki PFPs, die von Chiru Labs im Januar 2022 auf den Markt gebracht wurden, gehören zu den erfolgreichsten NFT-Veröffentlichungen. Die erste Kollektion war eine holländische Auktion, die innerhalb von vier Minuten ausverkauft war und rund 29 Millionen Dollar einbrachte. Kurz darauf, im April 2022, brachte Azuki die Zweitkollektion "BEANZ" auf den Markt. Die Marke Azuki nährte die Erwartungen mit einer umfangreichen Roadmap und mehreren Entwicklungsbereichen, die alle durch die Anime-Storyline von Azuki miteinander verbunden sind. Azuki hat mit der Entwicklung seiner eigenen Metaverse-Erfahrung "Hilumia" begonnen, den Physical Backed Token (PBT) eingeführt und vor allem seine eigene High-End-Anime-Serie.

PBT ist ein quelloffener Token-Standard, der physische Gegenstände mit digitalen Token verknüpft und eine dezentrale Authentifizierung und Verfolgung des Eigentums ohne zentralen Server ermöglicht. Dies deutet darauf hin, dass Azuki über den digitalen Bereich hinaus expandieren möchte - ähnlich wie die Pudgy Penguins. Ein Videospiel mit einer eigenen Währung, BEAN, wird ebenfalls besprochen. Auf der Anime-Seite ist Goro Taniguchi als kreativer Produzent zu Azuki gestossen. Taniguchi arbeitete an bekannten Anime-Titeln wie One Piece und Code Geass.

Im Sommer 2023 wurde die Sammlerbasis mit der Azuki Elmentals Sammlung von 20'000 PFPs weiter ausgebaut. Die Elementals-Kollektion sammelte 38 Millionen in 15 Minuten. Eine beeindruckende Leistung, denn die Elementals sind bereits die dritte Sammlung innerhalb des Azuki-Ökosystems. Die Mitglieder von "The Garden" haben bevorzugten Zugang zu diesen Facetten der Marke. The Garden ist der Name, der der Azuki-Sammlergemeinschaft gegeben wurde. Wer ein Azuki NFT oder eine der sekundären Kollektionen besitzt, erhält Zugang zu exklusiven Drops, Kollaborationen, Live-Events und mehr.

Doodles

Doodles hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2021 als ein bedeutendes und einflussreiches Projekt im NFT-Raum etabliert. Die Kunst des NFT-Projekts basiert auf handgezeichneten Elementen von Scott Martin alias Burnt Toast. Die Kunst hat seinen typischen bunten und verspielten Stil. Der Einfluss von Julian Holguin, dem ehemaligen Präsidenten des amerikanischen Musik- und Unterhaltungsmagazins Billboard, auf die Marke ist deutlich spürbar. Das Projekt hat hochkarätige Kollaborationen, wie z.B. mit Pharrell Williams, dem Chief Brand Officer. Es liefert immersive Events wie mit dem Rapper Coi Leray oder zusammen mit etablierten Web2-Marken wie G-Shock und Crocs. Besitzer von Doodles NFTs erhalten Zugang zu exklusiven Veranstaltungen und Erlebnissen und haben bestimmte Stimmrechte.

Das Doodles-Ökosystem ist mit der Einführung von Sekundärsammlungen gewachsen. Wie bei NFT-Projekten üblich, handelt es sich bei Doodles um Stücke wie Space Doodles, Dooplicators und Genesis Boxes. Eine interessante Anwendung ist darüber hinaus Stoodio. Eine Plattform, die es ermöglicht, Doodles mit Kleidungsstücken aus diesen Sekundärsammlungen zu individualisieren. Die Doodles-Community ist ein zentraler Aspekt des Projekts. Die Community stimmt über Kandidaten für den "Doodles Community Council" ab, der eine transparente Kommunikation und Governance gewährleistet. Mit strategischen Schritten wie der Übernahme des preisgekrönten Animationsstudios Golden Wolf und der Sicherung einer beträchtlichen Finanzierung durch den kryptofreundlichen Reddit-Gründer Alexis Ohanian's VC Seven Seven Six hat Doodles die richtigen Weichen für seinen Durchbruch gestellt.

Claynosaurz

Die meisten der bekannten NFT-Projekte wurden auf der Ethereum-Blockchain gestartet. Ethereum ist zwar kampferprobt und sehr innovativ, hat aber extrem hohe Gebühren, die von der Netzwerknutzung abhängen. In krassem Gegensatz dazu steht die Solana-Blockchain, bei der die Gebühren nur ein paar Cent betragen. Das NFT-Ökosystem von Solana begann nach dem grossen NFT-Bullrun, der sich auf Ethereum konzentrierte, zu blühen. Einige bemerkenswerte Projekte wurden gestartet, darunter das mit Spannung erwartete Claynosaurz NFT-Projekt, das Dinosaurier-Figuren im Claymation-Stil zeigt und Ende 2022 auf den Markt kam. Jeder NFT ist eine detaillierte, digitalisierte 3D-Tonskulptur, was das Projekt in seinem künstlerischen Ansatz einzigartig macht.

Das Claynosaurz-Projekt hat durch den strategischen Einsatz von Discord, Spielen und Veranstaltungen eine engagierte Community aufgebaut. Es nutzt auch eine reichhaltige und sich entwickelnde Geschichte mit Beiträgen der Community. Durch die Betonung von Web3-Prinzipien unterscheidet sich das Projekt von der traditionellen Entwicklung von geistigem Eigentum, indem es die Community frühzeitig einbindet und um kontinuierliches Feedback bittet. Über die ursprüngliche NFT-Sammlung hinaus hat sich Claynosaurz um Gegenstände wie Claymaker, Clays oder Sammlerstücke erweitert, die auf Veranstaltungen verteilt werden. Als Einnahmequelle entwickelt das Team ein Spiel mit einem einzigartigen Beteiligungsmodell und plant, die IP auf traditionelle Medienformate wie Kurzvideos, Fernsehsendungen oder Filme auszuweiten.