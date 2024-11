Memecoins konkurrieren mit etablierten Krypto-Sektoren

Nachdem Dogecoin in den letzten Wochen um über 100% gestiegen ist, ziehen Memecoins erneut die Aufmerksamkeit der Krypto-Märkte auf sich. Im Laufe der Zeit sind neue Segmente entstanden, wobei Token mit Hunde- und Katzenmotiven den Grossteil des Marktes ausmachen.

Memecoins sind Kryptowährungen, die von Internet-Memes und viralen Inhalten inspiriert sind und oft eher von einem Hype in der Community als von ihrem eigentlichen Wert oder Nutzen angetrieben werden. Beispiele hierfür sind Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) sowie andere Token mit Tiermotiven. Zu den neuen Narrativen gehören Memecoins, die auf KI-Agenten basieren – autonome Social-Media-Konten, die von künstlicher Intelligenz betrieben werden. Ein Überblick über den aktuellen Memecoin-Trend.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Die Herkunft der Memes

Der Begriff „Meme“ wurde vom Evolutionsbiologen Richard Dawkins eingeführt. In seinem 1976 erschienenen Buch „The Selfish Gene“ beschrieb er Meme als Einheiten kultureller Übertragung, die den Genen in der Biologie ähneln. Memes entwickeln sich durch Variations- und Selektionsprozesse, die es ihnen ermöglichen, sich zu replizieren und zu mutieren, während sie sich über Kontexte und Gemeinschaften ausbreiten. Internet-Memes haben seit Mitte der 1990er Jahre an Bedeutung gewonnen und sind zu einem wichtigen Aspekt der Online-Kultur und -Kommunikation geworden. Sie haben kulturelle Bedeutung, da sie gesellschaftliche Einstellungen, Trends und aktuelle Ereignisse widerspiegeln.

Der erste Memecoin wurde im Dezember 2013 eingeführt. Dogecoin (DOGE) wurde von den Software-Ingenieuren Billy Markus und Jackson Palmer unter Verwendung des beliebten „Doge“-Memes geschaffen, das einen Shiba Inu-Hund als Logo zeigt. Ursprünglich als Scherz gedacht, gewann Dogecoin in Online-Communities an Bedeutung, insbesondere auf Plattformen wie Reddit und Twitter. Seine aktive Community half dabei, eine treue Anhängerschaft aufzubauen. Die Tweets von Elon Musk führten im Laufe der Jahre zu erheblichen Preissprüngen. Obwohl Dogecoin keinen ernsthaften Nutzen hat, gehört der Memecoin mittlerweile zu den wichtigsten Kryptowährungen und hat eine Marktkapitalisierung von 63 Milliarden US-Dollar. Damit gehört DOGE zu den Top 10 aller Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.

Memecoins sind kulturelle Signifikanten, die gesellschaftliche Einstellungen, Trends und aktuelle Ereignisse widerspiegeln. Laut Murad Mahmudov, einem Influencer im Bereich der Memecoins, werden in dieser Ära der Memes die „kultischen“ Memes die grossen Gewinner sein. Damit sind Memes gemeint, die die stärkste Community haben, die ihr Narrativ mit absoluter Überzeugung unterstützt. Er beschreibt Memecoins als die neue Anlageklasse, in der die jetzige Generation den alleinigen Vorteil hat, die besser ausgebildete und wohlhabendere Generation der Babyboomer zu übertreffen. Seiner Meinung nach waren die 1960er Jahre der richtige Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren und generationenübergreifenden Wohlstand zu schaffen, gefolgt vom Aktienmarkt, dann dem Technologiesektor und jetzt Memecoins in der Post-Software-Ära.

My Theory on why Memecoins are Dominating ...and why many of them will do 100x+ from here pic.twitter.com/gWlGdBYhtZ — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) November 12, 2024

Arten der Memecoins

Memecoins können grob in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. DOGE löste einen Trend aus, der mehrere Shiba-Inu- oder andere Hundemotive hervorbrachte. Derzeit machen von Hunden inspirierte Memecoins über 70% der Meme-Marktkapitalisierung aus. Dies löste eine Gegenbewegung von Katzenmünzen wie POPCAT und MOG aus, die etwa 5% des Marktes ausmachen. Als Frosch ist PEPE ein weiterer Memecoin mit Tiermotiv. Die meisten der Top 10 Memecoins nach Marktkapitalisierung fallen in diese Tierbegeisterung. Andere auffällige Beispiele sind BRETT, das sich an die Base-Blockchain-Community richtet. Während der Präsidentschaftskampagnen von Trump und Biden erlebten von den Kandidaten abgeleitete Coins starke Kursanstiege. Andere entstehen in viralen Momenten. Ein Neuling ist PNUT, benannt nach dem gleichnamigen Haushörnchen P'Nut, das getötet wurde und in den USA für Empörung in den Medien sorgte. Ein Trend, den Elon Musk schnell aufgriff und den Memecoin in die Top 100 aller Kryptowährungen beförderte.

Eine der vielleicht interessantesten Narrativen der letzten Zeit dreht sich um KI-Agenten. Ein Phänomen, bei dem autonome KI-Bots Geschichten oder Ideen erstellen und verbreiten. Diese Agenten interagieren mit Benutzern auf Social-Media-Plattformen und bauen sich eine Anhängerschaft auf. Die Konten sind an Projekte und bestimmte Token gebunden. Das erfolgreichste Beispiel ist Goatseus Maximus (GOAT), das mittlerweile eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 1 Milliarde US-Dollar geniesst. Truth Terminal, eine zielorientierte KI, die behauptet, empfindungsfähig zu sein, wirbt für die Kryptowährung GOAT. Das Projekt wurde vom Risikokapitalgeber Marc Andreessen unterstützt, der Truth Terminal 50'000 US-Dollar in Bitcoin schickte.

Tweets by truth_terminal

Coinbase Ventures war ein früher Anwender dieses Trends und stellte seine Vision für die Integration von Blockchain und KI vor. Coinbase sieht KI-Agenten als transformative Einheiten innerhalb des „Agentic Web“, wo sie das Wirtschaftswachstum durch autonome Interaktion in der Blockchain-Infrastruktur vorantreiben könnten. Diese Agenten würden Krypto-Wallets verwenden, um Transaktionen auszuführen, auf dezentrale Ressourcen zuzugreifen und die Absichten der Benutzer zu erfüllen. Coinbase sieht sie als Schlüsselakteure in einer zukünftigen Wirtschaft, in der KI-Agenten Anwendungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Blockchain dominieren. Dies ermöglicht intelligentere und effizientere Systeme und gewährleistet gleichzeitig Datenschutz und Compliance durch überprüfbare Identitäten und kryptografischen Schutz.