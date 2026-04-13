Machtverschiebung bei Krypto-Börsen: Retail schlägt institutionell

Zentralisierte Krypto-Börsen stehen weiterhin im Zentrum des Kryptomarktes, doch ihre Rolle beginnt sich zu verschieben. Im Fokus steht zunehmend nicht mehr die reine Verwahrung von Kapital, sondern dessen tatsächliche Nutzung im Handel.

Zentralisierte Krypto-Börsen, sogenannte CEXs, bilden weiterhin das Rückgrat des Marktes. Sie stellen Liquidität bereit und fungieren als zentraler Zugangspunkt für private und institutionelle Investoren. Der aktuelle Report von CoinGecko zeigt, dass dabei nicht mehr die Höhe der gehaltenen Vermögenswerte entscheidend ist, sondern deren tatsächliche Nutzung.

Die Gesamtreserven der grössten Plattformen sind in den letzten zwei Jahren zwar deutlich gestiegen. Gleichzeitig verschiebt sich Kapital zunehmend zwischen den Plattformen. Plattformen mit aktiver, handelsorientierter Nutzerbasis gewinnen an Bedeutung, während andere Bestände verlieren.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Aktivität wird für zentralisierte Krypto-Börsen entscheidend

Institutionell geprägte Plattformen dienen weiterhin primär als Verwahrstellen. Ein grosser Teil der Bestände bleibt dort relativ ungenutzt. Börsen mit stärker retail-getriebenem Profil zeigen dagegen eine deutlich höhere Handelsaktivität. Liquidität zirkuliert schneller, Positionen werden häufiger angepasst.

Gleichzeitig verändert sich die Struktur der Nachfrage. Ein zunehmender Anteil institutioneller Investitionen fliesst über regulierte Produkte wie ETFs und nicht mehr direkt über Spot-Börsen. Das reduziert die Handelsaktivität auf klassischen Plattformen, ohne deren Bedeutung vollständig zu ersetzen. Diese Verschiebung wird zusätzlich durch die Struktur der Nachfrage verstärkt. Parallel dazu profitieren Plattformen mit aktiver Nutzerbasis von niedrigeren Gebühren, häufigeren Listings und trading-orientierten Funktionen, die Kapital gezielt in Bewegung bringen.

Diese Entwicklung zeigt, dass sich die Funktion zentralisierter Krypto-Börsen zunehmend verändert. Börsen wie Bitget oder MEXC gewinnen deutlich an Bedeutung, da sie eine aktive, handelsaffine Nutzerbasis anziehen und entsprechend höhere Kapitalumschlagraten aufweisen. Diese höhere Aktivität erhöht zwar die Effizienz, bringt aber auch eine höhere Sensitivität gegenüber Marktbewegungen mit sich. Kapital kann in solchen Strukturen schneller abfliessen, was in Stressphasen zusätzlichen Druck erzeugt.

In diesem Zusammenhang gewinnen dezentrale Börsen weiter an Boden. Ihr Anteil am globalen Spot-Handel wächst kontinuierlich und deutet auf eine strukturelle Verschiebung hin. Zentralisierte Plattformen dominieren das Geschäft weiterhin, doch die Richtung ist klar. Handelsaktivität verlagert sich schrittweise in Systeme, in denen Kapital effizienter und direkter eingesetzt wird.

Listings verlieren an Relevanz

Ein weiterer zentraler Befund betrifft neue Token-Listings. Sie sorgen weiterhin für Aufmerksamkeit, erweisen sich jedoch selten als nachhaltiger Renditetreiber. Ein Grossteil der neu gelisteten Assets verliert bereits früh an Wert und kann sich langfristig nicht behaupten. Diese Entwicklung deckt sich mit unserer früheren Analyse zur Token-Inflation. Die grosse Anzahl neuer Projekte trifft auf eine begrenzte Nachfrage. Selbst grosse Börsen listen nur einen Bruchteil der tatsächlich entstehenden Tokens, wodurch sich der Wettbewerb um Kapital weiter verschärft. Sichtbarkeit durch ein Listing reicht damit nicht mehr aus.

Für Investoren verschiebt sich der Fokus entsprechend. Entscheidend ist nicht der Zugang zu einer Börse, sondern ob ein Projekt reale Nutzung generiert und dauerhaft Kapital anziehen kann. Verstärkt wird dieser Effekt durch die Struktur des Handels selbst. Stablecoin-Paare dominieren den Grossteil des Volumens und verankern den Markt zunehmend in dollarbasierter Liquidität, in der Kapital schneller umgeschichtet und Risikopositionen entsprechend dynamischer aufgebaut und abgebaut werden.

Der Report bestätigt damit eine zentrale Entwicklung im Kryptomarkt. Nicht Listings oder Plattformgrösse bestimmen den Erfolg, sondern die tatsächliche Nutzung von Kapital.