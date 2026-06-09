Die Synergie zwischen KI und Blockchain wird überschätzt

Ein Konsortium von 25 Informatik-Forschern hält in einem 155-seitigen Survey fest, dass Kryptowährungen bei den grössten Vertrauens- und Zahlungsproblemen von KI nur begrenzten Nutzen stiften. Die Arbeit von IC3 über Krypto-Assets und KI relativiert damit ein dominantes Marktnarrativ.

IC3, die Initiative for CryptoCurrencies and Contracts, ist ein 2015 gegründetes akademisches Forschungskonsortium, das Grundlagenforschung zu Krypto-Protokollen und Smart-Contract-Sicherheit betreibt. Beteiligt sind 13 Universitäten, darunter Cornell Tech, Carnegie Mellon, Princeton, die ETH Zürich und die Universität Bern. Das Paper "Crypto x AI, AI x Crypto: A Survey" erschien im Juni 2026; als Co-Editoren zeichnen Giulia Fanti (Carnegie Mellon University) und Ari Juels (Cornell Tech) verantwortlich. Juels ist zugleich Chief Scientist bei Chainlink Labs und Mitautor des Chainlink-Whitepapers von 2017. Insgesamt trugen 25 Autoren aus Wissenschaft und Industrie bei, darunter Forscher von Flashbots, Offchain Labs, Ava Labs und Ritual Labs.

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Drei Thesen, die das Paper verwirft

Das erste widerlegte Versprechen betrifft die Autonomie von KI-Agenten. Befürworter argumentieren, ein Krypto-Wallet mache einen Agenten autonom, weil er selbst über Mittel verfügt. Die Forscher widersprechen: Wallet-Zugang ermögliche zwar Automatisierung, also programmatisches Handeln ohne menschliche Freigabe-Schleifen, jedoch keine echte Autonomie. KI-Agenten bleiben demnach von Menschen und der zugrundeliegenden Infrastruktur abhängig. Ein System werde nicht intelligenter, nur weil es ein Wallet besitze, und auch nicht widerstandsfähiger gegen menschliche Manipulation oder Abschaltung. Dieselbe Automatisierung könnten somit auch traditionelle Zahlungssysteme leisten.

"Automatisierung darf nicht mit Autonomie verwechselt werden." - IC3-Forscher, Crypto x AI, AI x Crypto: A Survey

Der zweite Punkt betrifft die Erkennung KI-generierter Inhalte. Blockchains taugen als hochintegre Zeitstempel- und Registrierungssysteme, jedoch nicht als Klassifikator, der menschliche von maschinellen Inhalten unterscheidet. Ein externer Klassifikator bleibt somit notwendig. Macht dieser einen Fehler und landet das Ergebnis on-chain, konserviert die Blockchain den Fehler dauerhaft, statt ihn zu korrigieren.

Der dritte Punkt betrifft algorithmische Verzerrungen, die im Trainingsprozess entstehen und sich nur durch überarbeitete Trainings- oder Inferenztechniken mindern lassen. Dezentralisierung adressiert die Ursache daher nicht: Sie erhöht zwar die Transparenz der Governance, doch belastbare Belege für eine tatsächliche Reduktion der Verzerrung fehlen. Allen drei Thesen liegt letztlich dasselbe Muster zugrunde: Blockchain verschiebt das Vertrauensproblem, statt es zu lösen.

Wo Blockchain laut IC3 tatsächlich KI nützt

Das Paper fällt kein pauschales Anti-Krypto-Urteil, sondern grenzt die plausiblen Anwendungsfelder präzise ab. Als vielversprechenden Mechanismus nennen die Forscher Zero-Knowledge-Proofs, mit denen sich KI-Ausgaben verifizieren lassen, ohne die Modellinterna offenzulegen. Ferner führt die Arbeit Trusted Execution Environments an, die KI-Berechnungen in einer abgesicherten Hardware-Umgebung nachweisbar machen. Zusammen bilden beide Verfahren einen kryptografischen Verifikations-Layer für KI-Dienste, der Ergebnisse prüfbar macht, ohne sensible Modelle offenzulegen.

Daneben sieht das Paper Wert in Herkunftsnachweisen: Blockchain-Zeitstempel machen Content- und Datenpipelines für das KI-Training nachvollziehbarer. Ebenfalls als legitim gelten programmierbare, zensurresistente Stablecoin-Zahlungen für Per-Request-API-Abrufe, wofür die Autoren das Solana-Google-Cloud-Produkt Pay.sh anführen. Solche Zahlungen kommen zudem ohne KYC pro Agent aus und laufen rund um die Uhr, also ausserhalb der Bankarbeitszeiten. Die Dezentralisierung von Training und Inferenz ordnen die Forscher zwar als potenziell nützlich ein, fordern aber stärkere quantitative Belege.

In der Gegenrichtung anerkennt die Umfrage, dass KI ihrerseits Blockchains stärken kann, etwa bei Betrugserkennung, Smart-Contract-Sicherheit und Echtzeit-Datenverarbeitung. Gleichzeitig warnt es, dass KI-gestützte Trading-Systeme neue Formen von Kollusion und Marktmissbrauch ermöglichen. Laufende IC3-Projekte wie Self-Sovereign Agent, IMMACULATE oder OML markieren schliesslich, welche dieser Fragen noch offen sind. Self-Sovereign Agent untersucht etwa, wann ein Krypto-Wallet für einen Agenten überhaupt sinnvoll ist, IMMACULATE prüft Modellsubstitution und Token-Überfakturierung, während OML Primitive für einen monetisierbaren KI-Modellvertrieb erforscht.

Agentic Payments: Was der Markt parallel aufbaut

Während die Forscher zur Vorsicht mahnen, baut die Industrie längst an der Infrastruktur für agentische Zahlungen. Eines der prominentesten laufenden Protokolle ist x402, das Coinbase und Cloudflare im Mai 2025 lancierten. Es nutzt den HTTP-Statuscode 402 („Payment Required"), um Stablecoin-Zahlungen direkt in HTTP-Interaktionen einzubetten. Der Server antwortet zunächst auf eine Agenten-Anfrage mit dem Code 402 und Zahlungsanweisungen, woraufhin der Agent eine signierte Zahlung konstruiert und on-chain abwickelt. Die Transaktionen laufen gaslos über EIP-3009 und Permit2, die Finality auf Base mit USDC beträgt rund zwei Sekunden, auf Solana sogar nur rund 400 Millisekunden. Das Protokoll ist quelloffen und erhebt keine eigenen Gebühren. Hinter der im September 2025 gegründeten x402 Foundation stehen ausserdem neben Coinbase und Cloudflare auch Google, Visa, AWS, Circle, Anthropic und Vercel.

Parallel drängen weitere Anbieter in den Markt. Consensys lancierte im Juni 2026 das selbstverwahrte MetaMask Agent Wallet als Early-Access-Programm mit 200 Plätzen; es erlaubt KI-Agenten autonomes Handeln auf EVM-Chains und Hyperliquid, gesichert durch tägliche Ausgabenlimits, Allowlists und einen Transaktionsschutz bis 10'000 USD monatlich. Das Startup Skyfire kombiniert ferner seine USDC-Rail KYAPay mit einem erweiterbaren Identitäts-Token, das Plattform-, Agent- und menschliche Identitäten verbindet, und sammelte 9.5 Mio. USD von Coinbase Ventures, a16z CSX und Neuberger Berman ein; Partner wie Anthropic, Cohere und Hugging Face testen die verbrauchsbasierte Abrechnung. Robinhood wiederum öffnete sein Agentic Trading im Mai 2026 für 27 Mio. finanzierte Konten, zunächst nur für Aktien, mit angekündigtem Krypto-Handel als nächstem Schritt. Die zentrale Forderung des Papers richtet sich genau an diese Welle: Befürworter müssen nachweisen, dass Krypto bei Kosten, Zugang oder Resilienz tatsächlich besser abschneidet als bestehende Zahlungsmittel.