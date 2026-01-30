Schweizer Börse SIX: Altcoins überholen Bitcoin beim Krypto-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen mit Krypto-Produkten an der SIX Swiss Exchange lag 2025 bei rund 6 Milliarden CHF – auf dem Niveau des Vorjahres. Doch hinter der stabilen Gesamtzahl verbirgt sich eine bemerkenswerte Verschiebung: Erstmals machten Altcoins einen grösseren Anteil am Umsatz aus als Bitcoin.

Bitcoin kam 2025 auf 32 Prozent des Handelsvolumens. Solana folgte mit 25 Prozent, XRP mit 15 Prozent und Ethereum mit 13 Prozent. Index-Produkte trugen 8 Prozent bei, übrige Basiswerte ebenfalls 8 Prozent. Damit entfielen rund zwei Drittel des gesamten Umsatzes auf Nicht-Bitcoin-Produkte, wie aus dem SIX Crypto Trading Report 2025 hervorgeht. 2024 dominierte Bitcoin noch mit 51 Prozent des Volumens.

Solana und XRP verdrängen Ethereum

Die auffälligste Entwicklung betrifft Ethereum. Der nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowert fiel beim Handelsvolumen an der SIX auf den vierten Rang – hinter Solana und XRP. Beide Altcoins überholten Ethereum deutlich. Das meistgehandelte Einzelprodukt an der SIX war 2025 auch kein Bitcoin-ETP, sondern das 21Shares Solana Staking ETP (ASOL). Es erzielte einen Umsatz von 870 Millionen CHF bei 28'669 Trades. Auch das 21Shares XRP ETP (AXRP) kam auf beachtliche 440 Millionen CHF bei 20'266 Trades.

Zum Vergleich: Das führende Bitcoin-Produkt – WisdomTree Physical Bitcoin (BTCW) – erreichte 336 Millionen CHF bei 13'786 Trades. Das grösste Ethereum-Produkt, das 21Shares Ethereum Staking ETP (AETH), kam auf 205 Millionen CHF.

BlackRock betritt den Schweizer Markt

Zu den wichtigen Entwicklungen 2025 zählt der Einstieg von BlackRock. Der weltweit grösste Vermögensverwalter listete am 14. August 2025 seinen iShares Bitcoin ETP in CHF an der SIX. Das Produkt ist vollständig durch Bitcoin in Cold Storage bei Coinbase Custody besichert.

Neben BlackRock kamen weitere Emittenten an die SIX. Valour Digital Securities lancierte im Juli 2025 Produkte auf Internet Computer und Hedera. Leverage Shares folgte im November 2025 mit dreifach gehebelten Long- und Short-ETPs auf Bitcoin und Ethereum. Per Ende 2025 umfasste das Angebot über 450 Krypto-Produkte von mehr als 20 Emittenten.

21Shares dominiert, Niederlande holen auf

Bei den Emittenten bleibt 21Shares klar führend. Das Schweizer Unternehmen erzielte 2025 einen Umsatz von über 2.6 Milliarden CHF an der SIX – mehr als die nächsten vier Wettbewerber zusammen. WisdomTree folgte mit rund 600 Millionen CHF Umsatz, CoinShares mit 550 Millionen CHF. Leonteq kam auf rund 200 Millionen CHF, Bank Vontobel auf rund 150 Millionen CHF. Damit vereint 21Shares über 40 Prozent des gesamten Krypto-Umsatzes auf sich.

Die SIX ist längst ein internationaler Handelsplatz für Krypto-Produkte. Schweizer Teilnehmer stehen zwar mit 37 Prozent des Umsatzes an erster Stelle. Die Niederlande folgen jedoch mit 34 Prozent nahezu gleichauf. Das Vereinigte Königreich trägt 15 Prozent bei, Irland 10 Prozent. Deutschland kommt nur auf 1 Prozent – nachvollziehbar angesichts des konkurrierenden Angebots an der Deutschen Börse.

Beim Handelsvolumen nach Währung dominiert der US-Dollar mit 78 Prozent. CHF-denominierte Produkte machen 16 Prozent aus, Euro-Produkte 5 Prozent. Die klare Dollar-Dominanz spiegelt die globale Ausrichtung der an der SIX aktiven Investoren wider.