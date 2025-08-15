BlackRock bringt Schweizer Bitcoin-ETP an die SIX

Die Schweizer Börse SIX begrüsst iShares als 20. Emittenten von Exchange Traded Products (ETPs) mit Kryptowährungen als Basiswert. Das BlackRock Fondsunternehmen kotiert sein erstes in Europa gelistetes Produkt auf Bitcoin und erhöht damit die Gesamtzahl der bei SIX gelisteten Krypto-Produkte auf 487.

Das iShares Bitcoin ETP erweitert das Angebot an Krypto-ETPs bei SIX und bietet Anlegenden direkten Zugang zu Bitcoin über eine regulierte und transparente Börsenhandels-Infrastruktur. Jede ETP-Wertschrift entspricht einer bestimmten Menge an Bitcoin, bekannt als Krypto-Asset-Anspruch, und ist vollständig durch Bitcoin gedeckt. Hinterlegt wird diese bei Coinbase Custody International Limited, dem lizenzierten Verwahrer des Emittenten. Das ETP wird in Schweizer Franken gehandelt und von drei führenden Market Makern unterstützt, die Liquidität und effizienten Handel gewährleisten.

Verspäteter Start in der Schweiz

Der ETP wurde von einer Zweckgesellschaft mit Sitz in der Schweiz ausgegeben und notiert seit März auf Xetra, Euronext Paris und Euronext Amsterdam. Jetzt wird das Bitcoin-Produkt auch an der SIX handelbar. Laut Dirk Klee, CEO von BlackRock Schweiz, spielt das Schweizer Team eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des neuen Finanzprodukts. Bei Finews wurde der Länderchef wie folgt zitiert.

“Im iShares Bicoin ETP steckt viel Schweiz drin. Wir von BlackRock Schweiz waren wesentlich in der Entwicklung involviert. [...] Wir sind überzeugt, dass ETPs eine wichtige Rolle dabei spielen können, eine Brücke zwischen Krypto und traditioneller Finanzwelt zu schlagen - dank Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.” - Dirk Klee, CEO BlackRock Schweiz

Digitale Assets überschwemmen die SIX

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres haben die 194 bei SIX Swiss Exchange gelisteten Krypto-ETPs einen Handelsumsatz von CHF 2.3 Milliarden bei 116'000 Transaktionen generiert. Dies entspricht einem Anstieg von 44.5% im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von den insgesamt 194 ETPs mit Krypto-Asset-Basiswerten führt Bitcoin das Handelsvolumen mit einem Anteil von 36.1% seit Jahresbeginn an, gefolgt von Solana mit 23.0%. Die Einführung des neuen ETPs spiegle das wachsende Interesse der Anlegenden an Krypto-Produkten wider, wie aus einer Medienmitteilung der SIX hervorgeht.