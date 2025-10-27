Krypto-Marktausblick Q4 2025: Gegenwind auf dem Weg zu einer erneuten Hausse

Der Krypto-Markt tritt im letzten Quartal des Jahres 2025 in eine Phase der notwendigen Konsolidierung ein, nachdem er erhebliche Volatilität infolge geopolitischer Spannungen und makroökonomischer Veränderungen absorbiert hat.

Während die jüngsten Kursbewegungen – Bitcoin erreichte kurzzeitig nahezu 100'000 USD, während Ethereum auf rund 3’900 USD fiel – eine gesteigerte Risikoaversion und eine nachlassende Dynamik aufgrund der erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank widerspiegeln, sehen Analysten diese Korrekturphase als notwendig an, um überschüssige Hebelwirkung abzubauen. Sie schaffe die Grundlage für eine nachhaltigere, institutionell getriebene Hausse im vierten Quartal.

Aktuelle Faktoren, die die Marktdynamik prägen

Die derzeitige Marktstimmung wird von drei zentralen Kräften bestimmt: globalen Handelskonflikten, dem US-Regierungsstillstand und erwarteten Veränderungen in der Geldpolitik. Die wieder aufgeflammten Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, geprägt von steigenden Zöllen, haben weltweit Risikoaversion ausgelöst. Zwar sorgt dies kurzfristig für Volatilität, da Risikoanlagen unter Druck geraten und die Kosten für Krypto-Mining-Hardware steigen, doch strukturell stärkt es die Position von Bitcoin als führenden Inflationsschutz und als Instrument für grenzenlose wirtschaftliche Teilhabe. Kapitalströme aus traditionellen Märkten werden zunehmend in Krypto umgeleitet, um Stabilität ausserhalb klassischer Systeme zu suchen.

Im Inland wird der anhaltende Stillstand der US-Regierung als vorübergehendes regulatorisches Hindernis betrachtet, das die Überprüfung von mindestens 16 ausstehenden Altcoin-ETF-Anträgen – darunter Solana, XRP, Litecoin und Dogecoin – verzögert. Während diese Verzögerung Milliarden an institutionellem Kapital vorübergehend ausbremst und Genehmigungen auf Ende Oktober oder November verschiebt, zeigt sie letztlich, wie weit das Ökosystem gereift ist. Die Grundlage für vereinfachte Börsenzulassungen ist bereits gelegt und dürfte nach Wiederaufnahme der Behördenarbeit eine Welle neuer ETF-Starts auslösen.

Auf geldpolitischer Ebene hat die nachlassende Dynamik rund um die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank zunächst die Stimmung gedämpft. Die erwartete Senkung um 25 Basispunkte (auf 3.75% - 4.00%) wird jedoch als entscheidender Impuls für mehr Liquidität gesehen. Die sinkenden Finanzierungskosten dürften neues Kapital in Risikoanlagen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) lenken, die kurzfristig um 5 - 10 % steigen könnten – und womöglich ein breiteres „Altseason“-Gefühl auslösen, wenn Kapital in grosse Altcoins wie Solana und XRP rotiert. Zudem signalisiert der Fokus der Fed auf Stablecoin-Integration und digitale Vermögenswerte – betont durch ihre „Payments Innovation Conference“ – eine zunehmende regulatorische Akzeptanz. Diese könnte Milliarden an tokenisierten Vermögenswerten freisetzen und den Zugang von Krypto-Unternehmen zu Masterkonten erleichtern, was die Entwicklung hin zu effizienten, hybriden TradFi-DeFi-Ökosystemen fördert.

Prognose für Q4 2025 und langfristige Entwicklung

Kurzfristig dürfte die Volatilität anhalten, während Bitcoin seine Unterstützungszone um 100'000 USD testet. Dennoch ist der Krypto-markt im vierten Quartal 2025 gut positioniert für eine starke Aufwärtsbewegung, angetrieben durch eine Kombination struktureller und ereignisgetriebener Katalysatoren. Zu den wichtigsten gehören die erwarteten SEC-Entscheidungen zu den 16 Altcoin-ETFs (Ende Oktober oder November), das Ethereum-Pectra-Upgrade zur Verbesserung der Skalierbarkeit sowie mögliche regulatorische Klarheit in den USA unter einer neuen Regierung.

Diese Faktoren dürften den institutionellen Einstieg beschleunigen, Bitcoins Rolle als Treasury-Asset festigen und erhebliche Kursgewinne fördern. Bitcoin wird bis Dezember 2025 auf 120'000 - 140'000 USD geschätzt, gestützt durch anhaltendes ETF-Wachstum und seine etablierte Funktion als digitales Wertaufbewahrungsmittel. Ethereum dürfte von Layer-2-Innovationen, Staking-Nachfrage und der Expansion von DeFi profitieren, mit einem Kursziel von 5’000 - 6’000 USD. Gleichzeitig dürfte die Kapitalrotation zu überdurchschnittlichen Gewinnen bei ausgewählten Altcoins wie Solana, Cardano und Chainlink führen – Projekte mit realer Anwendungsadaption könnten Kurssteigerungen von bis zu 10x erleben. Diese Entwicklung zeigt sich bereits im DeFi-Sektor, wo Perpetual-DEXs wie Aster mit über 10 Mrd. USD Handelsvolumen boomen und PayFi-Protokolle sowie universelle Börsen für nahtlose Cross-Chain-Zahlungen an Bedeutung gewinnen – ein Hinweis auf DeFis Fortschritt hin zu effizienter, benutzerorientierter Finanzarchitektur.

Der aktuelle Bullenzyklus gilt insgesamt als längst nicht abgeschlossen. Strukturelle Treiber wie anhaltende institutionelle Zuflüsse und die Nach-Halving-Dynamik deuten darauf hin, dass sich der Zyklus bis 2026 verlängern könnte – mit zunehmender Reife und geringerer Volatilität für gesündere Marktbedingungen. Bis Ende 2025 könnten die fortgesetzte institutionelle Akzeptanz und die Angebotsverknappung nach dem Halving die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-marktes über 4.5 Billionen USD treiben – ein Zeichen für eine stärkere, reifere Phase des aktuellen Bullenmarkts.