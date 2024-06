GameStop-Saga: kommt bald Bitcoin auf die Bilanz?

Vor einigen Wochen feierte die WallStreetBets-Ikone Keith Gill (besser bekannt als "Roaring Kitty") sein Comeback. Ähnlich wie vor drei Jahren startete der subsequente Ansturm auf "Meme-Aktien" grobe Kursausschläge. Mit den neuen Mitteln könnte GameStop Bitcoin kaufen, hoffen einige Spekulanten.

Die Bewegung rund um Keith Gill ist eine lose Anti-Wall-Street-Gemeinschaft von Privatanlegern im Internet. Statt Fundamentaldaten steht das Narrativ ("Meme") und ein Gemeinschaftsgefühl an erster Stelle. Das Ziel der Bewegung: Den Preis der Meme-Aktien in die Höhe zu treiben und Hedgefonds mit erheblichen Leerverkäufen (engl. = Shorts) in die Knie zu zwingen. Während die GameStop-Saga 2021 durch fragwürdige Einschränkungen der führenden Investmentanbieter gestoppt wurde, startete Keith Gills kürzliches Wiedererscheinen auf sozialen Medien eine zweite Runde.

Anfang 2021 teilte Keith Gill (bekannt als "Roaring Kitty" auf Reddit) erstmals seine optimistische Analyse über GameStop (GME), einen angeschlagenen Videospielhändler. Seine Beiträge inspirierten eine massive Kaufwelle von Privatanlegern im Reddit-Forum WallStreetBets, die sich gegen Hedgefonds richtete, die stark auf einen Kursverfall von GME gesetzt hatten. Zu der Zeit lag die Anzahl der leerverkauften Aktien im Verhältnis zum gesamten öffentlichen Aktienbesitz bei sagenhaften 140%.

Diese kollektive Aktion der Privatanleger rund um das Redditforum führte dazu, dass der Aktienkurs von GameStop in weniger als einem Monat um über 1'000% anstieg. Dies bescherte Hedgefonds mit gehebelten Wetten auf einen Kursrückgang, wie Melvin Capital, Verluste in Milliardenhöhe. Der beispiellose Anstieg erregte aber auch die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden und führte zu einer Anhörung im Kongress.

Während dieser Zeit deaktivierte Robinhood - die führende Investmentapp in den USA - den Kaufknopf für GameStop. Per sofort waren nur Verkaufsaufträge möglich. Robinhood begründete dies mit erhöhten Clearinghouse-Anforderungen, aber Kritiker vermuteten Druck von Citadel - einem Market Maker mit Verbindungen zu Melvin Capital. Dies stärkte die Anti-Wall-Street-Bewegung umso mehr. Die GameStop-Manie löste auch einen Anstieg der Preise von Memecoins wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) aus, die bei derselben Community von Privatanlegern an Popularität gewannen. Elon Musks Unterstützung für Dogecoin trieb dessen Aufstieg weiter voran.

Am 13. Mai 2024 brach Keith Gill ("Roaring Kitty") sein fast dreijähriges Schweigen auf sozialen Medien mit einem Meme auf X (ehemals Twitter). Die angedeutete Rückkehr löste Begeisterung unter Privatanlegern aus, ähnlich wie bei der ursprünglichen GameStop-Saga 2021. Der Aktienkurs von GameStop (GME) stieg am 14. Mai um über 90%, was zu mehreren Handelsunterbrechungen führte. Am 7. Juni hielt ausserdem Gill seinen ersten Livestream seit Jahren. Dieser bot wenig neue finanzielle Einblicke, legte dafür aber willkürliche Handelsunterbrüche durch Börsen aufgrund seiner Aussagen nahe. Über 600'000 Zuschauer verfolgten den Livestream in Echtzeit.

Doch eben wie in der ersten Runde der Saga kämpft die Gemeinschaft rund um Roaring Kitty eine Schlacht auf fremdem Territorium. Wer Wall Street über Investitionen bei Wall Street-Institutionen zu Fall bringen möchte, wird unweigerlich auf Widerstand stossen. Robinhood & Co. verhängen dank automatisierten Vorgängen Handelseinschränkungen im Rekordtempo. Aber auch das Management der Meme-Aktien möchte seinen Teil des Kuchens. So hat GameStop letzte Woche 2.1 Mrd. USD durch neue Aktienausgaben eingenommen. Dies verwässert natürlich den Preis bereits ausstehender Aktien.

Die Chance für Bitcoin und das breitere Krypto-Ökosystem ist offensichtlich. Das "digitale Gold" stellt den ersten Vermögenswert ohne die Möglichkeit zusätzlicher Verwässerung durch Inflation dar. Genau wie die Gemeinschaft um Roaring Kitty entstand Bitcoin als direkte Antwort auf Fehltritte des traditionellen Bankensystems. Im dezentralen Netzwerk herrschen festgelegte Regeln. Keine Akteure die willkürlich neue Bitcoin ausgeben, Handelsstopps fordern oder Anleger anderweitig von Investitionen abhalten.

Im DeFi Bereich können Nutzer über dezentrale Protokolle wie Uniswap jegliche Kryptowährungen ohne einen zentralisierten Vermittler handeln. Das Market Making betreibt eine mathematische Funktion mit Liquidität, die andere Nutzer bereitstellen. Und Schnittstellen gibt es von unterschiedlichen Anbietern. Entsprechend findet auf diesen Börsen echte Preisfindung 24/7 ohne willkürliche Interventionen statt. Dies führte zu einer skurrilen Symbiose der GameStop-Bewegung und der Krypto-Gemeinschaft.

Da jedermann neue Kryptowährungen ausgeben kann, entstand diesen Februar ein völlig unabhängiger Memecoin mit dem Namen GameStop (GME). Die Kryptowährung hat keine Verbindung zum Unternehmen oder dessen Aktie. Lediglich der Name und Ticker sind deckungsgleich. Und trotzdem profitierte der Memecoin massiv von Keith Gills Comeback. Der Preis der Kryptowährung schnellte während des Livestreams um 5'000% an und handelt aktuell bei einer Marktkapitalisierung von 110 Millionen USD. Dank dezentralen Protokollen kann sich diese Meme-Manie an den Krypto-Märkten vollständig entfalten.

Einige Anleger hoffen auf einen neuen Höhepunkt der Saga an der heutigen GameStop-Hauptversammlung. Aktienhalter werden über einige neue Vorschläge der Geschäftsleitung abstimmen dürfen. Die Fragen der Aktionäre in Bezug auf die Verwässerung und die Aussicht auf die Ausgabe weiterer Aktien dürften im Mittelpunkt stehen. Auch die Strategie, wie die über 4 Milliarden USD an Barmitteln sinnvoll genutzt werden können, wird ein heiss erwartetes Thema sein. Denn das eigentliche Geschäft GameStops, der Verkauf physischer Videospiele und Konsolen, befindet sich auf dem absteigenden Ast.

Was einen erneuten Ansturm auf die Aktie auslösen könnte, wäre eine Diversifizierung der Bilanz in Bitcoin. Zwei der stärksten Anti-Wall-Street-Gemeinschaften würden vereint. Und GameStop hätte ein inflationsresistentes Asset auf der Bilanz. Allerdings gibt es für solche Pläne keine Belege ausserhalb blinder Spekulation von Bitcoinern.

CEO of GameStop, Ryan Cohen, now has the potential to deploy $4.5 billion in cash into rebuilding $GME.

Consider what would happen to the stock price if GameStop bought BILLIONS in #Bitcoin.

This would be the most insane reversal and parabolic rise in a company in history. 🤯 pic.twitter.com/QPPzX6MgQf

— The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) June 12, 2024