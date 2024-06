Der rasche Aufstieg der Promi-Memecoins

Memecoins sind eine Art Kryptowährung mit Inspiration von Witzen ("Memes") aus dem Internet. Memecoins sollen lediglich lustig sein und haben keinen Nutzen. Ihr Preis wird durch Narrative und Engagement im Internet bestimmt. Die Popularität wird durch virale Online-Inhalte wie Tweets, Videos oder Nachrichten ausgelöst.

Dogecoin (DOGE) war einer der ersten Memecoins auf dem Markt und ist nach Marktkapitalisierung der namhafteste. Die Kryptowährung wurde 2013 von den Software-Ingenieuren Billy Markus und Jackson Palmer geschaffen. Die Kryptowährung ist bekanntlich mit dem Bild eines Shiba-Inu-Hundes gekennzeichnet. Dogecoin erlangte Kultstatus und sein Wert stieg in den letzten Jahren sprunghaft an. Prominente wie Elon Musk unterstützten den Memecoin, während einige Unternehmen wie Tesla DOGE sogar als Zahlungsmittel akzeptieren. Auf seinem Höhepunkt erreichte Dogecoin eine Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden Dollar. Seitdem ist er deutlich gesunken, ist aber immer noch rund 20 Milliarden Dollar wert. Dies unterstreicht die extreme Volatilität des Memecoin-Marktes, aber auch das Gefühl einer finanziellen Opportunität für Leute, was die Hauptattraktion dieser Kryptowährungen darstellt.

Memecoins auf verschiedenen Blockchains

Aufgrund des Open-Source-Charakters der Blockchain-Technologie können Schöpfer bestehende Kryptowährungen mit minimalen Änderungen abspalten (engl. = Fork), wodurch Memecoins relativ einfach zu erstellen sind. Darüber hinaus ist weder ein Nutzen erforderlich, noch muss ein Produkt entwickelt werden. Diese niedrige Einstiegshürde hat zur Verbreitung des Memecoin-Sektors geführt, der insbesondere im jüngsten Zyklus ein erhebliches Wachstum erfahren hat. Viele Memecoins, die auf DOGE folgten, profitierten von dessen Erfolg. Andere bedeutende Nachfolger von DOGE sind Shiba Inu, Floki, Baby Doge oder Bonk. Alle diese Münzen nutzten ein Derivat der Hunderasse Shiba Inu als Meme.

Während die erste Meme-Manie auf Ethereum stattfand, findet eine Verschiebung in Richtung des Solana-Ökosystems statt. Im Vergleich zu Ethereum hat Solana viel niedrigere Transaktionsgebühren. Die Transaktionsgebühren von Solana werden auch nicht stark von der Netzwerknutzung beeinflusst. Dies steht im krassen Gegensatz zu Ethereum, wo die Kosten normalerweise im Bereich von ein paar Dollar liegen, aber 50 oder sogar 100 Dollar übersteigen können, wenn das Netzwerk stark ausgelastet wird. Die niedrigen Gebühren fördern den Handel und machen es einfacher, neue Nutzer in das Ökosystem einzubinden.

Wie Solana den Löwenanteil des Memecoin-Ökosystems eroberte

Ein wichtiger Faktor für den 2024 Memecoin-Rausch auf Solana war die dApp pump.fun. Das Projekt vereinfachte die Erstellung von sowie das Investieren in Memecoins. Die Einführung eines neuen Token kostet lediglich 0.02 SOL, also weniger als 3 USD, und erfordert keine Programmierkenntnisse. Der Schöpfer füllt einfach ein Formular aus und lädt ein Bild oder eine Gif-Datei hoch. Die Nutzer der pump.fun-Plattform fungieren als Liquiditätsanbieter für den Memecoin. Wenn Nutzer Münzen kaufen, steigt die "Bonding Curve" des Token. Dabei handelt es sich um eine mathematische Funktion, die den Preis eines Token auf der Grundlage seines Angebots bestimmt; je mehr Token gekauft werden, desto höher ist der Preis. Sobald die Marktkapitalisierung auf pump.fun 69'000 USD erzielt, werden automatisch 12'000 USD an Liquidität in den Solana DEX Raydium eingezahlt und verbrannt.

Durch diesen vereinfachten Mechanismus entfällt die Notwendigkeit, einen anfänglichen Liquiditätspool bereitzustellen, und die Anforderungen und damit die Eintrittsbarrieren für die Einführung eines Token werden gesenkt. Nach Angaben von Dune Analytics hat die pump.fun-Plattform über 35 Millionen US-Dollar Umsatz generiert und fast 100 Millionen Token wurden über die dApp ausgegeben. All dies geschah innerhalb vier Monate nach dem Start der dApp im März 2024. Nicht einmal ein Insider-Exploit durch eine Person, die im Mai fast 2 Millionen Dollar aus den Bonding Curve Contracts gestohlen hat, konnte das Wachstum stoppen.

Memecoins feiern eine Renaissance

Derzeit beläuft sich die gesamte Marktkapitalisierung aller Memecoins laut Daten von CoinGecko auf rund 60 Millionen US-Dollar. Traditionell ist Ethereum die Kette, auf der das meiste Handelsvolumen stattfindet. Doch Anfang 2021 gab es vereinzelte Fälle, in denen die Binance Smart Chain (BSC) starkes Wachstum verzeichnete. Zu dieser Zeit konnte die dezentrale Börse PancakeSwap ein erhebliches Volumen erlangen, das bis heute nicht mehr erreicht wurde. Im Jahr 2024 hat sich Solana in Bezug auf die Handelsaktivität als starker Konkurrent von Ethereum etabliert. Solana übertraf Ethereums On-Chain-Gesamtvolumen im März und erneut Anfang Juni. Diese Anstiege waren hauptsächlich auf den Handel mit Memecoins zurückzuführen.

Auch andere Metriken belegen das Wachstum von Solana. So hat sich beispielsweise die Gesamtzahl der aktiven Wallets seit Anfang des Jahres verdoppelt. Dies deutet auf einen Zustrom neuer Nutzer hin. Ausserdem werden täglich über 15'000 neue Token und eine vergleichbare Anzahl von NFTs auf Solana geprägt. Dies zeigt, wie aktiv die Blockchain genutzt wird.

Memecoins von Präsidenten und Prominenten

Wie in der Einleitung angedeutet, beginnen Memecoins oft als Witze oder Parodien, können aber einen erheblichen Wert und eine starke Anhängerschaft gewinnen. Ihr Wert wird durch ein Narrativ, virales Marketing und die Unterstützung durch Prominente bestimmt und nicht durch grundlegende Finanzkennzahlen oder Anwendungsfälle. Dies steht in scharfem Gegensatz zur traditionellen Betrachtungsweise von Vermögenswerten, die den Schwerpunkt auf Fundamentaldaten wie Produkte, Design, Geschäftsmodelle, Gründerteam oder detaillierte Roadmaps legt. Im Folgenden befinden sich einige Beispiele für beliebte Memecoins auf Solana.

Jeo Boden: $BODEN - eine falsch geschriebene Version des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden - erlebte einen monumentalen Erfolg mit einem Allzeithoch von fast 750 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Der Memecoin macht sich über Bidens geistige Gesundheit lustig. Die Boden-Meme-Kultur greift Internet-Trends auf und hat sogar ihre eigene Meme- Geschichte, Charaktere und Schreibweise, die ein Gemeinschaftsgefühl schaffen soll.

Doland Tremp: Es gibt viele Memecoins rund um den Ex-Präsidenten Donald Trump und seine prominenten Slogans wie "Make America Great Again". Die Tremp-Kryptowährung ist eine von ihnen und nutzt die Beliebtheit einer prominenten Kultur- oder Internetfigur. Genau wie bei Jeo Boden hoffen Händler auf zusätzliche Aufmerksamkeit während der US-Wahlsaison.

MOTHER Iggy: Die australische Rapperin Iggy Azalea hat mit der Einführung ihres Memecoins $MOTHER Wellen in der Krypto-Welt geschlagen. Im Gegensatz zu den meisten von Prominenten angetriebenen Memecoins, die schnell im Sande verlaufen, überlebte MOTHER bislang. Der Wert des Memecoins ist seit seiner Ankündigung um mehr als 22'000% gestiegen und die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 150 Millionen US-Dollar, was auf Azaleas aktive Werbung und das Engagement mit ihren Fans zurückzuführen ist.

Die australische Rapperin Iggy Azalea hat mit der Einführung ihres Memecoins $MOTHER Wellen in der Krypto-Welt geschlagen. Im Gegensatz zu den meisten von Prominenten angetriebenen Memecoins, die schnell im Sande verlaufen, überlebte MOTHER bislang. Der Wert des Memecoins ist seit seiner Ankündigung um mehr als 22'000% gestiegen und die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 150 Millionen US-Dollar, was auf Azaleas aktive Werbung und das Engagement mit ihren Fans zurückzuführen ist. HULKMANIA: Nicht alle Memecoins, die in Verbindung mit Prominenten lanciert werden, sind erfolgreich. In der Tat sind die meisten von ihnen einfach nur zur Bereicherung des Schöpfers bestimmt. Ein herausragendes Beispiel ist $HULK, ein Memecoin der Wrestling-Ikone Hulk Hogan. Die HULK-Münze erlebte kurz nach ihrer Veröffentlichung einen rasanten Aufschwung. Der Token stieg zunächst auf eine Marktkapitalisierung von fast 19 Millionen Dollar, bevor er nur zwei Tage später nach einem massiven Ausverkauf auf 1 Million Dollar abstürzte. Hogan bestritt jegliche Beteiligung und behauptete, sein Twitter-Konto sei gehackt oder missbraucht worden, um den Memecoin zu bewerben.

Besondere Vorsicht geboten

Memecoins haben sich als Teil des Krypto-Marktes etabliert. Ihre einfache Erstellung aufgrund neuer Anwendungen auf der Solana-Blockchain hat zu ihrer Verbreitung beigetragen. Memecoins stellen eine faszinierende Überschneidung von Internetkultur und Finanzspekulation dar. Aus einer traditionellen Finanzperspektive werden sie oft mit Skepsis betrachtet. Das liegt vor allem an ihrem spekulativen Charakter und dem Mangel an innerem Wert. Sie bieten zwar das Potenzial für hohe Renditen, sind aber auch mit erheblichen Risiken verbunden, wie die Kontroverse um Hulk Hogans HULK-Münze zeigt. Die meisten prominenten Persönlichkeiten haben nicht das Beste für ihre Fans im Sinn, so dass diese Münzen mit besonderer Skepsis betrachtet werden sollten.