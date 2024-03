Ethereum Governance – ist das Netzwerk wirklich dezentralisiert?

Ethereum leistete Pionierarbeit und ist nach Bitcoin die grösste Blockchain nach Marktkapitalisierung. Die Ethereum Foundation treibt Innovation bei dezentralen Anwendungen und Smart Contracts voran. Unter hinter den technologischen Errungenschaften steht ein dezentralisierter Governance-Rahmen; oder etwa nicht?

In einer gründlichen Analyse der Governance-Struktur der Ethereum-Blockchain bieten Fabian Schär und Co-Autoren Einblicke, die sich auf drei kritische Facetten konzentrieren: Transparenz, dezentrale Entscheidungsfindung und die Verbindung zwischen Governance-Entscheidungen und Token-Preisen. Es wurde festgestellt, dass eine Gruppe von 10 Personen für 68% der implementierten Ethereum Improvement Proposals (EIPs) verantwortlich ist. Ist dies noch ein dezentrales Modell oder ein System mit konzentrierter Macht? CVJ.CH hat das 46-seitige Forschungspapier untersucht, das sowohl die Stärken als auch die Schwächen von Ethereum hervorhebt und die Faktoren beleuchtet, die die künftige Rolle in der Blockchain-Welt bestimmen werden.

Was ist die Ethereum-Blockchain?

Ethereum hatte sein Initial Coin Offering (ICO) im Jahr 2014 und ging 2015 an den Start. Heute ist es eine bahnbrechende Blockchain-Plattform, die für ihre Vielseitigkeit über Kryptowährungen hinaus bekannt ist. Im Gegensatz zu Bitcoin unterstützt Ethereum die Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen (dApps). Ethereum arbeitet mit dem Proof of Stake (PoS)-Konsensmechanismus über ein Netzwerk von Knotenpunkten, wodurch die Notwendigkeit einer zentralen Kontrolle entfällt und transparente, fälschungssichere Transaktionen ermöglicht werden. Ether (ETH), die native Kryptowährung von Ethereum, treibt dieses Ökosystem an und dient sowohl als Tauschmittel als auch als Anreiz für die Netzwerkteilnehmer. Ethereums wegweisende Einführung von Smart Contracts hat zahlreiche Branchen revolutioniert. Diese automatisieren Vereinbarungen und Transaktionen, ohne sich auf Vermittler zu verlassen.

Das Ethereum-Ökosystem hat seitdem eine lebendige Gemeinschaft von Entwicklern und Innovatoren hervorgebracht. Durch seinen Open-Source-Charakter fördert Ethereum die Zusammenarbeit und das Experimentieren, was zur Entwicklung verschiedenster Anwendungen führt, die von dezentralem Finanzwesen (DeFi) über Videospiele bis hin zur Verwaltung dezentraler autonomer Organisationen (DAOs) und NFTs reichen. Infolgedessen hat sich Ethereum zu einem Eckpfeiler der Blockchain-Landschaft entwickelt, der Innovationen vorantreibt und als Katalysator für dezentralisierte Lösungen dient. Allerdings stellt sich die Frage, ob das System noch als dezentral angesehen werden kann, wenn die wichtigsten Entwicklungen von einer kleinen Gruppe von Personen vorangetrieben werden.

Offenheit und Transparenz von Ethereum

In der Blockchain-Landschaft sticht das Konzept der Transparenz als entscheidender Aspekt hervor. Es ist einer der Grundsätze, die in Open-Source-Gemeinschaften weltweit und im Bitcoin-Ethos, aus dem Ethereum hervorging, tief verankert sind. Dieses Prinzip ist nicht nur eine funktionale Notwendigkeit, sondern wird auch als kultureller Wert hochgehalten. Er beruht auf der Überzeugung, dass Offenheit die Zusammenarbeit erleichtert und zu positiven Ergebnissen führt. Mit Blick auf die Ethereum-Governance-Prozesse sind drei Massnahmen von zentraler Bedeutung: die Verfügbarkeit und technische Qualität der Ethereum-Protokolldokumente und -codes, die Anonymität der Teilnehmer und die Transparenz der Ethereum Foundation.

Eine grundlegende Überzeugung der Krypto-Gemeinschaften lautet: "Code ist Gesetz" (engl. = Code is law). Daher ist das Verständnis der technischen Dokumentation und des Codes im Zusammenhang mit Transaktionen unerlässlich. Dies stellt jedoch eine Herausforderung für diejenigen dar, denen es an technischem Fachwissen mangelt. Um die Lesbarkeit von Ethereum Improvement Proposals (EIPs) zu bewerten, wurden ihre Länge und Lesbarkeit mithilfe der Flesch Reading Ease Scale analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass in der Regel ein Verständnis auf Hochschulniveau erforderlich ist, was bei technischen Dokumenten zu erwarten ist. Bemühungen zur Verbesserung der Klarheit von EIPs könnten jedoch die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum verbessern.

Im Gegensatz zur weit verbreiteten Anonymität in der Kryptobranche, die oft mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, legen die meisten Ethereum-Mitwirkenden ihre Identität offen. Sie tun dies, obwohl es keine formale Anforderung gibt. 89% der Mitwirkenden und 79% der produktivsten Client-Entwickler geben ihren vollen Namen an. Darüber hinaus engagieren sich diese offengelegten Mitwirkenden aktiv auf Social-Media-Plattformen wie X (früher Twitter) oder Linkedin. Insgesamt ist das Mass an Transparenz in der Ethereum-Governance aussergewöhnlich und steht in krassem Gegensatz zu Governance-Modellen, die in traditionellen öffentlichen oder privaten Unternehmen zu finden sind.

EIPs: Wie Änderungen in Ethereum vorgenommen werden

Ethereums Verbesserungsvorschläge (Ethereum Improvement Proposals, EIPs) sind das Rückgrat der Ethereum-Entwicklung. Sie ermöglichen es den Mitgliedern der Community und den Entwicklern, Änderungen und Erweiterungen des Ethereum-Protokolls vorzuschlagen. Diese Vorschläge decken ein breites Spektrum an Verbesserungen ab, darunter Änderungen am Kernprotokoll, an der Client-Software und an den Standards für dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts. EIPs werden in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt, je nach dem Bereich, in dem sie vorgeschlagen werden. Dann durchlaufen sie einen strengen Prüfungsprozess, der Diskussionen zwischen Entwicklern und Community-Mitgliedern einschliesst, um ihre Annahme, Ablehnung oder Zurückstellung zu bestimmen.

EIP-Prozess von der Ideenfindung bis zur Umsetzung / Quelle: Forschungspapier "Decentralized Crypto Governance?"

Der Prozess beginnt mit der Ideenfindung und Diskussion auf Plattformen wie dem Ethereum Research Forum. Die Vorschläge durchlaufen die Entwurfs-, Überprüfungs- und endgültige Ausschreibungsphase, die eher von den Grundsätzen des groben Konsenses als von formellen Abstimmungen geleitet wird. Der EIP-Prozess (Abbildung oben) umfasst drei Hauptphasen. Einführung und Diskussion der EIPs, Umsetzung und Annahme. Nach ihrer Verabschiedung werden die EIPs von Ethereum-Clients implementiert. Die Clients werden von speziellen Entwicklungsteams betreut, die mit den EIP-Autoren zusammenarbeiten. Die EIPs werden auf der Grundlage der verfügbaren Ressourcen und des Feedbacks der Community nach Prioritäten geordnet. Nach der Implementierung entscheiden die Knotenbetreiber, ob sie die Änderungen übernehmen.

Die Rolle der Ethereum Foundation

Die Ethereum Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Zug, die sich der Unterstützung der Entwicklung und Weiterentwicklung der Ethereum-Blockchain widmet. Sie wurde 2014 von Vitalik Buterin, dem Mitbegründer von Ethereum, und mehreren anderen Schlüsselpersonen gegründet. Das Hauptziel der Stiftung ist die Finanzierung von Forschungs-, Entwicklungs- und Bildungsinitiativen, die zum Wachstum und zur Verbesserung des Ethereum-Ökosystems beitragen. Als solche spielt sie eine wichtige Rolle bei der Koordinierung des Entwicklungsplans von Ethereum, der Finanzierung der Entwicklung des Kernprotokolls, der Unterstützung von Gemeinschaftsprojekten und der Förderung der Adoption der Plattform.

Die Stiftung hat einen dreiköpfigen Vorstand und legt ihre Finanzierungsquellen und Adressen offen, die für eine Echtzeitüberwachung zugänglich sind. Trotz dieser Transparenz unterscheidet sich der operative Ansatz der Stiftung von konventionellen Praktiken, da sie sich nur begrenzt auf traditionelle Offenlegungsmethoden wie Finanz- und Prüfungsberichte stützt. Stattdessen nutzt sie die inhärente Transparenz der Blockchain-Technologie, die einen Einblick in Zuwendungen und Transaktionen ermöglicht. Dennoch scheinen die Governance-Prozesse der Stiftung im Vergleich zu traditionellen Einrichtungen weniger strukturiert zu sein, da der erste Finanzbericht erst 2022 veröffentlicht wurde.

Die Ethereum Foundation hat sowohl bei der Entwicklung der EIPs als auch bei der Entwicklung von Clients einen erheblichen Einfluss ausgeübt. In der Anfangsphase des Protokolls war die Stiftung zunächst massgeblich beteiligt, ihre Beteiligung an EIPs hat jedoch im Laufe der Zeit abgenommen, insbesondere bei EIPs für Token-Standards (ERC). Ihre Beteiligung an Kern-EIPs hat jedoch seit 2019 stetig zugenommen und macht nun über 40% der entsprechenden Vorschläge aus. Es ist erwähnenswert, dass die Daten keine Korrelation mit Foundation-Assoziierung und Erfolgswahrscheinlichkeit nahelegen.

Eine Aufschlüsselung der EIP-Autoren

Eine bemerkenswerte Konzentration der EIP-Erstellung ist bei einer ausgewählten Gruppe von Personen zu beobachten. Dies gilt insbesondere für wichtige EIPs, die grössere Änderungen am Protokoll vorschlagen. Als die einflussreichsten Autoren wurden Gavin John, Vitalik Buterin, Nick Johnson, Fabian Vogelsteller und Charles Cooper identifiziert. Ihre zentrale Stellung unterstreicht ihre bedeutenden Beiträge zur EIP-Produktion. Die Konzentration dieser Hauptautoren ist in den letzten fünf Jahren relativ unverändert geblieben. Darüber hinaus wurde eine kleine Anzahl von Autoren ermittelt, die zentrale Positionen innerhalb des Koautorennetzes einnehmen. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu den jüngsten Trends, die auf eine allmähliche Dezentralisierung des Netzwerks selbst hindeuten.

Auch wenn die wichtigsten EIPs in der Regel von einer ausgewählten Gruppe stammen, gibt es dennoch eine breitere Beteiligung und Diskussion in der Gemeinschaft. EIPs können zum Beispiel auf GitHub oder, was noch beliebter ist, im AllCoreDevs Meeting kommentiert werden. An diesen alle zwei Wochen stattfindenden Treffen nehmen Autoren, Mitwirkende und Kundenentwickler teil, die sich aufgrund ihrer technischen Komplexität ausschliesslich mit den wichtigsten EIPs befassen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Verfeinerung und endgültigen Fertigstellung der EIPs für die Implementierung durch den Kunden. Die Daten deuten darauf hin, dass sich die Autoren aktiv auf diese Treffen vorbereiten. Es scheint auch, als würden ihre Vorschläge in Reaktion auf das Feedback der Entwicklergemeinschaft geändert.

Auswirkungen der Governance auf den ETH-Preis

Die Governance-Struktur von Ethereum unterscheidet sich von anderen Kryptowährungen. Sie erlaubt die Teilnahme an Diskussionen unabhängig vom Ether-Besitz. Dies steht in deutlichem Gegensatz zu traditionellen aktionärsbasierten Governance-Systemen. Die Untersuchung der Ether-Kursentwicklung rund um die Abschlussdiskussionen erfolgreicher Kern-EIPs zeigt einen deutlichen Kursanstieg etwa 30 Handelstage zuvor. Dies verdeutlicht, dass die Ethereum-Governance einen gewissen spürbaren Einfluss auf den Wert von Ether hat. In den Tagen vor den EIP-Genehmigungen stiegen die Preise um durchschnittlich 12%.

Die Analyse des tatsächlichen Einflusses der Ethereum-Governance auf den Ether-Preis steht jedoch vor zwei Herausforderungen. Erstens muss ein geeigneter Vergleichsmassstab für den Preisvergleich ausgewählt werden. Dies erweist sich als schwierig, da Ether deutlich besser abschneidet als traditionelle Märkte wie der S&P 500 Index. Der Vergleich führt zu einer Aufwärtsdrift der kumulativen Renditen von Ether. Die Verwendung von Bitcoin als Benchmark mildert diese Abweichung. Die Verflechtung des Kryptowährungsmarktes birgt jedoch die Gefahr, dass governancebedingte Preisreaktionen aufgrund von Spillover-Effekten von Ethereums Performance auf Bitcoin oder Altcoins unterschätzt werden. Zweitens, der transparente Governance-Prozess von Ethereum. Der Prozess ist durch schrittweise Ankündigungen und umfangreiche öffentliche Diskussionen gekennzeichnet. Dies erschwert die Bewertung von Governance-bezogenen Preiseffekten, da die Vorschläge offen diskutiert und aktualisiert werden. Ein solcher Ansatz führt zu allmählichen Preisbewegungen bis zur endgültigen Festlegung.

Konklusion

Die gründliche Analyse verdeutlicht den Einfluss der Ethereum-Governance-Struktur auf wichtige Aspekte. Insbesondere bei der Einreichung und dem Abschluss von Vorschlägen sowie bei der Wertentwicklung der nativen Währung. Die Untersuchung zeigt eine Korrelation zwischen dem Zeitraum vor der EIP-Einführung und den Veränderungen des Marktwerts. Dies unterstreicht die Bedeutung der Governance-Struktur von Ethereum bei der Beeinflussung der Marktdynamik.

Die Konzentration der EIPs auf eine kleine Gruppe von Personen gab Anlass zu Bedenken hinsichtlich des dezentralen Charakters der Plattform. Sie deutet auf eine mögliche Zentralisierung der Entscheidungsgewalt hin. Das Ethereum-Ökosystem behält jedoch durch die aktive Beteiligung einer breiteren Gemeinschaft ein gewisses Mass an Dezentralisierung bei. Die Gemeinschaft ist in den gesamten Diskussions- und Entscheidungsprozess eingebunden. Plattformen wie GitHub und Entwicklertreffen unterstützen den offenen Dialog und die Zusammenarbeit. Dadurch wird sichergestellt, dass unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden und der dezentrale Ethos gewahrt bleibt.