XRP schiesst in die Top 3: Achtung vor „Unit Bias“

Über die vergangenen 30 Tage stieg der XRP-Preis um über 375%, was die Kryptowährung in die Top 3 nach Marktkapitalisierung beförderte. Damit knackte XRP das Hoch aus dem letzten Markzyklus und nähert sich dem Allzeithöchststand bei 3.40 USD.

XRP ist eine Kryptowährung, die von Ripple Labs entwickelt wurde, um schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen wird sie auf dem XRP-Ledger geführt, einer dezentralen Blockchain, die für die rasche Abwicklung von Transaktionen konzipiert wurde. Zu den Anwendungsfällen gehören laut Ripple Labs die Liquiditätsbereitstellung für Finanzinstitute und die Rationalisierung globaler Geldtransfers. Dieses Versprechen lockt Anleger seit 2013 trotz der hinkenden fundamentalen Aktivität.

XRP-Preis erreicht Mehrjahreshoch

Ripple Labs ist seit 2020 in einen rigorosen Gerichtsprozess mit der US-Wertpapieraufsicht (SEC) verwickelt. Die Behörde vertrat in einer Klage die Ansicht, das Unternehmen habe durch den öffentlichen Verkauf der Kryptowährung XRP ein nicht-registriertes Wertpapier an US-Kunden angeboten. Über die Jahre enthüllte sich der Fall als wegweisender Rechtsstreit, für den Ripple bis zu 200 Mio. USD an Anwaltskosten opferte. Jahre später erzielte Ripple einen Teilsieg, wonach XRP nicht von Natur aus ein Wertpapier ist, wenn es an Kleinanleger an öffentlichen Börsen verkauft wird.

Die SEC legte allerdings Berufung gegen das Urteil ein. Damit geht der Prozess im Frühjahr 2025 in die nächste Runde. Dank Trump Sieg wird dies unter einer weitaus Krypto-freundlicheren SEC stattfinden. Anleger hoffen auf einen Freispruch, der unter der neuen Administration wahrscheinlicher denn je erscheint. Entsprechend profitierte der XRP-Preis erheblich von den "Trump Trades". Innerhalb der drei Wochen seit dem Wahlsieg stieg XRP um über 300%. Der Preis nähert sich dem Allzeithoch bei 3.40 USD.

Achtung vor dem Unit Bias-Trugschluss

Auf fundamentaler Aktivität basiert der Preisanstieg kaum. Mit 63'000 monatlichen Nutzern und 260 Mio. USD an dApp-Volumen über die letzten 30 Tage liegt der XRP Ledger Lichtjahre hinter der Konkurrenz, so die Analyseplattform DappRadar. Ethereum verzeichnet trotz der hohen Gebühren 1.8 Mio. monatliche Nutzer und 177 Mrd. USD an dApp-Volumen, während Solana bei 111 Mio. Nutzern und 9 Mrd. USD dApp-Volumen liegt. Die meisten XRP-Anleger orientieren sich jedoch nicht an Fundamentaldaten. Viel eher hoffen sie auf einen Anstieg des aktuell "günstigen" Preises.

Diese Hoffnung basiert auf einem Trugschluss, der auch "Unit Bias" genannt wird. Anleger tendieren dazu, ganze Einheiten eines Vermögenswerts zu bevorzugen, während sie Teilkäufe oder kleinere Mengen oft unterbewerten. Statt mit 100 USD "nur 0.001 Bitcoin" zu kaufen, erhalten sie "ganze 42 XRP". Der Trugschluss liegt in der Bewertung einer Einheit statt des eigentlichen Marktwerts. Um einen Einheitspreis von 100 USD zu erreichen, müsste XRP eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen USD knacken. Was Angesichts des Bitcoin-Preises von 95'000 USD leicht klingt, ist markttechnisch völlig unrealistisch. Aktuell beträgt die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen rund 3.6 Billionen USD.