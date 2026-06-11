XRP News: Ripple lanciert Toolkit für agentische Zahlungen

Ripple hat den XRPL AI Starter Kit lanciert; ein Toolkit für Entwickler, die agentische Zahlungen auf dem XRP Ledger aufbauen. Das Paket unterstützt das x402-Protokoll und ermöglicht ausserdem automatisierte Transaktionen mit XRP sowie dem Ripple-eigenen Stablecoin RLUSD.

Der XRPL AI Starter Kit ist ein Entwickler-Toolkit aus mehreren Komponenten: einem MCP Server für Dokumentationszugriff, einem Agent Wallet Skill und einem Payment Skill. Zusammen erlauben sie KI-Agenten, Zahlungen autonom auszulösen, ohne API-Schlüssel oder manuelle Genehmigungsschleifen. Der XRP Ledger läuft zudem seit 2012 durchgehend und hat dabei nie eine Transaktion rückgängig gemacht. Transaktionen erreichen ebenfalls eine deterministische Finalität innerhalb von drei bis fünf Sekunden, bei vorhersehbaren Gebühren ohne Gas-Auktionen. Laut Ripple kann ein Entwickler somit innerhalb von 30 Minuten eine erste bestätigte Zahlung im Testnetz durchführen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

x402-Protokoll als Fundament agentischer Zahlungen auf XRPL

Das x402-Protokoll regelt, wie autonome Software für digitale Ressourcen bezahlt. Fordert ein Agent eine kostenpflichtige Ressource an, antwortet der Server mit dem HTTP-Statuscode 402 „Payment Required" und liefert die Zahlungsdetails im JSON-Format. Der Agent sendet daraufhin einen signierten Token-Transfer und wiederholt die Anfrage mit der Zahlungs-Payload, woraufhin ein Facilitator den Betrag on-chain abwickelt. Dieser Ablauf kommt folglich ohne Konten oder vorab hinterlegte API-Schlüssel aus und eignet sich für maschinelle Akteure.

Coinbase lancierte x402 ursprünglich im Mai 2025 als Open-Source-Standard. Am 2. April 2026 übergab der Konzern die Steuerung an die Linux Foundation, die dafür die x402 Foundation gründete. Zu deren über 20 Launch-Partnern zählen unter anderem Stripe, AWS, Google, Microsoft, Visa, Mastercard, Circle, Shopify und American Express. Vor XRPL unterstützte das Protokoll ebenso bereits Chains wie Base, Polygon, Arbitrum, Solana und Stellar.

Der XRP Ledger ist nun ebenfalls in diesen Standard integriert, gemeinsam mit dem Partner t54. Ripple hatte t54 Labs zuvor im Februar 2026 in einer Seed-Runde mit 5 Mio. USD unterstützt. Das Start-up bezeichnet sich selbst als „Trust-Layer für die agentische Wirtschaft" und liefert die Verbindung zwischen x402 und der XRPL-Infrastruktur. Nach Daten von April 2026 zählte der Standard insgesamt bereits rund 69'000 aktive Agenten und ein kumuliertes Volumen von etwa 50 Mio. USD. Ripple sichert sich somit früh eine Position in einem Protokoll, das eine breite Allianz aus Zahlungs- und Cloud-Konzernen trägt.

Mehrere Toolkit-Komponenten und ihre Funktion für Entwickler

Der Starter Kit bündelt mehrere Bausteine für den Einstieg. Den Kern bildet zunächst der XRPL Docs MCP Server, der Dokumentationszugriff über Claude, Claude Desktop, Cursor und eigene Frameworks bereitstellt. Hinzu kommen ein XRPL Agent Wallet Skill und ein XRPL Payment Skill für Claude, die einem Agenten das Verwalten einer Wallet und das Auslösen von Zahlungen ermöglichen. Eine Getting-Started-Anleitung und Referenzdokumentation für agentische Transaktionen runden das Paket ferner auf xrpl.org ab.

Als Zahlungsmittel dienen XRP und RLUSD, Ripples USD-gedeckter Stablecoin, der nativ auf dem XRP Ledger ausgegeben wird. RLUSD kam im Dezember 2024 global auf den Markt, nachdem das New York Department of Financial Services zuvor seine Genehmigung erteilt hatte. BNY Mellon agiert als Custodian der Reserven, während Deloitte monatliche Attestierungen erstellt. Die umlaufende Versorgung beträgt derzeit rund 1.5 Mrd. USD, hinterlegt mit Reservefonds von etwa 1.6 Mrd. USD. Damit positioniert der Konzern seinen eigenen Stablecoin als bevorzugtes Abrechnungsmittel für maschinelle Zahlungen.

Zugleich betont der Anbieter die niedrige Einstiegshürde. Nach eigenen Angaben lässt sich das Toolkit so einrichten, dass ein Entwickler ohne tiefe Vorkenntnisse des XRP Ledger eine agentische Zahlungslogik testen kann. Letztlich zielt Ripple darauf, früh Entwickler an die Plattform zu binden.

XRPL-Infrastruktur im Vergleich mit Ethereum und Base

Technisch bringt der XRP Ledger mehrere Eigenschaften mit, die für autonome Zahlungen relevant sind. Das Netzwerk arbeitet mit einem Federated-Consensus-Mechanismus, also weder Proof-of-Work noch Proof-of-Stake, und bestätigt oder verwirft Transaktionen innerhalb von drei bis fünf Sekunden. Die Gebühren beginnen vergleichsweise niedrig bei 0.00001 XRP und werden dauerhaft verbrannt, weshalb keine Gas-Auktionen oder Gebührenschätzungen anfallen. Daneben verfügt das Protokoll über eine eigene dezentrale Börse für Zahlungen in mehreren Währungen sowie über institutionelle Steuerungsfunktionen wie Escrow, Multi-Signing, Einzahlungsautorisierung und Trust Lines.

Bei der tatsächlichen Verbreitung von KI-Agenten liegt der XRP Ledger jedoch zurück. Ethereum zählt nach agentevm-Daten 27'903 eingesetzte KI-Agenten, Coinbases Base kommt hingegen auf 20'623, während XRPL in dieser Rangliste nicht führend auftaucht. Ripple tritt dem x402-Standard damit von einer technisch soliden, aber quantitativ schwachen Position aus bei.

Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um agentische Infrastruktur. MetaMask lancierte Anfang Juni 2026 eine selbstverwahrende Agent Wallet, die über Trusted Execution Environments abgesichert ist und einen Transaktionsschutz bis 10'000 USD pro Monat bietet. Robinhood öffnete zuvor bereits Ende Mai 2026 seine Plattform für KI-Agenten im Aktienhandel, zunächst als Beta über einen MCP-Server. Parallel mahnt ein 155-seitiges Survey-Paper der Forschungsinitiative IC3 zur Vorsicht: Blockchain habe nur „begrenzten Nutzen" für die Lösung von KI-Vertrauens- und Zahlungsproblemen, und Agenten mit Wallet-Zugriff blieben von ihren Entwicklern sowie traditioneller Infrastruktur abhängig.

Ripples strategische Wette auf den Markt für Maschinen-Zahlungen

Ripple begründet das Toolkit mit der These, bestehende Zahlungssysteme seien für Menschen gebaut, nicht für Maschinen. Autonome Systeme bräuchten daher eine Infrastruktur, die Transaktionen schnell abwickelt, vorhersehbare Ergebnisse liefert und ohne manuelle Genehmigungsschleifen auskommt. Die einzelnen Schritte fügen sich dabei zu einer konsistenten Abfolge: Facilitator auf dem XRP Ledger und t54-Investition im Februar 2026, Beitritt zur x402 Foundation im April, schliesslich der Starter Kit im Juni. RLUSD dominiert zudem den schmalen Stablecoin-Markt auf dem XRP Ledger, was dem Konzern einen nativen Hebel für Zahlungen in der eigenen Infrastruktur verschafft.

Belastbare Zahlen zur Adoption agentischer Zahlungen auf XRPL liegen allerdings noch nicht vor, und der Rückstand bei aktiven Agenten bleibt deutlich. Trotzdem kann eine frühe Verankerung in einem Standard, den Stripe, Visa und Google mittragen, Netzwerkeffekte auslösen, falls Entwickler tatsächlich auf den XRP Ledger setzen. Ripple wettet dennoch darauf, dass sich ein heute noch kleines Zahlungssegment zu einem tragenden Markt entwickelt.