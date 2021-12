Wochenrückblick Kalenderwoche 50 – 2021

Nebst dem Eintritt prominenter Fintech Unternehmen wie Paypal oder Square treten vermehrt Banken dem aufstrebenden Kryptogebiet bei. Nachdem namhafte US-Investmentbanken ihrer Kundschaft Dienstleistungen rund um digitale Assets anbieten, kommt in Europa mit den deutschen Sparkassen ein mächtiger Bankenverbund dazu. Bereits im nächsten Jahr soll der Verband mit seinen 50 Millionen Kunden Leistungen im Bereich bereitstellen. Der Verbund möchte seiner Kundschaft fortan ermöglichen, direkt über das Girokonto in die Kryptowelt einzusteigen. Aufgrund des Regionalprinzips der deutschen Sparkassen wird jedoch jede der 370 Filialen selbst entscheiden, ob sie die neue Funktion einführt oder nicht.

In den Staaten werden seit Längerem kotierte Finanzinstrumente auf Bitcoin & Co. gehandelt, und mittlerweile bieten namhafte Finanzinstitutionen Dienstleistungen rund um Kryptowährungen an. Dieser Umstand täuscht aber über eine konforme Regulierung hinweg. Zuständige Behörden wie die SEC haben zwar bereits Richtlinien im Umgang mit digitalen Assets vorgegeben, die Politik beschäftigt sich jedoch erst seit Kurzem mit der neuen Technologie. Dabei steht insbesondere die Rechtssicherheit rund um Stablecoins im Fokus der Politik. Entsprechend lagen die Token, die an eine Währung gekoppelt sind, im Mittelpunkt der dieswöchigen Anhörung des „Senate Banking, Housing, & Urban Affairs“ Komitees. Dabei wurden Aspekte der Funktionsweise von Stablecoins und deren potenzielle Risiken beleuchtet. Als Hauptkritikpunkt wurde das Fehlen staatlicher Prüfungen und Vorschriften für Stablecoin-Emittenten identifiziert.

Neben der grössten „smart-contract-fähigen“ Blockchain Plattform Ethereum tummeln sich inzwischen etliche Netzwerke mit ähnlichen Fähigkeiten. Sie alle bieten eine Ebene für dezentrale Anwendungen mit unterschiedlicher Ausdehnung an Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung. Eines der schnellst wachsenden Netzwerke ist Avalanche: eine leistungsstarke, skalierbare, anpassbare und sichere Blockchain-Plattform. Das Netzwerk verwendet eine mehrschichtige Architektur, die einen hohen Transaktionsdurchsatz mit geringen Transaktionsgebühren verspricht. Im vergangenen Jahr entwickelte sich ein florierendes Ökosystem rund um das Blockchainnetzwerk.



Die Beteiligung von Frauen an der Finanzbranche wächst schneller als je zuvor. Dennoch bleibt der Sektor weit zurück, was die weibliche Vertretung angeht. Der Kryptobereich kann dies ändern und allen, die sich für die Finanzwelt interessieren, gleiche Bedingungen bieten. Während sich die Möglichkeiten erweitern, haben viele Unternehmerinnen bereits festgestellt, dass Krypto ein ideales Feld für berufstätige Mütter ist, denn die Branche basiert auf einem 24-Stunden-Markt. Frauen, die in der Krypto-Branche tätig sind, haben im Vergleich zu anderen Finanzbereichen eher die Chance, ihren eigenen Zeitplan zu erstellen. Ausserdem können Frauen auf der ganzen Welt Kryptowährungen nutzen, um Einkommen zu erzielen und Zahlungen zu leisten, was in Entwicklungsländern keine Selbstverständlichkeit ist.

Ausserdem: Der „Bored Apes Yacht Club (BAYC)“ ist eine Sammlung von 10’000 einzigartigen nicht-fungiblen Token (NFTs) – also digitale Sammlerstücke, die auf der Ethereum-Blockchain bestehen. Die gelangweilten, cartoonhaften Affen mit übertriebenen Merkmalen sorgen seit ihrer Ausgabe im April 2021 für Furore. Die einen empfinden die Kunstwerke ansprechend, während andere nichts damit anfangen können. Unabhängig davon kostet der billigste Bored Ape den man heute kaufen kann, Hunderttausende Dollar. Ein Einblick in das populäre NFT-Projekt.