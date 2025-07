Emirates wird Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren

Die Fluggesellschaft Emirates ist auf Kurs, ab 2026 Kryptowährungen als Zahlungsoption einzuführen. Crypto.com ermöglicht den Schritt durch eine Partnerschaft mit der Krypto-Börse.

Emirates Airlines unterzeichnete ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Crypto.com, um ihren Kunden ab dem nächsten Jahr das Bezahlen mit Kryptowährungen über Crypto.com Pay zu ermöglichen. Dies geschieht im Rahmen Dubais Vorstoss, die Metropole als globalen Krypto-Hub zu etablieren - unterstützt von über 650 Unternehmen in der DMCC Free Zone und der regulativen Begleitung durch die Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), wie Reuters berichtet.

Krypto-Zahlungen für Flüge und Dienstleistungen

Adnan Kazim, Deputy President & COO von Emirates, erklärte, das Ziel sei es, vor allem junge, technikaffine Kunden zu erreichen. Parallel plant Dubai Duty Free eine ähnliche Integration - sowohl stationär als auch online als Teil derselben Partnerschaft. Emirates' Pilotprojekt mit Crypto.com ist ein Signal für die Reise- und Retailbranche: Hier könnte ein Umdenken beginnen, mit Krypto-Zahlungsoptionen als Standard. Nach Vorreiter Air Arabia wird damit ein weiterer grosser Player im Flugverkehr digital. Zudem untermauert Dubai mit diesen Schritten seine Absicht, regulatorisch geklärt und innovativ zu agieren.

Die technische Umsetzung erfolgt über Crypto.com Pay, das Zahlungen in Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) akzeptiert und diese in Echtzeit in Dirham umwandeln kann. Für Reisende bedeutet das: unkomplizierte Transit-Zahlungen direkt über die Blockchain - inklusive Shopping bei Duty Free. Gleichzeitig dient der Schritt als Pilotprojekt für weitere Anwendungen in Transport, Bildung und Immobilien in der Region, die zunehmend Kryptowährung akzeptieren.

Die Integration von Krypto-Zahlungen bei Emirates und Dubai Duty Free könnte auch einen spürbaren Effekt auf den internationalen Tourismus haben. Insbesondere Reisende aus Asien, Europa und Nordamerika, die bereits mit digitalen Assets vertraut sind, erhalten dadurch einen praktischen, grenzüberschreitenden Zahlungsweg ohne Währungsumtausch. In einer Region, die jährlich über 17 Millionen internationale Besucher zählt, kann dies nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, sondern auch neue wirtschaftliche Impulse setzen - und Dubai als globales Vorbild für krypto-freundliche Reisedestinationen etablieren.