Wochenrückblick Kalenderwoche 49 – 2025

Kraken integriert Schweizer Tokenisierungsplattform

Die Kryptobörse Kraken übernahm diese Woche die Backed Finance AG aus der Schweiz, einen führenden Emittenten tokenisierter Wertpapiere mit über 60 Produkten auf Solana und Ethereum. Die xStocks-Plattform erreichte innerhalb von vier Monaten nach dem Launch Anfang 2025 ein kombiniertes Handelsvolumen von zehn Milliarden USD. Über 11’000 Nutzer halten den Tesla-Token, das Volumen überschritt bereits im August zwei Milliarden USD. Der Kaufpreis der Übernahme wurde nicht offengelegt. Die Transaktion markiert Krakens fünfte Akquisition 2025 und folgt einer Finanzierungsrunde über 800 Millionen USD im November. Co-CEO Arjun Sethi betont die vertikale Integration von Emission, Handel und Settlement als Grundlage für programmierbare Kapitalmärkte.