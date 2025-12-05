BlackRock-CEO Larry Fink: Staatsfonds kaufen Bitcoin während Kursrückgang

Der CEO des weltgrössten Vermögensverwalters BlackRock, Larry Fink, bestätigte auf dem New York Times DealBook Summit, dass mehrere Staatsfonds (Sovereign Wealth Funds, SWFs) während der jüngsten Bitcoin-Korrekturen systematisch ihre Positionen aufstockten.

Die staatlichen Investoren nutzten Kursschwächen bei 120'000, 100'000 und unter 90'000 Dollar, um langfristige Bitcoin-Bestände schrittweise aufzubauen. Fink betonte, diese Käufe seien keine kurzfristigen Trades, sondern strategische Langfristpositionen mit einem Zeithorizont von mehreren Jahren. Finks Enthüllungen über systematische Staatsfonds-Käufe während dieser Korrektur gelten als bedeutsames Signal für die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Bitcoin als strategische Vermögensreserve – insbesondere da es sich um die konservativsten institutionellen Investoren weltweit handelt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Abu Dhabi dominiert institutionelle Bitcoin-Investments

Die konkretesten Daten liegen zu Abu Dhabis Staatsfonds vor. Das Abu Dhabi Investment Council (ADIC) hat seine Bestände am iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock im dritten Quartal 2025 mehr als verdreifacht: Per 30. September 2025 hielt ADIC knapp 8 Millionen IBIT-Anteile im Wert von etwa 518 Millionen Dollar – eine Steigerung um 230 Prozent gegenüber 2.4 Millionen Anteilen drei Monate zuvor.

Zusätzlich hält Mubadala Investment Company, ein weiterer Abu-Dhabi-Staatsfonds mit über 300 Milliarden Dollar Assets under Management, per Ende September 2025 rund 8.7 Millionen IBIT-Anteile im Wert von etwa 567 Millionen Dollar. Zusammengenommen halten die beiden Abu-Dhabi-Fonds über 16 Millionen IBIT-Anteile im Wert von etwa 1.1 Milliarden Dollar, was die Vereinigten Arabischen Emirate zum bedeutendsten identifizierten staatlichen Bitcoin-Investor über ETF-Vehikel macht.

"Wir betrachten Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel ähnlich wie Gold, und während sich die Welt weiterhin in Richtung einer digitalen Zukunft bewegt, sehen wir Bitcoin eine zunehmend wichtige Rolle neben Gold spielen." - Sprecher für das Abu Dhabi Investment Council (ADIC)

Köpfe Schweizer Banken und digitale Assets: Eindrücke der CVJ.CH Summer Soirée Hintergrund Bitcoin-ETFs verzeichnen im November Rekord-Abflüsse von 3.5 Mrd. USD Finanzprodukte XRP übertrifft als zweitschnellste Kryptowährung 800 Mio. USD in ETF-Nettozuflüssen Basiswissen Ethereum Fusaka-Upgrade: Layer-2-Gebühren sinken um bis zu 60 Prozent Köpfe Schweizer Banken und digitale Assets: Eindrücke der CVJ.CH Summer Soirée Hintergrund Bitcoin-ETFs verzeichnen im November Rekord-Abflüsse von 3.5 Mrd. USD

Luxemburg und Bhutan als Pioniere

Luxemburgs Intergenerational Sovereign Wealth Fund (FSIL) setzte im Oktober 2024 einen Präzedenzfall als erster staatlicher Fonds der Eurozone mit direkter Bitcoin-Allokation. FSIL hat 1 Prozent seines Portfolios – etwa 9 Millionen Dollar bei einem Gesamtvermögen von 730 Millionen Dollar – in Bitcoin-ETFs investiert. Luxemburg wählte bewusst ETF-Exposure statt direktem Bitcoin-Besitz, um Custody-Risiken zu minimieren.

Bhutans Druk Holding & Investments verfolgt eine völlig andere Strategie: Bitcoin-Mining mit 100 Prozent erneuerbarer Wasserkraft. Das Himalaya-Königreich hält über 13'000 BTC im Wert von etwa 1.2 Milliarden Dollar – das entspricht rund 30 Prozent des bhutanischen Bruttoinlandsprodukts. Bhutan begann 2019 mit dem Mining und generiert wöchentlich 55 bis 75 BTC aus seinen Mining-Operationen.

Norwegens Government Pension Fund Global (GPFG), der weltgrösste Staatsfonds mit 1.76 Billionen Dollar Assets under Management, hält kein direktes Bitcoin-Exposure, verfügt aber über indirektes Exposure durch Beteiligungen an MicroStrategy, Coinbase und Bitcoin-Mining-Unternehmen wie MARA Holdings. Das indirekte Bitcoin-Exposure wird auf etwa 400 Millionen Dollar geschätzt.

IBIT verliert 21 Milliarden Dollar

BlackRocks IBIT bleibt trotz jüngster Rückschläge der weltgrösste Bitcoin-ETF. Der Fonds verwaltet per Dezember 2025 etwa 776'475 BTC im Wert von rund 72 Milliarden Dollar – das entspricht 59 Prozent aller Bitcoin-Bestände der in den USA zugelassenen Spot-ETFs. Allerdings verlor IBIT im November 2025 etwa 21 Milliarden Dollar an kombiniertem AuM aufgrund von Bitcoin-Preisrückgängen und Abflüssen. Seit Mitte Oktober verzeichneten US-Bitcoin-ETFs insgesamt knapp 4 Milliarden Dollar an Nettomittelabflüssen. Einige Analysten führen die Abflüsse auf die Abwicklung von Arbitrage-Trades zurück, nicht auf institutionelle Panik.

Für das Gesamtjahr 2025 verzeichneten Bitcoin-ETFs dennoch Nettozuflüsse von 7 Milliarden Dollar. Bemerkenswerte institutionelle Investoren neben den Staatsfonds: JPMorgan Chase, Harvard Endowment und Wisconsins Staatsfonds halten IBIT-Positionen. BlackRock hat seit ETF-Zulassung über 62 Milliarden Dollar an Nettomittelzuflüssen verzeichnet.

Finks strategische Wende und Bitcoin als "Asset der Angst"

Larry Finks aktuelle Bitcoin-Befürwortung steht in drastischem Kontrast zu seinen früheren Aussagen. Im Oktober 2017 bezeichnete Fink Bitcoin als "Index für Geldwäsche". Sein Wandel beschleunigte sich ab Juni 2023, als BlackRock einen Antrag für einen Spot-Bitcoin-ETF bei der SEC einreichte. Beim DealBook Summit im Dezember 2025 charakterisierte Fink Bitcoin als "Asset der Angst" – ein Vermögenswert, den Investoren aufgrund struktureller Sorgen über Währungsabwertung, steigende Staatsverschuldung und geopolitische Instabilität erwerben. Diese Bezeichnung positioniert Bitcoin als Absicherung gegen systemische Risiken, vergleichbar mit Golds historischer Rolle.

Im Januar 2025 beim World Economic Forum in Davos äusserte Fink eine hypothetische Prognose: Falls Staatsfonds 2 bis 5 Prozent ihrer Portfolios in Bitcoin allozieren würden, könnte der Preis 500'000 bis 700'000 Dollar erreichen. Bei 13 Billionen Dollar kombiniertem SWF-Vermögen würde eine 2-5-Prozent-Allokation 260 bis 650 Milliarden Dollar neue Bitcoin-Nachfrage generieren – bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 1.9 Billionen Dollar erheblicher Preisdruck.

BlackRocks Golf-Partnerschaften und geopolitischer Kontext

Finks Einblicke in Staatsfonds-Kaufaktivitäten sind nicht zufällig. BlackRock unterhält tiefe Partnerschaften mit Golf-Staatsfonds, insbesondere Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF). Im April 2024 kündigten BlackRock und PIF die Gründung einer Multi-Asset-Investmentplattform in Riad an, mit einer Anfangsinvestition von 5 Milliarden Dollar seitens PIF.

Für ölreiche Golf-Staaten bietet Bitcoin mehrfache strategische Vorteile: Diversifikation weg von US-Dollar-dominierten Reserven, Absicherung gegen Ölpreis-Volatilität und Demonstration technologischer Progressivität im Rahmen von Vision-2030-Strategien. Die dezentrale Natur von Bitcoin bedeutet zudem, dass keine einzelne Regierung das Asset einfrieren oder konfiszieren kann – relevant für Länder, die Sanktionsrisiken oder geopolitische Instabilität fürchten.

Welche Staatsfonds könnten folgen?

Saudi-Arabiens PIF erscheint als wahrscheinlichster nächster Kandidat. Mit 925 Milliarden Dollar AuM und einem 2-Billionen-Dollar-Ziel bis 2030 unterhält der Fonds tiefe BlackRock-Partnerschaften und ein aggressives Diversifikationsmandat weg von Öl. PIF investiert massiv in Technologie, Gaming und Infrastruktur – eine Bitcoin-Allokation würde perfekt in dieses Narrativ passen.

Weitere potenzielle Kandidaten: Singapurs GIC und Temasek (investierten bereits erheblich in Blockchain-Infrastruktur), Qatars QIA (evaluiert angeblich digitale Asset-Investitionen trotz früherer Ablehnung) sowie europäische Fonds nach Luxemburgs Beispiel. Chinas SAFE Investment Company und CIC erscheinen als unwahrscheinlich angesichts Chinas strikter Krypto-Regulierung seit 2021. Kuwaits KIA unterhält keinerlei Bitcoin-Exposure, da Kuwait ein umfassendes Verbot von Kryptowährungs-Aktivitäten durchsetzt.

Bitcoin als Reserve-Asset

Die Bestätigung systematischer Staatsfonds-Akkumulation durch Larry Fink markiert eine fundamentale Verschiebung in Bitcoins Narrativ von spekulativem Retail-Asset zu institutionellem Reserve-Asset. Der aktuelle Zyklus wird charakterisiert durch ETF-Strukturen, die passiven Kapitalfluss ermöglichen, und Staatsfonds-Beteiligung, die extrem langfristige Hold-Perioden impliziert.

Die Evolution von Finks Haltung – von "Index für Geldwäsche" (2017) zu "Asset der Angst" als legitime Absicherung (2025) – symbolisiert die breitere Akzeptanzverschiebung in traditionellen Finanzmärkten. Die Normalisierung auf höchster institutioneller Ebene, kombiniert mit dokumentierten Allokationen von Abu Dhabi, Luxemburg und Bhutan, etabliert Bitcoin als permanenten Bestandteil globaler Vermögensallokation.

Die nächsten 12-24 Monate werden zeigen, ob weitere grosse Staatsfonds öffentliche Allokationen vornehmen. Luxemburgs Präzedenzfall und Abu Dhabis aggressive Akkumulation könnten Peer-Druck erzeugen – die Angst, strategische Diversifikationschancen zu verpassen, ist ein unterschätzter Katalysator auf institutioneller Ebene.