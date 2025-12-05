Bank of America (BofA) erlaubt Beratern die Empfehlung von Bitcoin-ETFs

Die Bank of America hat eine neue Richtlinie angekündigt, die ihren Vermögensberatern ab Januar 2025 erlaubt, aktiv Bitcoin-ETF-Allokationen von 1 bis 4 Prozent zu empfehlen.

Die zweitgrösste US-Bank nach Bilanzsumme beendet damit Restriktionen, die über 15'000 Berater bei Merrill, Bank of America Private Bank und Merrill Edge daran hinderten, proaktiv über Bitcoin-Produkte zu sprechen. Bis zur Ankündigung durften Berater Krypto-Produkte nur auf explizite Kundenanfrage diskutieren. Ab dem 5. Januar werden vier Bitcoin-ETFs zur offiziellen Produktpalette gehören: der Bitwise Bitcoin ETF (BITB), Fidelitys Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), Grayscales Bitcoin Mini Trust (BTC) und BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT). Die Entscheidung folgt nur kurz nach Vanguards Kehrtwende, die eigene 11-Billionen-Dollar-Plattform für Krypto-ETFs zu öffnen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3.6 Billionen Dollar bei Merrill zum Jahresende 2024 gehört die Bank of America zu den grössten Wealth-Management-Anbietern der USA.

Strategischer Schwenk nach jahrelanger Zurückhaltung

Die neue Policy markiert einen fundamentalen Strategiewechsel für eine Institution, die Krypto-Assets zuvor als zu volatil für langfristige Portfolios einstufte. Die 1-bis-4-Prozent-Allokationsempfehlung liegt im Einklang mit institutionellen Standards, die digitale Vermögenswerte als Diversifikationsinstrument mit hohem Risikoprofil behandeln. Die Bank of America folgt damit Morgan Stanley, die bereits im August 2024 als erste Grossbank ihren Wealth Advisors erlaubte, Bitcoin-ETFs aktiv zu pitchen – allerdings nur für Kunden mit mindestens 1.5 Millionen Dollar Nettovermögen und aggressiver Risikotoleranz.

Die Entscheidung fällt in eine Phase erhöhter Marktvolatilität. Bitcoin handelt Anfang Dezember 2025 bei rund 93'000 Dollar, nachdem die Kryptowährung im Oktober ein Allzeithoch von 126'000 Dollar erreicht hatte. Der Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Höchststand reflektiert eine breitere Korrektur im vierten Quartal, in der Bitcoin zeitweise unter 81'000 Dollar fiel.

BlackRocks IBIT, der mit einem verwalteten Vermögen von rund 71 Milliarden Dollar grösste Bitcoin-ETF, erlitt im November Abflüsse von 2.3 Milliarden Dollar. Trotz dieser Volatilität stieg der Bitcoin-Bestand des Fonds von 304'000 BTC im zweiten Quartal 2024 auf 776'000 BTC Anfang Dezember 2025, was die anhaltende institutionelle Akkumulation unterstreicht.

Industrie-Dominoeffekt und verbleibende Nachzügler

Die Entscheidung der Bank of America erhöht den Druck auf die verbleibenden Nachzügler im Bankensektor. Wells Fargo, Goldman Sachs und UBS gehören zu den wenigen Grossinstituten, die ihren Beratern weiterhin nicht erlauben, Bitcoin-ETFs aktiv zu empfehlen – obwohl Goldman Sachs für eigene Konten rund 700 Millionen Dollar in Spot-Bitcoin-ETF-Optionen und -Anteile investiert hat. Wells Fargo kaufte ebenfalls Anteile neu lancierter Bitcoin-ETF-Produkte für Eigenbestände, verbietet jedoch seinen Wealth Advisors die Empfehlung an Kunden.

Die koordinierte Kehrtwende von Vanguard und der Bank of America innerhalb von 48 Stunden deutet auf veränderte Marktdynamiken hin. Vanguard, der zweitgrösste Asset Manager weltweit mit 11 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen, hatte Bitcoin-ETFs seit deren SEC-Zulassung im Januar 2024 von seiner Plattform ausgeschlossen. CEO Salim Ramji, der im Juli 2024 von BlackRock zu Vanguard wechselte, argumentierte zunächst, dass digitale Vermögenswerte nicht in langfristige Portfolios gehörten. Die Kehrtwende am 3. Dezember 2025 ermöglicht 50 Millionen Vanguard-Kunden den Zugang zu Bitcoin-, Ether-, Solana- und XRP-ETFs – allerdings wird Vanguard keine eigenen Krypto-Produkte auflegen und Memecoin-bezogene Fonds weiterhin ausschliessen.

Die regulatorische Landschaft hat sich seit der SEC-Zulassung von elf Spot-Bitcoin-ETFs am 10. Januar 2024 fundamental gewandelt. Diese Produkte verzeichneten am ersten Handelstag ein Rekordvolumen und akkumulierten seither Assets im zweistelligen Milliardenbereich. Morgan Stanley kündigte zudem an, ab der ersten Jahreshälfte 2026 Krypto-Trading über die E-Trade-Plattform anzubieten, was die schrittweise Integration digitaler Vermögenswerte in traditionelle Wealth-Management-Infrastrukturen beschleunigt.

Risikomanagement und Allokationslogik

Die 4-Prozent-Obergrenze der Bank of America entspricht institutionellen Best Practices für hochvolatile Alternativanlagen. Portfolio-Theoretiker argumentieren, dass eine 1-bis-4-Prozent-Allokation in Bitcoin ausreichend Exposure für potenzielle Upside bietet, während das Gesamtportfolio-Risiko begrenzt bleibt. Bei einer Standardabweichung von über 60 Prozent pro Jahr – deutlich höher als bei traditionellen Anlageklassen wie Aktien (15-20 Prozent) oder Anleihen (5-10 Prozent) – kann selbst eine kleine Bitcoin-Position die Volatilität eines Gesamtportfolios signifikant erhöhen.

Die Auswahl der vier ETFs reflektiert Präferenzen für Liquidität, Kosteneffizienz und Anbieterbonität. IBIT dominiert mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von über 1 Milliarde Dollar den Markt, während FBTC ebenfalls zu den liquidesten Produkten gehört. Grayscales Bitcoin Mini Trust, lanciert im Juli 2024, bietet eine kostengünstigere Alternative zum ursprünglichen Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), der aufgrund seiner Conversion-Historie höhere Gebühren aufweist.

Ausblick: Institutionalisierung beschleunigt sich

Die Bank-of-America-Entscheidung signalisiert die Normalisierung von Bitcoin als Portfoliokomponente im professionellen Vermögensmanagement. Analysten erwarten, dass Wells Fargo und Goldman Sachs in den kommenden Quartalen nachziehen werden, getrieben durch Wettbewerbsdruck und Kundennachfrage. Morgan Stanleys geplante Integration von Krypto-Trading in E-Trade könnte als Blaupause für andere Broker dienen, die Self-Directed-Accounts mit professioneller Beratung kombinieren.

Für Schweizer Anleger bleibt die Landschaft fragmentierter. Während Schweizer Börsengehandelte Produkte wie das 21Shares Bitcoin ETP (ABTC) seit 2019 verfügbar sind, haben Schweizer Banken unterschiedliche Policies: Einige Privatbanken bieten diskretionäre Mandate mit Krypto-Exposure, während Retailbanken restriktiver agieren. Die Bank-of-America-Entscheidung könnte jedoch als Präzedenzfall für europäische Institute dienen.